Keilahallissa kuvattiin huikea video, joka kerää ylistystä Hollywood-nimiltä: ”Leukani tipahti lattialle”

Hämmentävän hieno yhden otoksen video näkymistä keilahallin sisällä on noussut nettihitiksi tällä viikolla.

Puolitoista minuuttia kestävän videon kuvaaja on amerikkalainen elokuvantekijä ja kokenut lennokkiohjaaja Jay Christensen Minnesotassa sijaitsevasta Rally Studiossa.

Right Up Our Alley -video kuvattiin Bryant Lake Bowl and Theater -keilailukeskuskuksessa Minneapolisissa.

Lauantaihin mennessä videota oli katsottu yksin Twitterissä ainakin viisi miljoonaa kertaa.

Video alkaa ulkoa, kun drooni lentää sisään keilahalliin öiseltä taivaalta. Sisällä drooni lentää vauhdikkaasti ympäri hallia kuvaten siellä olevia asiakkaita baarissa, keilaamassa ja keskuksen teatterissa istumassa. Drooni myös tekee vierailun keilanpystytyslaitteiden takana ja lopulta päätyy itsekin keilojen kera kouruun.

Filmin tekijät väittävät kaiken kuvatun yhdellä otoksella. Tosin niitä tarvittiin kymmenen, ennen kuin kaikki yksityiskohdat saatiin ajoitettua kohdilleen. Ainoastaan videon äänimaailma, taustamusiikki ja ihmisten puheet jälkiäänitettiin.

Videolla kuultavat keskustelut ovat kunnianosoitus Coen-veljesten keilausfilmiklassikolle The Big Lebowski, josta videon vuorosanat on lainattu.

Videopätkän ohjannut Anthony Jaska kertoi, ettei kyseessä ole keilahallin mainos, vaan tarkoitus esitellä, miten droonivideolla voi kertoa kuvallisen tarinan.

– Tämä täysin uutta ja ainutlaatuista. Yhdistimme perinteisen tarinankerronnan ja uuden teknologian. Videota ei ole leikattu, se on tehty yhdellä otolla ilman tietokonetehosteita, sanoi Jaska paikalliselle KARE-TV-kanavalle.

Video on osa Rally Studiosin projektia, jolla dokumentoidaan koronapandemia vuoksi kärsivää liike-elämää Minnesotassa.

Video on saanut hehkutusta myös elokuva-alan ammattilaisilta.

Oscar-palkitun Coco-elokuvan ohjaaja Lee Unkrich totesi videon olevan ”yksi upeimmista, mitä olen koskaan nähnyt.”

– Leukani tipahti lattialle, hän kirjotti twiitissään.

Star Wars, Star Trek, Marvel ja Transformes -elokuvien visuaalisista tehosteista vastannut Todd Vaziri kommentoi:

– Tämän kaltainen upea elokuvallinen innovaatio kehittää elokuvankerrontaa entisestään. Todella kaunista.

Guardians of the Galaxy -ohjaaja James Gunn kehui myös ylisanoin videota ja jopa esitti kutsun sen tekijöille tuotantoryhmäänsä, joka kuvaa uutta Guardians of the Galaxy 3 -leffaa Lontoossa myöhemmin tänä vuonna.

Videosta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.