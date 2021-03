Kommentti: Oscareista kisaavat kuollut mies, Boratin tähdet, Nine Inch Nails -pari ja peräti kaksi ohjaajanaista – outo vuosi myllersi Oscar-kilvan

Elokuvavuosi 2020 oli todella outo, mutta sen ansiosta meillä on nyt hauskalla tavalla mullin mallin oleva Oscar-ehdokaslista – ja se tekee Oscar-gaalalle vain hyvää, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Tätä se pandemia tiesi.

Elokuvavuosi 2020 oli todella outo, mutta sen ansiosta meillä on nyt hauskalla tavalla mullin mallin oleva Oscar-ehdokaslista – kiinnostavin pitkään aikaan.

Tänä vuonna tehtiin isosti historiaa: ensimmäistä kertaa ikinä Yhdysvaltain elokuva-akatemia äänesti viiden ohjaajaehdokkaan joukkoon peräti kaksi naista.

Lisäksi Oscar-ehdokkaiden joukkoon pääsi kuollut mies, vahvaa poliittista alapäähuumoria pursuavan Borat-satiirin tähtikaksikko ja periaatteessa myös Nine Inch Nails -bändi – kahdesti.

Chloe Zao sai Nomadland-elokuvasta neljä omaa Oscar-ehdokkuutta.­

Aloitetaan naisista. Draaman Nomadland ohjaaja Chloé Zhao ja mustalla huumorilla varustetun jännärin Lupaava nuori nainen ohjannut Emerald Fennell pistivät kerralla Oscareiden tilastot uusiksi.

Heitä ennen ohjaajaehdokkuuden on saanut aiempien 92 gaalan aikana vain viisi naista, joista kaikki ovat olleet valkoihoisia – toisin kuin kiinalaissyntyinen Zhao. Sotadraaman Hurt Locker (2008) ohjaaja Kathryn Bigelow on toistaiseksi ainoa Oscarilla palkittu ohjaajanainen.

Nomadlandin kuudesta ehdokkuudesta Zhao sai itse peräti neljä: parhaasta elokuvasta (Nomadlandin tuottajana), ohjauksesta, käsikirjoittajana ja leikkaajana.

Sen kanssa ennakkosuosikin paikan jakaa Mank, jossa Gary Oldman näyttelee rakastettavalla tarmolla Citizen Kane -klassikon käsikirjoittajaa Herman J. Mankiewiczia.

Mank-elokuvan kymmenestä Oscar-ehdokkuudesta yksi meni myös Mankin päätähdelle Gary Oldmanille.­

Saaliiksi Netflixin tuottama Mank sai 10 Oscar-ehdokkuutta, joka oli tämän satsin isoin. David Fincherin ohjaaman elokuvan menestys oli Hollywood-aiheen takia odotettu, mutta Mank kuvastaa muutenkin tämän vuoden trendiä.

Kun koronapandemia on pistänyt elokuvateattereita säppiin, tästä tuli suoratoistoelokuvien ja -palveluiden vuosi. Netflixin lisäksi samppanjoita availtiin maanantaina epäilemättä ainakin Amazon Prime Videon ja Disney+:n toimistoilla ympäri maailman.

Kuollut mieskin sai ehdokkuuden, toki odotetusti: viime vuonna syöpään 43-vuotiaana menehtynyt Chadwick Boseman noteerattiin viimeisestä elokuvaroolistaan draaman Ma Rainey’s Black Bottom itsevarmana trumpetistina.

Ma Rainey’s Black Bottom toi elokuussa menehtyneelle Chadwick Bosemanille Oscar-ehdokkuuden.­

Pitkästä aikaa myös satiiri pääsi lajityyppinä kisaamaan draamojen rinnalle. Öykkärimiesten ylivaltaa kritisoiva Boratin jatko-osa toi ehdokkuuden alistettua teinityttöä esittävälle Maria Bakalovalle.

Borat itsekin eli Sacha Baron Cohen sai ehdokkuuden, tosin eri elokuvasta: Aaron Sorkinin kirjoittamassa draamassa The Trial of the Chicago 7 hän näyttelee ihmisoikeusaktivisti Abbie Hoffmania.

Boratin jatko-osa toi Oscar-ehdokkuuden Boratin (Sacha Baron Cohen) tytärtä näyttelevälle Maria Bakalovalle.­

Myös Nine Inch Nails -yhtyeen kaksikko Trent Reznor ja Atticus Ross pääsevät juhlimaan urakalla, sillä säveltäjätyöpari sai kahdet ehdokkuudet. Niistä toinen tuli animaatioelokuvasta Soul, toinen Mankin musiikista.