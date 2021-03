Temppareissa ennennäkemätön käänne! Mirkun painava päätös saa Mikan murtumaan – muut miehet lohduttavat: ”Me ollaan sun tukena”

Varo juonipaljastuksia!

Tällä viikolla Temptation Island Suomessa kohdataan käänne, jollaista ei ole ohjelman historiassa aiemmin nähty.

Tyypillisesti temppariviikko starttaa treffivalinnoilla, mutta tällä kertaa varattujen päiden menoksi on keksitty jotain aivan muuta. Viestinviejä on kukas muu kuin ohjelman keulahahmo Sami Kuronen.

– Teille tarjoutuu mahdollisuus halutessanne lähettää sinne toiselle puolelle pieni videoviesti, Kuronen kertoo.

Ajatus saa Mirkun kyynelehtimään. Edellisellä iltanuotiolla Mirkku joutui todistamaan, kuinka hänen puolisonsa Mika vaihtoi suudelmia sinkkuryhmään kuuluvan Peppiinan kanssa.

– Siis rehellisesti mun fiilis on todella paha juurikin eilisen iltanuotiovideon jälkeen. On ollut eilinen fiilis vähän sellainen tunnoton ja nyt aamulla. Jotenkin kun kuuli tämän videotervehdyshomman, niin ne purkautui nyt, Mirkku kertoo kyynelten valuessa.

Varatut naiset häkeltyvät yllätyskäänteestä.­

Kuronen täsmentää vielä, ettei videon lähettäminen ole pakollista.

– Jos koette, että haluatte jonkun viestin sinne lähettää, niin nyt siihen on mahdollisuus, juontaja sanoo.

Jokaisen videoviestin toimittajaksi valitaan yksi sinkkumies- tai nainen. Sinkut saavat valita lähetin yhteistuumin.

Mirkku päättää kaikesta huolimatta lähettää videoviestin puolisolleen Mikalle. Viestinviejänä toimii Mirkun kanssa naisten huvilalla paljon aikaa viettävä Miika.

– Toivottavasti opit jotakin, sinkku kommentoi Mikalle tämän kohdatessaan.

Mika on yllättynyt kun selviää, että Mirkku on halunnut lähettää hänelle viestin. Videolla itkuinen Mirkku on valinnut sanoa puolisolleen seuraavaa:

– Mä haluan et sä tiedät sen, että meillä on niin paljon hyvää tässä meidän suhteessa vielä ja niin paljon kokematta. Ja se, et kuinka paljon mä oon henkisesti kasvanut tässä ajassa. Ja et mä rakastan sua, Mirkku tilittää.

Illalla juhlitaan pyjamabileiden teemalla.­

Mika kertoo, että viestin kuuleminen aiheutti hänessä sekavia tunteita. Muiden varattujen miesten seuraan päästyään hän murtuu itkemään.

– Sai video katumaan asioita, mitä olen tehnyt, hän myöntää kameroille.

Muut miehet tarjoavat tukensa surulliselle Mikalle.

– Me kaikki ollaan kyllä tässä sun tukenasi, VP lohduttaa.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.