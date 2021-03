Kommentti: Eddie Murphy jahtaa karissutta tähtipölyään – leppoisan lössö Prinssille morsian 2 raapii kaiken irti hänen 1980-luvun supertähteydestään

Vaikka Eddie Murphy ei pistä itseään kunnolla likoon, kasarimenestyksen jatko-osa Coming 2 America pelaa kahdella nautinnollisella vahvuudella, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

33 vuotta sitten näyttelijäkoomikko Eddie Murphy oli uransa huipulla, ja se todella näkyi vuonna 1988 ilmestyneestä komediasta Prinssille morsian.

Siinä Murphy esitti kuvitteellisen afrikkalaisen valtion prinssi Akeemia, joka lähtee New Yorkiin hankkimaan kokemuksia – eli iskemään naisia ja etsimään puolisoa – ja löytää Queensistä elämänsä rakkauden.

Vaikka alkuperäinen Prinssille morsian oli 1980-luvun jättihittejä, yli 30 vuotta on jatko-osan valmistumiselle järjettömän pitkä aika. Sellaisen Murphy on nyt koomikkoystäviensä kanssa tehnyt: Prinssille morsian 2 saa maailmanensi-iltansa perjantaina Amazon Prime Videon suoratoistopalvelussa.

Murphyn ja alkuperäisen elokuvan fanien onneksi jatko-osa – jota Amazon haluaa kutsua Suomessakin alkuperäisellä amerikkalaisnimellä Coming 2 America – on riittävän hyvä.

Se on tosin harmiton, varsin vaisu ja leppoisan lössö, mutta elokuva pelaa kahdella tärkeällä ja nautinnollisella vahvuudella: Murphyn entisellä supertähtikarismalla ja itsetietoisella ironialla.

– Mitä amerikkalaisella elokuvalla on annettavanaan paitsi supersankaripaskaa, uusintafilmatisointeja ja vanhojen elokuvien jatko-osia, joita kukaan ei edes kaipaa? kuuluu yksi jatko-osassa kuulluista letkautuksista.

Niinpä. Prinssille morsian 2:n nähtyäni oma vastaukseni on, että ainakin tarjolla on nostalgiaa siitä, millaisina me 1980-luvulla kasvaneet muistamme Murphyn sekä hänen aikoinaan tekemänsä komediahelmet.

Semmi (Arsenio Hall) ja Akeem (Eddie Murphy) pistäytyvät jälleen Queensissä – mutta vain lyhyesti.­

Uutuudessa Murphyn näyttelemä Akeem on keski-ikäistynyt, vaikka se ei hänen hyvin hoidetuilta kasvoiltaan juuri näykään.

Kuninkuuden perimisen jälkeen lähdetään jälleen kohti Queensia, kun selviää, että siellä asuu Akeemin edellisellä kerralla alulle saattama äpäräpoika. Pääasiassa jatko-osassa seikkaillaan kuitenkin Akeemin omassa valtakunnassa, Zamundassa.

Vuonna 1988 prinssi ja tämän uskollinen miespalvelija, Arsenio Hallin näyttelemä Semmi, törmäilivät yläluokkaisine odotuksineen rähjäisessä New Yorkissa. Jatko-osassa Queensissa kasvanut avioton poika roudataan keskelle Zamundan hovia.

Uuden komedian asetelma on siis kuin Netflixin The Crown -draamasarjan rento kääntöpuoli, jossa katu-uskottava nuori jälkeläinen Lavelle (Jermaine Fowler) ja tämän rempseä newyorkilaisäiti (Leslie Jones) pääsevät ihmettelemään hovielämän jäykkyyttä ja nauttimaan sen hienouksista – kuninkaallisine kylvettäjineen kaikkineen.

Kuningas Akeem (Eddie Murphy) löytää äpäräpoikansa (Jermaine Fowler) keskeltä Queensiä.­

Vitseissä naureskellaan monille kasari- ja ysärijulkkiksille, ja kameran eteen marssitetaan muutamiksi sekunneiksi Eddie Murphyn ja Arsenio Hallin omien tähtivuosikymmenten isoja nimiä.

Bilekohtaukset, joissa versioidaan Princen seksillä täytettyä Gett Off -kiehnausta tai yllätetään En Voguen ja Salt-N-Pepan kaltaisilla entisillä suosikkiyhtyeillä, ovat oikeasti hauskoja – ennen kaikkea hetkistä huokuvan nostalgian takia.

Kunniaa tehdään myös amerikkalaisen mustan kulttuurin menestyksille, kuten Barbershop-komediaelokuville. Oivallisista yksittäisistä heitoista nauttiakseen täytyy toki muistaa esimerkiksi se, kuka hovimestari Benson olikaan. (1980-luvun legendaarisen Kupla-komediasarjan musta miespalvelija.)

Nykyaika näkyy siinä, että erotuksena alkuperäiseen monet kirosanoista on korvattu kiertoilmaisuilla, ja hovin naispalvelijoiden paljaiden rintojen peitoksi on pistetty topit.

Muutos tulee ilmi myös feministisestä sivujuonesta, jossa kuninkaaksi päässyt Akeem on toistamassa isänsä, kuningas Jaffe Jofferin (rooliinsa lyhyesti palaava James Earl Jones) virheitä: Zamundan perinteisten lakien mukaan hallitsijaksi kun voi nousta vain miespuolinen perijä. Tyttäriä ei lasketa.

James Earl Jones palaa lyhyesti rooliinsa Zamundan vanhaksi kuninkaaksi.­

Tässä kohtaa Eddie Murphy törmää jatko-osan juonen vaikeimpaan puoleen.

Tarinan mukaan kuningas Akeemin pitäisi olla nyt yhtä aikaa sekä kypsäksi ja viisaaksi kasvanut versio 1980-luvun kapinallisesta prinssistä että isänsä traditioita ylläpitävä konservatiivinen hallitsija. Hän on siis kuningas, joka kuvittelee olevansa uudistaja mutta joka ei tosiasiassa ole valmis muuttamaan mitään, edes maan naisia sortavia lakeja.

Tämän ristiriidan näytteleminen vaatisi enemmän kuin mitä Murphy kameroiden edessä antaa.

Voi toki olla, että näin syvään hahmopsykologiaan ei käsikirjoitusta laadittaessa ole edes tähdätty. Ison osan komediasta kun vievät yksittäiset hetket, joissa Murphy ja Hall kieltämättä ovat hakoja.

Alkuperäisen elokuvan tavoin kumpikin näyttelee jälleen moninkertaiset roolit. Pääosan lisäksi Murphyn moniin sivusketsihahmoihin kuuluvat muun muassa tuttu queensiläinen parturi ja tämän asiakkaana oleva valkoinen juutalaismies.

Komediahahmojen pintapuolisuus sekä varsinaisen juonen löysä rytmitys tekevät kuitenkin Prinssille morsian 2:sta tarpeettoman vaisun ja siloitellun.

Arsenio Hall (vas.) ja Eddie Murphy (toinen vas. ja oik.) vetävät jatko-osassa jälleen moninkertaiset sketsiroolit.­

Entisestä supertähteydestään Murphy raapii kuitenkin kaiken irti – ja sitä häneltä tietenkin odotetaankin. Viittaus hänen kasarihittiinsä Vaihtokaupat (1983) ei ole sattumalta mukana.

Myös uutuuden ohjaaja Craig Brewer tietää tämän. Kaksikon yhteistyön alku oli vuonna 2019 ilmestynyt, Netflixin tuottama ja tositapahtumiin perustuva stand up -koomikon elämäkertadraama Dolemite Is My Name.

Osa amerikkalaiskriitikoista veikkaili Murphylle roolista tuolloin Oscar-ehdokkuutta, jota ei kuitenkaan tullut. Reaktio kertoi kuitenkin paljon myös siitä, kuinka paljon Murphya on kaivattu takaisin.

Prinssille morsian 2:ssa hän ei ota riskejä: Murphy hymyilee, pitää amerikkalaiselle pojalleen oppitunteja hovielämästä, käyttäytyy kuninkaallisesti ja kinaa kuningattarensakin (edellisestäkin elokuvasta tuttu Shari Headley) kanssa vain hyväntahtoisesti.

Varovaisuus toimii. Vaikka Murphy ei pistä itseään kunnolla likoon, lopputulos on riittävän onnistunut ja riittävän hyväntahtoinen.

Ennen kaikkea, Coming 2 America tuo mieleen väkevästi alkuperäisen Prinssille morsian -komedian ja 1980-luvun Murphyn – siis sen version, jota vaalimme hänen 1980-luvun elokuviensa ansiosta muistoissamme.

Coming 2 America, ensi-ilta pe 5.3. Amazon Prime Video.