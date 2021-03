Huippuhyvässä komediasarjassa loistavat tosielämän isä, poika ja tytär – palkintorohmu Schitt’s Creek alkaa tv:ssä

Maailmalla palkintoja kahminut komediasarja Schitt’s Creek alkaa nyt Suomen tv:ssä. Listasimme kolme tärkeintä syytä seurata Rosen perheen tarinaa.

1. Rakastettavan omalaatuisia hahmoja

Kanadalaissarjassa Schitt’s Creek (2015–2020) ökyrikkaat Roset menettävät lähes koko omaisuutensa. Nelihenkisen perheen isä Johnny (Eugene Levy) on ostanut aikoinaan vitsinä Schitt’s Creekin pikkukaupungin, jossa sijaitsevaan nuhjuiseen motelliin toisistaan vieraantuneet Roset joutuvat muuttamaan.

Sympaattinen Johnny työskentelee päättäväisesti sen eteen, että perhe voisi jälleen elää normaalia elämää. Vaimo Moira (Catherine O’Hara) on entinen saippuaoopperatähti. Uudessa kotikaupungissaan nainen pistää silmään outojen asukokonaisuuksiensa ja erikoisen puhetyylinsä kanssa kuin pingviini ankkalammella.

Perheen aikuisille lapsille Davidille (Dan Levy) ja Alexisille (Annie Murphy) maalaiselämä on kauhistus: kauneushoitolat, bilemestat ja luksusputiikit loistavat poissaolollaan! David on neuroottinen ja sarkastinen oman tiensä kulkija, Alexis taas malliesimerkki itsekkäästä seurapiirien lemmikistä.

Uudenlaiseen elämänmenoon opastavat muun muassa pormestari Roland Schitt (Chris Elliott) ja motellissa työskentelevä Stevie Budd (Emily Hampshire).

Johnny (Eugene Levy) ja Moira (Catherine O’Hara) pormestari Roland Schittin (Chris Elliott) opastuksessa.­

Eugene ja Dan Levy, jotka näyttelevät isää ja poikaa, ovat tosielämänkin isä ja poika. Mukana myös Levyn perheen tytär Sarah Levy, joka näyttelee keskeisen paikan eli Café Tropicalin omistaja-tarjoilijaa.

Sarjaa seuranneet ovat kehuneet etenkin sitä, että Schitt’s Creekin omalaatuisiin hahmoihin rakastuu vääjäämättä. On sanottu, että Alexisin muutos itsekkäästä pintaliitäjästä toiset huomioon ottavaksi aikuiseksi on yksi tv-sarjojen suurimmista hahmon kehityskaarista.

2. Sarja on palkintorohmu

Sarjan ovat luoneet Eugene ja Dan Levy. Danin ideoimassa ja käsikirjoittamassa tarinassa perheen lähentyminen ja hahmojen kasvu ovat punainen lanka. Onko omaisuuden menetys lopulta hienointa, mitä Rosen perheelle on koskaan tapahtunut?

Koko kööri SAG-gaalassa tammikuussa 2020.­

Perheen vaiheet ovat täynnä lämmintä huumoria. Sitä syntyy nokkelasta dialogista ja erikoisista kohtaamisista. Sarjan onkin sanottu olevan parasta tilannekomediaa, mitä viime vuosina on nähty.

Siitä ovat todisteena lukuisat tv-alan palkinnot, joita Schitt’s Creek on kuuden kautensa aikana kahminut. Sarja palkittiin tämän vuoden Golden Globe -gaalassa parhaana komediasarjana, ja Catherine O’Hara pokkasi itseoikeutetusti parhaan naispääosan pystin omassa kategoriassaan.

Viime syksynä sarja ällistytti Emmy-gaalassa voittamalla yhteensä yhdeksän palkintoa.

3. Uraauurtavasti homoseksuaalisuudesta

Sarjaa on kiitelty sen tavasta käsitellä seksuaalivähemmistöjä.

Annie Murphy ja Dan Levy esittävät kinastelevia sisaruksia, jotka joutuvat jakamaan motellihuoneen.­

Davidin seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu ihmiseen tämän sukupuolesta riippumatta. Dan Levy on sanonut halunneensa luoda Schitt’s Creekistä suvaitsevaisen pikkukaupungin, jonka väelle Davidin ja tämän poikaystävän suhde on täysin normaali asia. Sarjaa pidetään uraauurtavana, koska Davidin ei poikkeuksellisesti tarvitse kamppailla seksuaalisen suuntautumisensa tähden.

Eugenen tytär Sarah Levy (vas.) näyttelee Twylaa.­

Homoseksuaalisuudestaan avoimesti puhunut Dan Levy on sanonut ottaneensa vaikutteita Davidin ja Patrickin (Noah Reid) rakkaustarinaan omista kokemuksistaan.

Sarja on alkanut jo aiemmin maksullisessa C More -palvelussa. Nyt siitä nähdään aina keskiviikkoisin kolme jaksoa Sub-kanavalla.

Schitt’s Creek keskiviikkona 17.3. alkaen Sub klo 21.00, 21.30 & 22.00