Nelosen tv-johtaja kommentoi Aki Mannisen kohupuheita: ”Meillä on peiliin katsomisen paikka”

Nelosen televisiojohtaja Ville Toivosen mukaan kanava ei missään tapauksessa hyväksy naisvihaa tai syrjintää.

Aki Mannisen tv-esiintyminen nosti kohun lauantaina, kun hän putosi Selviytyjät Suomi -kilpailusta ja latasi täyslaidallisen leirin naisista, jotka juonittelivat häntä vastaan ja passittivat kotimatkalle.

Mannista syytettiin sosiaalisessa mediassa sovinismista ja naisvihasta.

Osansa kritiikistä sai Mannisen lisäksi ohjelmaa esittävä tv-kanava Nelonen. Joidenkin mielestä Mannisen sovinistiset kommentit olisi pitänyt leikata ohjelmasta pois, tai ne olisi pitänyt ainakin kyseenalaistaa tuotannon puolesta.

Manninen laukoi näkemyksiään sekä heti pudotuksen jälkeen kuvatussa pudonneen tilitys -haastattelussa että myöhemmin kuvatussa Selviytyjät Suomi Extra -lähetyksessä.

Aki Manninen ei itse näe kommenteissaan mitään väärää.­

Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen kommentoi asiaa Ilta-Sanomille maanantaina. Hänen mukaansa palautetta on tullut runsaasti erityisesti sosiaalisessa mediassa, johon Nelosen viestintäosasto on reagoinut. Palautetta on tullut myös suoraan kanavalle, mutta sen varsinaiseen määrään hän ei osaa ottaa kantaa.

Toivosen mukaan Nelonen on asiasta pahoillaan. Hän painottaa, että Mannisen lausunnot ovat hänen henkilökohtaisia näkemyksiään.

– Nämä ovat Aki Mannisen omia näkemyksiä, ei Nelonen Median kannanotto. Emme missään tapauksessa hyväksy naisvihaa tai muuta diskriminoivaa puhetta. Se on meidän selkeä kantamme tähän asiaan, Toivonen sanoo.

– Jälkikäteen ajateltuna sisältö olisi saanut mennä meillä vielä tarkemman kamman läpi.

Televisiojohtaja Ville Toivosen mukaan Nelonen ei missään tapauksessa hyväksy naisvihaa tai muuta diskriminoivaa puhetta.­

Manninen kertoi tv:ssä muun muassa sen, ettei hän ymmärtänyt juonittelevan ”leidien kiiltokuvakerhon” päätöstä. Hän epäili, että hänen olisi pitänyt antaa heimonsa naisille enemmän huomiota, jotta he olisivat pitäneet hänet mukana pelissä.

Hän myös korosti, että naiset olivat kieroja kuin korkkiruuvit. Lisäksi hän totesi, että ”jos hänellä olisi tissit, olisi hän mennyt tyttöjen kerhoon” ja ettei hän voinut juonitella heidän kanssaan, koska ”hänellä on munat”.

– Naiset kun on leirissä, niin ei sieltä koskaan tule hyvää soppaa. Siellä pitäisi olla joukko miehiä, Manninen totesi pelistä pudottuaan.

Kävittekö Nelosella harkintaa materiaalin editoinnin suhteen? Miten päädyitte siihen, että juuri nämä asiat näytettiin televisiossa?

– Se on iso prosessi, mitä siellä editoinnissa jaksoista jätetään. Tässä jaksossa nämä kommentit ovat Aki Mannisen kommentteja, ja näin jälkiviisaana voi todeta, että jaksoa olisi voinut leikata eri tavalla. Tässä on meillä selkeästi peilin katsomisen paikka tulevaisuutta ajatellen, Ville Toivonen sanoo.

Myös Selviytyjät Suomi Extraa juontavien Kimmo Vehviläisen ja Alma Hätösen toiminta ohjelmassa on herättänyt kritiikkiä katsojien keskuudessa. Monien mielestä heidän olisi pitänyt puuttua Mannisen puheisiin.

– He ovat olleet siinä tilanteessa juontajina, ja heiltä voi kysyä asiasta suoraan. Lähinnä totean sisällöstä yleisesti, että nämä ovat nauhoitettuja ohjelmia molemmat. Jälkikäteen ajateltuna materiaalisia olisi voinut leikata toisinkin, Toivonen sanoo.

Hätönen kommentoi asiaa omalla Instagram-tilillään maanantaina iltapäivällä. Hätösen mielestä kommenttien leikkaaminen ei poista ongelmaa, ja se olisi ”tällaisten puheiden suoltajan suojelemista ja ongelman lakaisemista maton alle”.

– Tein tuossa totaalisen yllättävässä (ja täysin absurdissa) hetkessä päätöksen olla provosoitumatta ihan siksi, että halusin kansan näkevän, että tällainen puhe on edelleen voimissaan, Hätönen kommentoi.

– Juontajan positio tilanteessa on täysin erilainen kuin suorassa lähetyksessä, sillä Selviytyjät Extrassa puhumme haastateltavan kanssa pitkään ja lopullinen haastattelu typistetään ja editoidaan kymmeneen minuuttiin. Suorassa lähetyksessä juontajalla on enemmän mahdollisuuksia kontrolloida tilannetta. Pyrin itse vain pysymään tilanteessa ammattimaisena, Hätönen sanoo.

Nelosen televisiojohtaja ei osaa ottaa kantaa siihen, kuinka paljon materiaalia pudonneen tilityksestä ja Selviytyjät Suomi Extrasta jää leikkauspöydälle. Toivosen mukaan asiasta on käyty maanantaina keskustelua laajasti eri osastojen kanssa.

Millaista keskustelua asiasta on käyty sisäisesti?

– Juurikin näitä samoja asioita. Nämä ovat Aki Mannisen kommentteja eikä meidän kannanotto, mutta jakson sisältöä olisi pitänyt editoida eri tavalla.

Onko Aki Mannisen tai Extraa juontaneiden Kimmo Vehviläisen ja Alma Hätösen kanssa keskusteltu tapahtuneesta?

– Itse en ole heidän kanssaan keskustellut.

Asiaan ottivat sunnuntaina kantaa myös Selviytyjissä Mannisen kanssa kisanneet bloggaaja Sara Vanninen ja radiojuontaja Karoliina Tuominen. Mannisen puheille he antoivat täystyrmäyksen, mutta erityisesti Vanninen nosti esiin myös Nelosen vastuun asiassa.

Vanninen sanoo olevansa tosi iloinen, että aihetta tuodaan esiin, koska siitä pitää puhua. Hän kuitenkin kritisoi tuotannon tapaa toimia tilanteessa.

– Se, mikä on helvetin vaarallista on, ettei näitä tuomita tuotannon puolelta millään tavalla. Se olisi nyt ihan äärimmäisen tärkeää tuoda selkeästi esiin ja ilmi, ettei tällainen puhe vain kuulu enää tähän päivään, Vanninen sanoo.

Samoilla linjoilla oli myös Tuominen. Hänen mukaansa kommenttien leikkaaminen pois ohjelmasta ei poista sitä tosiasiaa, etteikö näin olisi oikeasti tapahtunut.

– Ei niitä voi leikata oikeasta elämästä pois. Vaikka naisvihan ja tasa-arvon kannalta asiat olisivat paremmin kuin 200 vuotta sitten, ei se tarkoita, että ongelma olisi poistunut. Hyvä, että puhutaan eikä vain suljeta silmiä ja leikata asioita veks, Tuominen sanoo.

Aki Manninen itse kertoi IS:lle, ettei aio pyytää sanomisiaan anteeksi. Hän sanoo tulleensa väärinymmärretyksi, ja että hänen tarkoituksenaan oli olla sarkastinen.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.