Suvi Teräsniska kävi meediolla – hämmentyi, mitä tapahtui sen jälkeen tv-ohjelman kuvauksissa

Sukuni salat -ohjelman jaksossa Suvi Teräsniskalle selviää, kuinka kauaksi pohjoiseen hänen sukujuurensa menevät.

Pohjoinen on aina viehättänyt laulaja Suvi Teräsniskaa. Kun hän lähti mukaan Sukuni salat -ohjelmaan, hän halusi nimenomaan selvittää, kuinka kauaksi hänen sukujuurensa menevät pohjoisessa ja miten ne ovat sinne päätyneet.

– Ohjelman ansiosta sain vastauksen siihen. Sain tavallaan vastauksen myös sille, miksi oma veri vetää niin voimakkaasti pohjoiseen. Jos esimerkiksi minun pitäisi muuttaa pois Oulusta, en minä muuttaisi kuin ylöspäin – vaikka siinä ei käytännön kannalta olisikaan mitään järkeä.

Juontaja Marja Hintikka kertoi Suvi Teräsniskalle todellisen yllätyksen heti kuvausten alussa.­

Reilu puoli vuotta ennen kuvauksia Suvi kävi meediolla, joka kertoi ensimmäisestä jutulle tulleesta hengestä, että hän on Suvin esi-isä, joka on laulajan syntymästä asti ollut mukana henkisenä oppaana. Meedio myös kertoi, että hänen nimensä alkaa Peellä ja se voi olla Pekka.

– Kun menin meediolle, en ollut ihan varma, että miten siihen suhtaudun. Kun kuulin esi-isästäni, ajattelin siinä kohtaa, että tämä voi olla ihan mahdollista, koska Pekka on tyypillinen suomalainen nimi.

Todellisen yllätyksen Suvi pääsi kokemaan heti kuvausten alussa.

– Ohjelmassa veret seisauttavinta oli heti alussa, kun ensimmäiseksi Marja (Hintikka) kertoi, että minulla on Per Persson Pekkari -niminen kantaisä, joka on asunut 1500-luvulla Ruotsin Matarengissa. Huomioni kiinnittyi heti sukunimeen. Olin kertonut tuotannolle, että kävin meediolla, mutta en sanonut siitä mitään yksityiskohtia. Matti Enbuske kertoi, että Per Persson tarkoittaa suomeksi Pekka Pekanpoikaa, eli hänen nimensä oli Pekka Pekanpoika Pekkari. Ajattelin, että nyt on niin monta Pekkaa, että tässä on pakko olla joku totuuden siemen. Se oli todella hämmentävää, Suvi kertoo.

Sukuni salat, maanantaisin MTV3 klo 20.00