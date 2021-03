Kaisa Mäkäräinen järjesti ystävälleen tv:ssä mojovan yllätyksen – vierashuone ja varasto kokivat melkoisen muodonmuutoksen: katso kuvat ennen ja jälkeen

Kaisa Mäkäräinen yllättää ystävänsä Jannen Supertähtien yllätysremontit -sarjassa.

Ampumahiihdon maailmanmestari Kaisa Mäkäräinen haluaa kiittää vantaalaista Jannea ja hänen perhettään vuosikymmenten ystävyydestä Supertähtien yllätysremontit -sarjassa.

Mäkäräiseen urheilulukiossa tutustunut Janne on autuaan tietämätön siitä, että Mäkäräinen on järjestänyt hänelle yllätyksen miehen vaimon ja äidin avustuksella.

– Näin tässä tilaisuuden järjestää heille jotain ekstraa, mitä he eivät ehkä itse tekisi, Mäkäräinen sanoo tv-kameroille.

Janne perheineen asuu omakotitalossa, jonka varastotila ja vierashuone kaipaavat uudistusta.

– Huone toimii vierashuoneena, työhuoneena ja Jannen vaimo Tiina käyttää tätä myös harrastushuoneena. Tämä on toiminut vierashuoneena ja aikuisten harrastushuoneena, joten tästä ehkä huomaa, että tämä on se paikka, johon on vähiten panostettu, Mäkäräinen perustelee vierashuoneen remonttitarvetta.

Varasto puolestaan on ahdas ja kaipaa lisää työtilaa.

– Tämä olisi helmi kohde, sillä olisi ihana tehdä siisti varasto, jossa on myös työskentelytilaa, Mäkäräinen sanoo.

Varasto on täynnä suksia ja monoja, ja Mäkäräinen toivoo, että niiden järjestely voisi saada Jannen innostumaan jälleen hiihtämisestä.

– Janne on hyväkuntoinen ja harrastaa urheilua monipuolisesti. Tiedän, että hiihtokipinä sammuu pikkuhiljaa. Toivon, että hän löytäisi hiihtoon takaisin sitä paloa.

Jannen varasto kokee täydellisen muodonmuutoksen ja uudistettu vierashuone suorastaan kutsuu yökylään. Kaisa Mäkäräisen silmät täyttyvät kyynelistä, kun hän näkee mitä ohjelman juontaja Jukka Hildén ja tilasuunnittelija Laura Elo ovat tehneet vierashuoneelle ja varastolle.

– Tämä on ihan sikahieno. En tiedä mitä sanoa ja tämä ei ole edes mun koti, Mäkäräinen herkistyy.

Kun Janne astuu uudistettuun kotiinsa, ei hän ole uskoa silmiään.

– Ohhoh! Tämä on kokenut aikamoisen muodonmuutokset. Voi että, mitä yksityiskohtia! Janne ihastelee tutkiessaan vierashuonetta.

Tältä vierashuone näytti ennen remonttia.­

Vierashuone kaipasi uudistusta.­

– Miellyttää silmää ja miellyttää sydäntä, hän summaa.

Vierashuone toimii myös aikuisten harrastushuoneena ja remontin jälkeen askartelutarvikkeet ovat siistissä järjestyksessä seinähyllyillä.­

Vierashuone koki täyden muodonmuutoksen.­

Pimeä ja ahdas varasto on laitettu myös aivan uuteen uskoon ja Janne on lopputuloksesta häkeltynyt.

– Joku on vähän jumppaillut tätä erinäköiseksi!

– Onko tuttu huone? Laura Elo tiedustelee.

– No ei! Ihan eri huone, ei tätä tunnista edes samaksi tilaksi. Onkohan tämä mun mancave sitten.

Varasto oli ennen täynnä työkaluja ja urheiluvälineitä, eikä työskentelytilaa ollut.­

Varasto ennen remonttia.­

Mäkäräinen esittelee Jannelle pienet lisäjutut, joiden hän toivoo innostavan ystävän takaisin hiihtoladulle.

– Haluan, että hiihtoinnostuksesi nousee uusien juttujen takia. Sukset eivät nyt vie tilaa ja sain vinkkiä, että teillä ei ole ollut hyvää suksien voitelutilaa. Olen järjestänyt teille voitelupöydän. Nyt ei ole sitten välineistä kiinni! Mäkäräinen naurahtaa.

Tältä varasto näyttää remontin jälkeen.­

Varastossa on nyt tilaa työskennellä.­

Janne sanoo olevansa otettu ja kiitollinen ystävänsä järjestämästä yllätyksestä.

– Tunnen oloni etuoikeutetuksi, että olen saanut sinulta tällaisen yllätyksen ja että olet halunnut minulle tällaisen antaa, Janne kiittää.

Jannen ja hänen vaimonsa sukset ovat nyt järjestyksessä.­

Supertähtien yllätysremontit Suomi discovery+-palvelussa tiistaisin.