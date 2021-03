Meedio kertoi Suvi Teräsniskalle mystisestä ”Pekasta” – puoli vuotta myöhemmin selvisi hämmästyttävä totuus

Suvi Teräsniska koki Sukuni salat -sarjan kuvauksissa pysäyttävän hetken, kun hän ymmärsi, mistä meedio oli kertonut hänelle kuukausia aiemmin.

Kun Suvi Teräsniskan rakas mummo kuoli vajaat neljä vuotta sitten, heräsi laulajassa halu selvittää, olisiko menehtyneisiin sukulaisiin mahdollista saada jotenkin yhteys. Kaksi vuotta sitten tunne vahvistui, kun Teräsniska menetti ystävänsä Olli Lindholmin.

Lopulta Teräsniska päätti mennä meedion puheille runsas vuosi sitten. Siellä hän sai kuulla asioita mummostaan sekä mystisestä henkioppaasta, joka kulkee meedion mukaan hänen mukanaan. Meedio kertoi Teräsniskalle, että häntä suojeli mahdollisesti Pekka-niminen kaukainen esi-isä. Teräsniska ei ajatellut asiaa sen enempää, kunnes hänelle selvisi häkellyttävä yhteensattuma sukunsa historiasta.

Puoli vuotta meediokäynnin jälkeen Teräsniska istui ruokapöytänsä ääressä Sukuni salat -ohjelman kuvauksissa. Juontaja Marja Hintikka esitteli hänelle tietoja, joita hänen äitinsä puolen suvusta oli paljastunut. Paperilla komeili Teräsniskan rakkaan mummon suvun kantaisän nimi: Per Persson Pekkari.

– Olin, että hetkinen, Pekkari. Sanoin kuvausryhmälle, että nyt mun täytyy kertoa tämä tarina siitä meediosta, Teräsniska kertoo IS:lle.

– Marja Hintikka sanoi heti, että hänellä meni aivan järkyttävät kylmät väreet ja sama tapahtui minulla itsellänikin.

Pian selvisi, että Per Perssonin nimi oli suomennettu 1500-luvulla Pekka Pekanpojaksi. Teräsniskan valtasi ymmärrys siitä, mistä meedio oli hänelle puhunut kuukausia aiemmin.

Meedio oli piirtänyt paperille esi-isän kasvot ja kertonut, että Teräsniskaa tervehtimään tulleen hengen nimi alkoi P:llä ja saattoi olla Pekka. Kyseinen henki toimi meedion mukaan laulajan johdattajana niinä hetkinä, kun tämä kaipasi tukea.

– Ei siellä meedion luona nimi Pekka sanonut minulle yhtään mitään. Ajattelin, että no ihan hyvinhän mulla voi olla esi-isä, jonka nimi on Pekka, koska se on kauhean tavallinen suomalainen nimi.

– Kun yli puoli vuotta myöhemmin tämä asia aukesi, ajattelin, että ei vitsi, moido! En olisi ikinä uskonut, että se tilanne menee niin pitkälle.

Lappi on aina kiehtonut Suvi Teräsniskaa. Hän ei pysty kuvittelemaan, että asuisi ikinä Oulua etelämpänä.­

Teräsniskalle selvisi Sukuni salat -sarjan kuvauksissa, että Pekka Pekanpoika asui Lapissa Ruotsin puolella ja että tämä oli yhteisönsä arvostettu jäsen. Pekalla oli oman nimeään kantava saari ja järvi, jossa tämä kalasti, metsästi ja pienviljeli. Hän toimi myös erikoisluvalla kauppiaana sekä lautamiehenä.

Teräsniskalle tiedot äidin puolen esi-isästä toivat selvyyttä siihen, miksi hän on tuntenut aina vetoa pohjoiseen ja kokee olevansa omimmillaan juuri Lapissa.

– Tämä vahvisti sen, mitä olen sanonut aina, että jos minun pitäisi muuttaa Oulusta johonkin, en muuttaisi kuin ylöspäin. En muuttaisi kuin takaisin sinne, mistä olen lähtenyt, Kolarista kotoisin oleva Teräsniska sanoo.

Pysäyttävintä oli kuitenkin tieto siitä, että meedion kuvailema henkiopas Pekka on todella ollut olemassa.

– Joku voi varmasti ajatella, että nyt se Teräsniska on tullut hulluksi. Mutta jos minä saan siitä lohtua ja koen sen aidoksi, niin minulle on ihan sama, mitä muut ajattelee siitä!

