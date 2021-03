Muistatko Tanssii tähtien kanssa -kisan voittaneen Janne Talasman? Tanssinopettaja kertoo nyt, miksi häntä ei nähdä enää huippusuositussa ohjelmassa

Janne Talasma voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun 12 vuotta sitten, vaikka hänen terveytensä petti pahasti. Ohjelman jälkeen tanssinopettaja vetäytyi julkisuudesta lähes kokonaan.

–Tanssii tähtien kanssa on kokemus, jota muistelee mielellään jälkeenpäin. Ohjelman ehdottomasti paras muisto on Satu Tuomiston kanssa vietetty kevät, Talasma muistelee.­

Suomen suositumpia viihdeohjelmia on jo vuosikausia ollut Tanssii tähtien kanssa -kisa. Tanssin pyörteisiin on tänä keväänä heittäydytty MTV3-kanavalla Tanssii tähtien kanssa – parhaat kautta aikojen -ohjelmassa, jossa kurkistetaan kaikkien aikojen ikimuistoisimpiin tanssiesityksiin.

Yksi tanssikisan unohtumattomimmista pareista ovat Miss Suomi 2008 Satu Tuomisto ja tanssinopettaja Janne Talasma, jotka tanssivat tiensä suomalaisten sydämiin ja koko kisan voittajiksi vuonna 2009.

Tähtivalmentaja Talasma nähtiin Tanssii tähtien kanssa -ohjelman neljällä eri kaudella vuosina 2008–2013. Sen jälkeen hänet on nähty muun muassa teatterien lavoilla, mutta ei tv:ssä.

– On hassua, että yksi yleisimmistä kysymyksistä TTK-kisaan liittyen on se, että miksi en ole enää mukana ohjelmassa. Se ei ole ihan niin yksinkertaista, sillä tuotantoyhtiö päättää parit ja katsoo, että ketkä sopivat toisilleen. Olen aika pitkä ja se tuo omia haasteita, Talasma kertoo.

– Ihan mielelläni olisin mukana ohjelmassa, mutta se ei ole minun päätöksestäni kiinni. Kaikkien osasten pitää osua kohdalleen pareja valitessa.

Ohjelman jälkeen Talasmalla on riittänyt kiireitä niin tanssinopettajana kuin kameran takanakin. Korona on iskenyt kovaa tanssikoulujen elinkeinoon ja suurin osa kouluista on joutunut sulkemaan ovensa.

Talasma sanoo olevansa töiden suhteen onnellisessa tilanteessa, sillä hän tekee opetustyön ohella töitä myös audiovisuaalisen viestinnän alalla.

– Aloitin videohommat jo 90-luvulla enemmänkin harrastuksena. Nyt huomaan, että panostus on kannattanut, sillä tanssin ohella on tullut muutakin hommaa, enkä ole jäänyt puille paljaille. Tanssia opetan nyt koronasta huolimatta viikossa noin 20–35 tuntia, joten tekemistä onneksi riittää.

Talasma tanssi Noora Karman kanssa vuonna 2013.­

Talasma sanoo päässeensä myös korona-aikana yhdistämään kaksi intohimoaan, sillä hän on kuvannut myös kollegoidensa tanssivideoita.

– Kävi hauska yhteensattuma, että Matti Puro ja Katri Mäkinen olivat laittamassa tanssiliveä pystyyn. Heidän kuvaajansa perui ja minut hälytettiin kameran taakse. Nyt tulossa on jo kolmas tuotantokausi.

Julkisuuteen Talasma ponnahti kerta heitolla miljoonayleisön keräävästä tanssikisasta. Tähtitanssijalla on ohjelman tekemisestä hyviä muistoja.

Hän pitää edelleen yhteyttä Satu Tuomistoon, jonka kanssa hän nappasi Tanssii tähtien kanssa -kisan voiton.

– Satu oli aivan huikea oppilas ja hänen kanssaan oli suuri ilo tanssia, vaikka kuvaukset olivatkin rankat.

Tanssii tähtien kanssa -kokemus oli Tuomistolle raskas, sillä häntä kohtasi suuri suru juuri ennen kisan alkua. Noin viikko ennen ohjelman alkua Tuomiston isä menehtyi. Kisa oli rankka myös Talasmalle, jonka terveys petti keväällä 2009.

– Tv-ohjelman vetäminen läpi on aikamoinen rutistus, jonka jälkeen palautumiseen tarvitsee pari viikkoa. Täytyy muistaa, että kuvausten ohella muun muassa suunnitellaan ohjelman esitysten koreografiat ja tehdään myös omat arkityöt esimerkiksi tanssinopettajana, hän kertoo.

– Siihen ei tarvitse kuin pienen flunssakauden päälle, niin fyysinen rasitus kasvaa moninkertaiseksi.

Näin kävi myös Talasmalle, joka painoi pitkää päivää työkiireidensä keskellä.

– Olin vetänyt itseni piippuun ennen ohjelmaa ja ihmettelin, kun oli heikko olo. Menin lääkäriin, jossa selvisi, että minulla on keuhkokuume. Jälkeenpäin selvisi, että kyseessä oli mykoplasman aiheuttama keuhkokuume, joka taas tuhosi kilpirauhasen ja pisti koko kropan sekaisin.

– Se kevät meni aivan sumussa, kun en saanut nukuttua. Tv-lähetyksessäkin näki, että olin aivan uupunut, kun meidät julistettiin Satun kanssa voittajiksi. Reaktioni oli, että ”jee, nyt pääsee nukkumaan”, hän naurahtaa.

Satu Tuomisto ja Janne Talasma voittivat Tanssi tähtien kanssa -kisan vuonna 2009.­

Talasma sanoo toipumisen olleen pitkä prosessi ja kesti vuosia, ennen kuin terveysongelmien perimmäinen syy selvisi.

– Aluksi kilpirauhasarvoja ei tutkittu pyynnöistäni huolimatta. Meni pari vuotta, ennen kuin löysin lääkärin, joka hoksasi heti, että kilpirauhanen ei toimi. Sain lääkityksen ja vointi koheni parissa viikossa, hän sanoo.

Nyt asiat ovat hyvin. Talasma sanoo, että on voinut käyttää omaa kokemustaan taustana hänen ja Jonas Nymanin Okei olla rikki -projektiin, jossa käsitellään mielenterveyttä.

– Ideana on puhua mielenterveydestä synkistelemättä ja suoraan. Kun oma terveys petti, niin minulta kyseltiin useita kertoja, että entä jos oletkin masentunut, vaikka pyysin lääkäreitä tutkimaan kilpirauhasarvot. Se kokemus herätti mielenkiinnon aihetta kohtaan.

Opettamisen ja videotöiden lisäksi Talasma toimii tanssiurheiluseura Team HSDS ry:n puheenjohtajana. Hänellä on monta rautaa tulessa, mutta Talasma sanoo olevansa omimmillaan, kun hän pääsee työskentelemään erilaisten projektien parissa.

– En ole oikein koskaan osannut keskittyä vain yhteen asiaan. Tanssitunteja pidän niin paljon kuin saan ja videoprojekteja on tulossa eri tanssijoiden kanssa useampia. Ei tässä ihan hirveästi luppoaikaa jää, mutta en todellakaan valita.