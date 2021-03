Suvi Teräsniska sai selville äärimmäisen harvinaisen sukunimensä tarinan – laulaja teki avioituessaan selkeän päätöksen

Suvi Teräsniska saa tietää Sukuni salat -ohjelmassa, että hänen harvinainen nimensä on keksitty vuosisatoja sitten kuparikaivoksella.

Oma sukunimi on ollut Suvi Teräsniskalle aina hyvin rakas. Myös hänen poikansa ovat Teräsniskoja, vaikka aviopuoliso piti oman nimensä.­

Laulaja Suvi Teräsniska on aina tuntenut mystistä vetoa Lappiin. Hän on syntynyt Kolarissa ja muuttanut sittemmin Ouluun, mutta kaipuu pohjoiseen on pysynyt aina kovana.

MTV:n Sukuni salat -ohjelman neljännessä jaksossa Teräsniska toivoo löytävänsä vastauksia siihen, miksi pohjoisen erämaat ja elämäntyyli kiehtovat häntä niin paljon. Teräsniska selvittää sukunsa saloja Marja Hintikan johdolla sekä äitinsä että isänsä puolelta. Nopeasti käy selväksi, että laulajan juuret vievät pitkälle Lapin historiaan.

Teräsniskalle selviää, että hän on itse asiassa melko ruotsalainen, sillä sekä hänen äitinsä että isänsä sukujen kantaisät ovat kotoisin Ruotsin puolelta. Samalla selviää myös, mistä Suomessa hyvin harvinainen Teräsniskan sukunimi on peräisin.

Teräsniskoja on Suomessa tällä hetkellä vain 30 ja yhteensä heitä on ollut vain 47 kappaletta. Suvi Teräsniska tiesi jo etukäteen, että hänen isoisänsä käänsi nimen suomeksi 1930-luvulla Ståhlnacke-nimestä. Muuta tietoa nimen syntyperästä hänellä ei ollut.

Sukuni salat -sarjassa Teräsniskalle paljastui, että hänen isänsä puolen esi-isän Jönsin alkuperäinen nimi ei suinkaan ollut Ståhlnacke. Sen sijaan tämä päätti ottaa itse valitsemansa nimen käyttöön 1670-luvulla.

– Oli todellinen yllätys, että sukuni nimi on ikään kuin keksitty nimi, Teräsniska kertoo IS:lle.

Suvi Teräsniska tutkii sukunsa historiaa Sukuni salat -sarjan neljännessä jaksossa Marja Hintikan avulla.­

Jöns Olofssonina aiemmin tunnettu esi-isä oli päätynyt Lappiin ajauduttuaan pahoihin velkoihin. Uppsalan lähistöllä asunut Jöns teki neljän vuoden työsopimuksen pohjoisessa sijaitsevalle kuparikaivokselle, jotta hän sai maksettua velkansa takaisin. Hän muutti Lappiin perheensä kanssa 5. lokakuuta 1658 ja toi samalla Teräsniskan suvun sinne.

Myöhemmin Jöns sai ylennyksen Svappavaarassa sijaitsevan kaivoksen työnjohtajaksi ja hänen hoidettavakseen tuli oma louhos. Tuolloin hän valitsi itselleen uuden sukunimen, joka kuvastaa Suvi Teräsniskan sukua hyvin myös tänä päivänä. Laulajan suku on nimittäin täynnä kaivostyöläisiä.

– Ståhlnacke tarkoittaa teräskaulaa. Isäni on ollut kaivoksella töissä, samoin kun hänen isänsä ja hänen isänsä. Meillä on pitkät ja vahvat juuret kaivosteollisuuteen, kun jo vuosisatoja sitten esi-isät ovat olleet siellä töissä.

Oma sukunimi on ollut Teräsniskalle aina hyvin tärkeä. Hän tiesi jo teini-ikäisenä, että mikäli hän menisi naimisiin, haluaisi hän säilyttää nimensä. Päätös piti, kun Teräsniska avioitui puolisonsa Simo Aallon kanssa vuonna 2014.

– Sanoin puolisolleni, että älä ota sitä riesaa itsellesi, että sinut yhdistetään sen jälkeen aina minuun. Saat pitää yksityisyytesi vähän paremmin, kun et ole Teräsniska.

Parin kolme poikaa sen sijaan ovat kaikki Teräsniskoja. Ehdotus tuli aikoinaan Teräsniskan puolisolta nimen harvinaisuuden vuoksi.

– On ihanaa, että meidän kaikki pojat ovat Teräsniskoja, vaikka aviopuolisoni ei ole.

– Mutta eihän sillä todellisuudessa ole mitään väliä, mikä nimi on. Jos joku meidän pojista varttuessaan toteaa, että tämä on muuten ihan paska nimi, niin en minä siitä loukkaannu, jos hän haluaa nimensä vaihtaa vaikka isänsä nimeksi.

Sukuni salat maanantaisin MTV3-kanavalla klo 20.00. Suvi Teräsniskan jakso nyt Cmoressa ja tv:ssä 15.3.