Diilissä leimahtaa ilmiriita: Helena syyttää Petriä manipuloinnista – Petri puolustautuu ärhäkästi: "Sä hajotat tätä porukkaa!"

Diilissä riidellään jälleen, koska Helenaa on kohdeltu kisassa huonosti. Vaan Petripä sanoo tiukasti takaisin ja haukkuu Helenan lyttyyn.

Diilin neljännessä jaksossa kilpailijoiden välit kiristyvät entisestään ja Helenan ympärillä kuohuu jälleen. Kopla-tiimiä vetänyt Petri saa päivän päätteeksi kuulla kunniansa.

Helena kokee, että Petri on kohdellut häntä epäreilusti ja ylimalkaisesti suorituksen aikana. Hänen ajatuksiaan ei ole otettu huomioon eikä kirjattu suunnitelmiin, mikä jakson perusteella vaikuttaa olevan totta.

– Tässä ryhmässä on vaikea luottaa keneenkään, Helena aloittaa summauksensa päivän tapahtumista.

Petri kummeksuu Helenan puheenvuoroa:

– Tämmöisen avauksen vetäisit, ihan mielenkiintoinen, hän naurahtaa.

Helena on mielestään vain rehellinen antaessaan suoraa palautetta:

– Mä yritin tuoda ideoita, sun oli hirveen vaikea ottaa niitä vastaan. Jos sä haluat osoittaa mun paikan muiden nähden, tee se jossain muualla, Helena avautuu Petrille.

– Sitä manipulointia sä varmaan teet tuolla muutenkin, osoitat ryhmässä, että sulla on valta, Helena päättää töksäyttää.

Petri ei purematta niele Helenan palautetta.­

Samassa pöydässä istuvat Inka ja Ariel kuuntelevat ryöpytystä kiusaantuneen näköisinä.

– Mä en voi tohon yhtyä, Ariel puuttuu peliin.

– No tietenkään sä et yhdy siihen, mutta näin se vaan on! Helena täräyttää.

Petri kuuntelee Helenan syyttelyä kädet puuskassa ja silmiään räpytellen.

– Sä oot kyllä aikamoinen tuomari, mies puolustautuu kuunneltuaan saarnaa aikansa.

Hän ei purematta niele Helenan haukkuja:

– Sä oot täällä semmoinen ylijumalatar, joka sanoo, että minä olen sitä mieltä ja tätä mieltä. Minä olen kokenut, sä oot tommonen ja tämmönen. Sä oot huono ja sä oot heikko, ja sä oot egoisti. Ja minussa ei ole mitään vikaa, Petri luonnehtii Helenaa.

Helena väittää tuntevansa omat heikkoutensa ja myöntää saaneensa kritiikkiä autoritaarisesta johtamistyylistään Diilin ensimmäisessä haasteessa.

Petrin perimmäinen analyysi Helenan käytöksestä ja sen vaikutuksesta ryhmään on kuitenkin valmis:

– Sä hajotat tätä porukkaa!

Diili maanantaisin kello 21 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.