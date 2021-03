Kun kotoa soitetaan, loppuu autonrassaus siihen – uusi sarja suomalaisista tuunaajista

Garage Kings Suomessa autotallin ovien takaa paljastuu auton- ja prätkänrassaajien valtakunta.

Autotalli – tuo veljellisen toveruuden kehto. Rassaus-realityissä tallinovien taakse kätkeytyy aina paitsi kasvonkohotuksen kokevia auton- ja prätkänraatoja, myös saman intohimon jakavia miehiä.

Näin on myös sarjassa Garage Kings Suomi (2020). Sen päähenkilöinä on kolme alaan hurahtanutta herraa: moottoripyöräekspertti Samuel Heikkinen, kustom-autoja ammatikseen rakentava Timo Hersti ja autoja tuunaava Joni Hytti. Kolmikko työstää tahoillaan omia projektejaan.

Erilaiset autoprojektit ovat olleet Hytin kaveriporukalle yhteinen intohimo jo lähes 15 vuotta. Nykyään perheelliset miehet jakavat aikansa autotallin ja kodin välillä, eikä se ole aina helppoa.

– Nuorempana saattoi mennä paljon pidempään ja myöhempään projektien kanssa. Nykyään pitää olla tiettyyn aikaan vähän niin kuin kotona, sanoo porukkaan kuuluva Jari.

Timo Hersti harrastuksensa kimpussa.­

– Mä joudun kanssa varmaan kohta lähtee. Tuli vähän sellainen puhelu, sanoo Tom, kun ilta on jo pitkällä.

Vain Hytillä on seuranaan oma porukka Heikkisen ja Herstin touhutessa enimmäkseen itsekseen. Läppä ei siis lennä esimerkiksi Ylen Latela-sarjan tapaan. Tuunaamisen vakavasti ottavassa sarjassa huomio on kaveruuden sijaan kärsivällisessä käsityössä, jonka seuraaminen on sekin mielenkiintoista, jos ala sattuu kiinnostamaan.

Taitavaa rakentamista ja karismaattisia äijiä sarjassa kyllä riittää, mutta katsojaa kiinnostaisi kurkistaa lähemmin myös päähenkilöiden konepellin alle – siis tutustua heidän persooniinsa äijäimagon takana. Se puoli on sarjassa melko niukkaa.

Vakavahenkinen rakentelu saa kuitenkin heti uutta kulmaa, kun kesken rassailun Hytin kaverit mutisevat huolestuneina kotiintuloajoista ja kotona odottavasta perheestä.

Samuel Heikkinen nähdään Garage Kings Suomessa.­

Juonena on, että kukin kolmikosta yrittää saada rakennusprojektinsa valmiiksi vuoden 2020 American Car Show’hun. Kun ohjelman kuvaukset aloitettiin, pandemian mylläämästä tulevaisuudesta ei ollut tietoakaan. Siispä miehillä ei ole aavistustakaan siitä, että koko tapahtumaa ei viime vuonna lopulta järjestetty.

