Maajussi-Mustafa heittää suorasanaisen kysymyksen heti ensitreffeillä – tiedustelu alkoholinkäytöstä saa naisen pöyristymään

Varo juonipaljastuksia! Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa miehet tapaavat morsianehdokkaat ensimmäistä kertaa, eikä kiusallisilta tilanteilta vältytä.

Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa neljä ulkomailla asuvaa maajussia etsivät rakkautta Suomesta. Torstaina esitettävässä jaksossa maajussit tapaavat pikatreffeillä morsianehdokkaat ensimmäistä kertaa.

Turkkilainen Mustafa, 42, tapaa pikatreffeillä Sannan, 44, ja heittää tälle heti alkuun varsin suoran kysymyksen.

– Onko sulla mitään alkoholiongelmaa? Tai ei ongelmaa, mutta suomalaiset rakastavat alkoholia, ja mulla on ollut siitä kokemusta, mikä häiritsee mua niin paljon. Eli onko sulla sellaista?

Sanna on kysymyksestä silmin nähden hämmästynyt.

– Alkoholiongelmaa? No ei ole kyllä, Sanna vastaa napakasti.

– Kysyn tämän kaikilta, ei mitään henkilökohtaista, Mustafa ehtii jo selventämään.

Mustafa tapaa Sannan pikatreffeillä Lapin maisemissa.­

Myöhemmin Mustafa kuvailee kameroille olevansa tyytyväinen saamaansa vastaukseen.

Sanna puolestaan myöntää yllättyneensä miehen kysymyksestä. Hän myös toteaa, että kipinät eivät sinkoilleet ensimmäisillä treffeillä.

– Ei meillä silleen synkannut hänen kanssaan, että lähtisi parisuhdetta rakentamaan. Sitä ei ehkä ollut, morsianehdokas pohtii.

Turkista kotoisin oleva Mustafa etsii kumppania Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa.­

Mustafan tulee jakson päätteeksi valita treffiseuralaisistaan neljä naista, jotka hän haluaa mukaan ryhmätreffeille.

Maajussi-Mustafa asuu Turkin Alanyassa. Hän viljelee maatilallaan hedelmiä ja kasviksia, kuten appelsiineja, mandariineja ja avokadoja. Mustafa on aiemmin asunut Suomessa ja ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Hän on kertonut Suomen olevan lähellä hänen sydäntään.

Ohjelmassa ovat mukana suomensukuiset Roy ja Matthew Kanadasta, Suomessa aiemmin asunut Mustafa Turkista sekä työmatkoillaan Suomeen ihastunut Stefano Libanonista.­

Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa juontaja Vappu Pimiä johdattaa maajussinsa maailmalle. Neljä miestä eri puolilta maailmaa toivoo löytävänsä ohjelman kautta suomalaisen naisen, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja surut. Ohjelma alkoi helmikuussa MTV3:lla.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla torstaisin kello 20. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.