Aki Manninen putosi Selviytyjät Suomi -kilpailusta ja pöyristyi kohtalostaan – latasi suorat sanat leirinsä naisista: ”Jos mulla olis tissit...”

Aki Manninen tippui kolmantena Selviytyjät Suomi -ohjelmasta. Hän ei säästellyt sanojaan purkaessaan tuntojaan ohjelmasta.

Tämän illan Selviytyjät Suomi -jaksossa nähtiin dramaattinen hetki, kun hyvinvointivalmentaja Aki Manninen äänestettiin ulos kilpailusta. Manninen oli ennen heimoneuvostoa varma, että kotimatkalle joutuisi tubettaja Juuso Karikuusi, jonka pudottamista hän oli juonitellut yhdessä Archie Cruzin ja Kristian Heiskarin kanssa.

Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa puolestaan nähtiin kuinka silmin nähden pettynyt Manninen häädettiin saarelta. Mies myönsi kameroille, että lopputulos tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

– Kyllähän tää ahdistaa suunnattoman paljon. Mä olin latautunut tähän ja vaimokin oli antanut tähän tämän kuukauden aikaa. Mun olis pitänyt varmaan olla sellainen vellihousu nyhverö siellä telttani kulmassa ja itkeä itseni uneen, niin ehkä sitten mut olisi hyväksytty joukkoon, Manninen tilitti hotellille päästyään.

– Aika iso kysymysmerkki varsinkin minulle, että minkä takia mulle kävi näin. Mä olin kuitenkin sen porukan leaderi ja voitontuoja. Yksinkertaisesti äärettömän tyhmä liike, hän jatkoi.

Manninen uskoi, että olisi selvinnyt kilpailussa loppuun asti.­

Mannisen tiputtamista kilpailusta kaavailivat ennen kaikkea leirin naiset Suvi Pitkäsen ja Marianne Kiukkosen johdolla. Naiset olivat yhtä mieltä siitä, että fyysisesti vahva Manninen tulisi pudottaa kilpailusta ennen heimojen yhdistymistä. Mannisella olikin sanansa sanottavana leirin naisista.

– Leirin naiset on sitten vähän asia erikseen. Siellä on tapahtunut se isoin kätyrin virka tällä erää. Onko sitten ollut niin, etten ole antanut tarpeeksi huomiota leirin naisille? Tietty ei mun tarvitse antaakaan, kun mulla on kaunis vaimo kotona. Mä en näe muita naisia sillä lailla, millä muut naiset näkee, Manninen tilitti kameralle.

– Naiset kun on leirissä, niin ei sieltä koskaan tule hyvää soppaa. Siellä pitäisi olla joukko miehiä, hän täräytti.

Heimoneuvostoon joutuivat tällä kertaa Vaanit.­

Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa Manninen purki tuntojaan myös Alma Hätöselle ja Kimmo Vehviläiselle. Hän jatkoi leirinsä naisten tylyttämistä varsin terävin sanakääntein.

– Tähän päivään mennessä mä en voi käsittää, miksi tämä leidien kiiltokuvien vaihtokerho teki tällaisen päätöksen, Manninen veisteli.

– Tämä leidien kiiltokuvien vaihtokerho oli sen juonittelun tehnyt jo paljon aikaisemmin. Mun meneminen siihen juonitteluun mukaan ei olisi ollut mitenkään mahdollista, koska mulla on munat. Tytöt olivat päättäneet, että ne saa tällä konstilla Juuson mukaan tähän piirileikkiinsä, hän jatkoi.

Mannisella ei ollut liittoja ja hän oli ajatellut menevänsä kilpailussa pitkälle fyysisten ominaisuuksiensa ansiosta. Archie ja Kristian olivat kuitenkin Mannisen puolella. Hän uskoikin, että hänen hyvät välinsä tähän kaksikkoon vaikuttivat naisten silmään liian hyviltä ja he kokivat näin ollen kolmikon uhkana.

– Nuo naiset oli kieroja kuin korkkiruuvit. Suvi meni tähän tyttöjen kerhoon. Jos mulla olis tissit, niin mäkin olisin mennyt siihen tyttöjen kerhoon ja mä olisin vieläkin siellä, Manninen pamautti.

Aki Manninen yllättyi pudottuaan Selviytyjät-kilpailusta.­

Vehviläinen utelikin, mitä Mannisen olisi kenties täytynyt tehdä toisin, jotta hän olisi pärjännyt paremmin kilpailussa.

– Mun olisi pitänyt viedä omat kiiltokuvat siihen leidien kerhoon. Mä olisin saanut vaihdeltua heidän kanssaan kiiltokuvia ja myytyä itseni heille. Mun ei olisi täytynyt himmata kisoissa eikä mun olisi tarvinut olla leirissä erilainen, mutta mun olisi pitänyt olla ymmärtäväisempi naisia kohtaan, jotta ne olisi hyväksyneet minut jatkoon, hän pohti.

Manninen kuitenkin painotti lopussa, että Selviytyjät oli kaikin puolin positiivinen kokemus eikä hän kanna kaunaa kenellekään.

Ensimmäisenä Selviytyjistä äänestettiin ulos Oskari Katajisto ja toisena kilpailun joutui jättämään Johanna Pakonen.

Selviytyjät Suomi lauantaisin 20 Nelosella ja Ruudussa.