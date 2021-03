Temppareista tuttu Erika pelmahtaa Ex on the Beachin luksushuvilaan ja sekoittaa pakan – exien ilmeet valahtavat, kun totuus valkenee

Tino ja Toni häkeltyvät, kun tunturiin saapuu heidän molempien exä, Temptation Island -sarjasta tuttu Erika.

Discovery+ -palvelun Ex on the Beach Suomi -sarjassa pakkaa sekoitetaan taas reippaasti, kun luksushuvilaan Lappiin saapuu kuplivan Erika. Temptation Islandin kolmannella tuotantokaudella viehätysvoimaansa testanneella Erikalla on ollut vipinää sekä Tinon että Tonin kanssa.

Erika kertoo olleensa Tonin kanssa samoilla bileristeilyillä. Tinon kanssa hänellä on ollut suhde viime kesänä.

– Oon vähän niin kun kummankin exänä, hän myöntää.

Kun Erika astelee paikalle, valahtavat Tinon ja Tonin ilmeet.

– Tää nyt muutti tilannetta vähän, Tino toteaa heti.

– Tulin nollaamaan tänne koko viime vuoden, Erika jatkaa.

Erika aikoo ”nollata” Ex on the Beachissa viime vuoden.­

Erika kohautti Temptation Islandissa vuonna 2017 päätymällä petipuuhiin varatun Jonnen kanssa. Kaksikko vietti viettelysten saarella tiiviisti aikaa yhdessä ja Jonne jopa kihlasi ”resorttivaimonsa” leikkisästi rihkamasormuksella.

Erika tunnetaan bileiden hilpeänä viihdyttäjänä, mutta hän puhuu tarpeen vaatiessa myös suunsa puhtaaksi epäkohdista, mikäli muut eivät uskalla sitä tehdä. Ensivaikutelma hänestä saattaa pettää, sillä kun häneen tutustuu paremmin, löytyy bilekuoren alta taiteellinen ja herkkä puoli.

– Ihmisillä saattaa olla ennakkoluuloja mua kohtaan. Jos on laittautunut, niin saatetaan pitää ehkä uhkana. Kyllä mä aika paljon huomiota saan. Luulen, että useamman miehen silmää viehättää, Erika kertoo Ex on the Beachissa.

Erikan exiä hänen saapumisensa tunturiin ei tunnu haittaavan, vaikka Tonin kanssa juttu päättyikin hieman ikävästi. Erika myöntää, että mies oli jo matkalla tapaamaan häntä, kun hän päättikin laittaa tälle viestin, jossa komeili tylysti ”ei tarvii tulla”.

– Tää oli ihan huippua! Tätä mä toivoinkin, Toni kuitenkin iloitsee Erikan saapumisesta.

Erika on sekä Tonin (vas.) että Tinon ex-kumppani.­

Toiselle exälle Tinolle tilanne on hieman tukalampi, sillä huvilalta löytyy nyt jo kolme hänen entistä kumppaniaan.

– Nyt meni pakka sekasin mulla. Antaa sitten naisten tapella keskenään, hän toteaa.

Ex on the Beach Suomi Afterski discovery+-palvelu kaksi jaksoa tiistaisin.