Jasper Pääkkösen tähdittämä Blackkklansman sunnuntaina televisiossa – näyttelijä hurmasi ohjaaja Spike Leen erityisellä suomalaisella tuotteella

Jasper Pääkkönen näyttelee keskeistä osaa Spike Leen ohjaamassa Blackkklansmanissa, joka sai Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix -palkinnon ja voitti myös Oscarin. Nyt elokuva nähdään ensi kertaa perinteisen tv:n puolella.

Blackkklansman (2018) kertoo tositapaukseen perustuen mustasta coloradolaisesta poliisista Ron Stallworthistä, joka vuonna 1979 onnistui soluttautumaan valkoista ylivaltaa ajaneen Ku Klux Klan -järjestön paikallisyhdistykseen.

John David Washington näyttelee Stallworthiä ja Adam Driver tämän poliisikollegaa.

Adam Driver ja John David Washington poliiseina.­

Jasper Pääkkösen roolinimi on Felix Kendrickson. Hän on Ku Klux Klanin coloradolaisen paikallisosaston aktiivi.

Rooli on Spike Leen ohjaaman, keventävällä huumorilla silatun elokuvan tärkeimpiä. Pääkkönen sai kuulla, että Lee oli taistellut saadakseen rooliin juuri hänet.

– Kyllä se loi onnistumisen paineita. Tuli olo, että nyt ei todellakaan voi aiheuttaa pettymystä yhdelle maailman legendaarisimmista elokuvaohjaajista, Pääkkönen kertoi Ilta-Sanomille 2018.

Adam Driver, Jasper Pääkkönen ja ohjaaja Spike Lee kuvauksissa. Lee tuli käymään myös Suomessa 2018.­

Helsingin Sanomissa hän paljasti, että pureskeli koekuvauksia odotellessaan hermostuneena Sisu-pastilleja. Hän keksi, että syvästä etelästä oleva Ku Klux Klaniin kuuluva hahmo voisi purra purutupakkaa.

Koekuvauksissa Spike Lee pomppasi pystyyn ja keskeytti Pääkkösen:

– Hey hey hey, what was that? Is that chewing tobacco? (Mitä tuo oli? Onko se purutupakkaa?), Leen kerrotaan sanoneen.

Ohjaaja ihastui Pääkkösen suoritukseen ja vakuuttui tämän asenteesta. Lee tahtoi jutella hänen kanssaan kahden kesken. Rooli oli sen jälkeen Pääkkösen.

Pääkkönen puhuu elokuvassa uskottavalla etelän aksentilla.­

Cannesin elokuvajuhlien ensi-illassa 2018 yleisö antoi Blackkklansmanille seisaaltaan kymmenen minuutin raivoisat aplodit. Myös Pääkkönen näki elokuvan silloin ensimmäistä kertaa.

– Viimeisten minuuttien aikana meni kylmät väreet jatkuvasti. Katsoin vain kangasta ja mietin, että v***u olen oikeasti mukana tässä.

Ohjaaja Spike Lee (toinen vas.) ja näyttelijöitä Cannesissa.­

Ohjaaja Spike Lee sai kauan odottamansa Oscar-palkinnon Blackkklansmanin käsikirjoituksesta, jota olivat tekemässä Leen lisäksi Charlie Wachtel, David Rabinowitz ja Kevin Willmott.

Blackkklansman, sunnuntaina 14.3. TV5 klo 21.00