Sointu täräyttää terävän arvionsa Jannen johtamistyylistä Diili-ohjelmassa – joutuu turvautumaan todelliseen ”kyttäämiseen”

Diili-ohjelmassa käydään tälläkin viikolla kiivasta keskustelua johtajuudesta.

Diili-kausi on startannut myrskyisissä merkeissä, ja ohjelma on kirvoittanut keskustelua siitä, ovatko naiset ja miehet työelämässä ja johtamistavoiltaan erilaisia. Tuoreessa jaksossa saadaan jälleen vettä myllyyn, kun sarjan kolmannessa jaksossa joukkueiden tulee tehdä rahaa tyhjästä.

Käytössään joukkueilla on Ville Leinon Billebeino Padel -halli ja päivä aikaa. Voittajaksi yltää ryhmä, joka kerää eniten rahaa hyväntekeväisyyteen.

Tällä kertaa Jaajo Linnonmaa valitsee projektijohtajat, ja Barolo-tiimi saa vetäjäkseen varkautelaisen Janne Immosen, 40. Kiinteistöalan yrittäjä ja Rock Your Day -motivaatiopuhuja on otettu saatuaan kunniatehtävän.

Jannen johtamistyyli ei miellytä kaikkia tiimin jäseniä.­

Päivä sujuu mieheltä kuitenkin vähän niin ja näin, sillä tiimikaverit kokevat Jannen toiminnan sooloilevaksi. Ensi töikseen Janne näyttää musiikkivideon biisistään, jossa hän tuottaa spoken wordia rallienglanniksi. Ajatuksena on, että biisiä voitaisiin käyttää hyväksi rahankeruussa.

– Kyllä sä oot monitoimimies! Sointu Borg, 28, kehaisee videon katsottuaan.

Hänellä on kuitenkin metkut mielessään.

– Mä pidän Jannen tyytyväisenä ja kehun. Sillä pysyy hyvä fiilis. Mä uskottelen Jannelle, että hän johtaa tätä ryhmää. Ei hän tätä ryhmää johda, sen näkee kuka vaan, Sointu täräyttää kulisseissa.

Ongelma on Soinnun mielestä se, ettei Janne kerro muulle tiimille puuhistaan. Hän soittelee ympäriinsä ja yrittää tavoitella tuttujaan, jotta halliin saataisiin haalituksi julkkiksia.

Sointu ei saa kiinni Jannen ajatuksenjuoksusta.

– Mä oon koko ajan silmät selässä. Mä paikannan koko ajan, missä Janne menee. Jos sillä on puhelin auki, se tarkoittaa, että mun on selvitettävä, mikä puhelu on käynnissä, Sointu avaa tilannetta.

Kyttääminen johtuu siitä, että Soinnun mukaan Jannella ei "tilannetaju ja tiimipeli pelaa yhtään".

Diilin keulakuvana nähdään radiopersoona Jaajo Linnonmaa (keskellä). Häntä tukemassa ovat Noora Fagerström ja Toni Lähde.­

Jaksossa nähdään, kuinka Sointu vahtii vieressä Jannen soitellessa puheluitaan. Tilanne näyttää koomiselta myös ohjelmassa Jaajo Linnonmaan oikeana kätenä toimivan Noora Fagerstömin silmään.

– Tuntuu, että muut tiimiläiset eivät häntä arvosta johtajan roolissa, Fagerström sanoo.

Diili maanantaisin kello 21 Nelosella ja Ruudussa.