Erinin ahdas ja pieni sukumökki remontoitiin täysin uuteen uskoon – nyt laulajalla on pakopaikka, jollaisesta hän ei osannut edes unelmoida

Laulaja Erin ei ole uskoa silmiään, kun hän saapuu anoppinsa ja kälynsä kanssa täysin remontoituun mökkiin. Huvila & huussi -ohjelman asiantuntijat laajensivat 20-neliöisen sukupaikan tunnistamattomaksi.

Suositun Huvila & huussi -remonttiohjelman 12. tuotantokaudella remontoidaan useita julkisuudesta tuttujen suomalaisten kesäpaikkoja.

Kauden ensimmäisessä jaksossa nähdään, miten laulaja Erin Anttilan ja tämän Vesa-puolison vain 20-neliöinen mökki kokee täydellisen muutoksen.

Sisätilojen muutoksista vastaavat sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja remonttikoordinaattori Vilja Schepel saivatkin ensitöikseen melkoisen urakan, kun Erin esitteli heille alunperin miehensä suvulle kuuluneen pienen ja jo aikaa nähneen kesämökin.

Tästä lähdettiin liikkeelle.­

Pariskunta osti sen muutama vuosi sitten Vesan vanhemmilta.

– En ole edes ajatellut olevani mikään mökki-ihminen, mutta tilaisuus teki tuolloin varkaan, ja ostimme paikan, kun se oli menossa myyntiin, Erin kertoo Tv-lehden haastattelussa.

– Mökki on Vesalle hyvin rakas ja täynnä lapsuusmuistoja, ja olisi ollut vaikeaa luopua siitä

Mutta vaikka kiinteistö vaihtoi omistajaa, se ei tuntunut Erinin, Vesan ja heidän 6- ja 8-vuotiaiden lastensa ideaalilta kesäpaikalta.

– Se oli ahdas ja pieni ja täynnä muiden tavaroita. Olemme myös kumpikin tosi saamattomia remonttihommissa, ja ajatus monen vuoden urakasta tuntui raskaalta, Erin jatkaa.

Suurin muutos mökissä oli se, että terassin paikalle rakennettiin makuuhuoneet.­

– En osaa myöskään tehdä päätöksiä, että mikä lauta tai materiaali laitetaan mihinkin. Jos olisin itse alkanut remonttihommiin, siihen olisi mennyt kaikki aika ja energia – ja tulevat biisit olisivat jääneet tekemättä.

Niinpä muutaman vuoden pohtimisen jälkeen Erin keksi ottaa yhteyttä Huvila & huussin tekijöihin, ja loppu on historiaa.

Mökki sai täysin uuden ilmeen viime kesänä, ja kahdeksan viikkoa kestänyt yllätysremontti oli lopulta täysin odotusten mukainen.

Erin halusi, että projekti toisi lisää käytännöllisyyttä, valoa, tilaa ja turvallisuutta. Lisäksi toiveissa oli, että upea järvimaisema saataisiin paremmin hyödynnettyä ja lapsille omaa tilaa.

Tältä mökin sisällä näytti ennen remonttia.­

– Käytännössä koko mökki uusittiin. Olin koko ajan luottavainen, enkä osannut edes jännittää. Asiantuntijoita tuntui kyllä jännittävän se, mitä mieltä olemme lopputuloksesta, Erin sanoo.

Remontti tarkoitti myös isoa asennemuutosta koko alueeseen.

– Siitä tuli kertaheitolla meidän oma mökki. Tähän saakka se oli tavallaan edelleen muiden – nyt se on meidän, Erin kuvailee remontin aikaansaamaa olotilaa.

Vanha keittiö oli pimeä nurkkaus.­

Suurin muutos oli se, että 20 neliön mökki muuttui 40 neliön kesäparatiisiksi, kun ulkoterassi uudistettiin asuinkäyttöön.

– Nyt meillä on siellä kunnon makuuhuone, lastenhuone ja tupakeittiö, Erin kiittelee.

Vanhan terassin paikalle rakennettiin makuuhuoneet, ja uusi terassi asemoitiin kokonaan mökin toiselle puolelle järven suuntaan.

Terassi rakennettiin järven puolelle.­

Keittiö siirrettiin pimeästä nurkkauksesta järvelle avautuvien ikkunoiden eteen. Lisäksi mökkiin tehtiin sisävessa ja huonekorkeutta nostettiin reilusti.

Myös pääoven paikkaa siirrettiin ja oveksi vaihdettiin lasiovi, jotta siitä näkee maisemia.

Pohja muuttui niin radikaalisti, ettei sitä ole tunnistaa samaksi mökiksi.

Mökin yleisilme on remontin jäljiltä viihtyisä ja rauhallinen.­

Massiivisen remontin jälkeen Erin saapui mökin uuden ilmeen paljastukseen anoppinsa Ritvan ja kälynsä Annan kanssa. Naiskolmikko ei ollut saada sanaa suustaan nähdessään huiman muutoksen.

– Herran jumala! Ihana! Erin huudahtaa jaksossa nähdessään uuden olohuoneen.

– Mä en tajua, että miten päin me ollaan edes tässä, Erin nauraa muuttuneen pohjan keskellä.

Yksi pysyvä elementti mökistä kuitenkin löytyy.

Vanha takka sai ryhtiä, kun se maalattiin mustaksi.­

– Siellä on Vesan isoisän muuraama takka, ja sen halusimme ehdottomasti säilyttää. Se maalattiin mustaksi, ja siitä tuli upea, Erin kertoo.

Parasta paikassa ovat Erinin mukaan hienot maisemat, jotka pääsevät nyt entistä paremmin oikeuksiinsa, sillä ikkunoita lisättiin järven suuntaan.

– Mökki on tosi kauniilla tontilla rinteen päällä, ja nyt keittiöstä näkee kaikkialle pihalle, kun lapset juoksevat ulkona.

– On myös ihan mahtavaa nähdä mökissä oleilevat muut ihmiset, kun touhuan keittiössä. Aiemmin sieltä ei nähnyt olohuoneeseen.

Keittiö on nyt valoisa ja tilava.­

Sisätilat maalattiin vaaleiksi ja huonekalut uusittiin. Sisustus on Erinin toiveiden mukaisesti ”mökkimäinen, modernilla skandinaavisella twistillä”.

– Ihanina yksityiskohtina tilaan jäivät esimerkiksi räsymatot, räsymatoista tehty säkkituoli ja neonvärein maalatut peltipurkit kukille. Mökki ei ole mökki, jos siellä ei ole räsymattoja, Erin sanoo.

Myös talon ulkonäkö muuttui runsaasti, ja punaisesta mummonmökistä loihdittiin tummanharmaa kesäparatiisi.

Remontin jälkeen Erin on viettänyt mökillä jo runsaasti omaa aikaa. Hän on tehnyt siellä töitä ja kirjoittanut uusia kappaleita koronapandemian vietyä keikat.

– Olen nauttinut todella siitä, että pääsen omaan rauhaan mökille. Saan tehdä vaikka koko yön hommia, nukkua päivät ja elää artistin maailmassa, jossa ei tarvitse puhua kellekään eikä ole mitään ärsykkeitä ympärillä, Erin miettii.

– Siellä on ihana olla myös siksi, että paikassa ei ole enää mitään ylimääräistä. Kaikki roju on poissa, ja olotilani on harmoninen.

Lastenhuone on raikas ja käytännöllinen.­

Erin sanookin kaipaavansa nykyään ympärilleen enemmän yksinkertaisuutta ja selkeyttä.

– Kuvittelin olevani sisustustyyliltäni boheemi, mutta huomaan, etten kestä isoa tavaramäärää. Vähempi on parempi.

”Roinan” tuominen mökille on Erinin mukaan täysin kielletty.

– Miksi mökille viedään kotoa jotain vanhoja tavaroita, vaikka siellä on vähemmän tilaa muutenkin?

Erin ihastui etenkin yhteen erityiseen yksityiskohtaan: mökille saapuville vieraille on suunniteltu omat vetolaatikot, joihin kaikki voivat heittää omat matkakassinsa ja tavaransa.

Anna-käly, Ritva-anoppi ja Erin eivät olleet uskoa silmiään, kun tulivat katsomaan muutostöiden lopputulosta.­

Tuleva kesä on ensimmäinen, jolloin remontista ja varsinaisesta mökkeilystä pääsee nauttimaan koko perhe.

– En ole yksin jaksanut lämmittää saunaa tai käydä uimassa, vaan olen panostanut työntekoon. Odotan jo, että kesällä pääsemme nauttimaan yhdessä perheen kanssa.

Luvassa on uimista, saunomista, lasten kanssa touhuamista, polkupyöräilyä lähialueille ja vain ”rauhallista olemista”.

– Meillä on mökillä voimassa tablettikielto, joten lapsetkin keksivät ihan uudella tavalla tekemistä.

Erin naurahtaa, että vaikka hän on nyt mökin omistaja, mitään erä- ja retkeilyihmistä hänestä ei saa. Mökki on melko modernisti varusteltu.

– En jaksa ihan hulluna panostaa esimerkiksi ruuanlaittoon. Tupakeittiöön onkin hankittu kaikki nykyaikaiset fasiliteetit, vesi tulee sisälle ja meillä on sisävessa. Puusaunan osaan sentään lämmittää, Erin nauraa.

Uusi sisävessa tuo asumismukavuutta.­

– Olen niin kaupunkilaislapsi kuin olla voi, enkä ole käytännöllinen kodinhengetär, mutta en kuitenkaan pelkää likaa. Ja rakastan metsää ja luontoa.

Mökin pihapiiri jätettiin pääosin sellaiseksi kuin se alunperin oli eli metsänomaiseksi.

– Mahtavaa on, että ei tarvitse haravoida, koska ollaan metsän keskellä. Mustikoita ja puolukoita löytyy pihasta. En halunnut, että mökistä tehdään espoolaisen omakotitalon näköinen.

Mökki on edelleen rakas myös sukulaisille, ja nyt siellä on tilaa myös vieraille.

Erin ja perhe odottavat jo kesää uudistetulla mökillään.­

– Muistan, kun nukuimme siellä 20 neliössä aikoinaan Vesan ja hänen vanhempiensa kanssa, ja kaikki muut kuorsasivat, Erin nauraa.

Erin muistelee, että mökkeily oli hänen lapsuudessaan vielä vähän erilaista.

– Ihmisistä on tullut mukavuudenhaluisia. Silloin asuttiin ahtaasti, ja se oli vain viehättävää.

Huvila & huussi, 12. kausi maanantaina 22.3. alkaen Nelonen klo 20.00

