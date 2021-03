Kohun keskellä rypevä Aki Manninen avautuu viime päivien tapahtumista – on pahoillaan siitä, ”jos on jotain satuttanut”

Aki Manninen pui viime päivien tapahtumia sosiaalisessa mediassa.

Hyvinvointiyrittäjä Aki Manninen joutui massiivisen somekohun keskiöön, kun Selviytyjät Suomi -ohjelman uusin jakso julkaistiin televisiossa lauantai-iltana. Kohu sai alkunsa Mannisen laukomista naisiin liittyvistä kommenteista, joita pidettiin sovinistisina ja naisvihaa lietsovina.

Nyt Manninen kertoo Instagramissa olevansa pahoillaan sanomisistaan, joiden ei ollut tarkoitus satuttaa ketään.

– Musta löytyy sen verran selkää, että jos mä oon jotakin satuttanut, pahoittanut jonkun mielen, mä oon pahoillani, pyydän anteeksi kyllä toki, mä pystyn siihen, Manninen kertoo Instagramin Tarinat-osiossa maanantaina.

– Tarkoitus ei ole koskaan ollut satuttaa ketään. On vain mielipiteitä. Mielipiteitä saa olla, hän jatkaa.

Mannisen omasta mielestä hän tuli väärinymmärretyksi pistävän ja sarkastisen kielenkäyttönsä takia. Hän uskoo pitkäaikaisten seuraajiensa ymmärtävän tämän.

– Pelistä, pelkästä pelistä, manipulaatiosta, leikkauksista saadaan tällainen soppa. Ajatelkaa nyt, kukaan ei oo kuollut, mitään ei oo tapahtunut. Jokainen päivä on armo uus, Manninen lepyttelee seuraajiaan Instagramissa.

Mannisen sai provosoitumaan ohjelmassa nähty yllätyskäänne, jossa naiset äänestivät yhteistuumin leirin vahvimpana pidetyn pelaajan pois pelistä. Hän tuli selkään puukotetuksi, vaikka ajatteli pääsevänsä kisan loppukahinoihin asti.

Manninen laukoi kyseenalaisia kommenttejaan tunnekuohuissa heti heimoneuvoston jälkeen, mutta myös uudelleen jälkikäteen kuvatussa Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa.

– Mä otin sen ehkä vähän kärkkäällä tavalla ja mä olen pahoillani, jos se kärkäs tapa satutti jotain, Manninen toteaa Instagramissa.

Mannisen mukaan kohu on saanut liian suuret mittasuhteet siinä mielessä, että myös hänen perheensä on saanut lokaa niskaansa. Manninen on naimisissa hyvinvointivalmentajana ja somepersoonanan tunnetun Rita Niemi-Mannisen kanssa. Pariskunnalla on pieni lapsi.

– Semmonen asia, että kaikkea muuta mä tässä kyllä kestän ja kannan harteillani tämän taakan, mikä on laitettu tähän monelta osin, mutta sitä mä en kestä, että mun perhettä ruvetaan uhkailemaan. Siinä menee se mun raja, Manninen toteaa vakavana.

IS haastatteli Mannista viikonloppuna, jolloin hän kiisti jyrkästi syyllistyneensä sovinismiin tai naisvihaan.

– En ole missään nimessä naisvihaaja, enkä ylipäätään vihaa ketään. Arvostan naisia suunnattomasti, ja arvostan yleensäkin elämässä suoraa puhetta. Se oli sarkastista huumoria minun puoleltani, olen sarkastinen ihminen ja lausun asiat suoraan. Siksi minut monesti ymmärretään väärin, kuten nytkin kävi, Manninen sanoi IS:n haastattelussa.

Hän kertoi myös viljelevänsä kameroiden edessä niin sanottuja akismejaan usein viihteen vuoksi.

– Heitin huumorilla ja kielikuvina monia asioita. Me luotiin viihdettä ja tehtiin viihdeohjelmaa. Vanilja ei kiinnosta ketään.