Joe pyörittää luksusyökerhoa, jossa dj-pöytää koristaa aito Fabergén muna – viinipullo voi maksaa satatuhatta euroa

Huippurikkaat bilettäjät -dokumentti seuraa Paris Hiltonia deittailleen yökerhoyrittäjä Joe Fournierin arkea.

Joe Fournier sanoo, että ihmisiä on vaikea saada tekemään askelkyykkyjä ja syömään salaattia, mutta juomiseen heitä ei tarvitse kahta kertaa käskeä.­

Bonbonnierin yökerho on luksusta kiireestä kantapäähän. Brittidokumentti Huippurikkaat bilettäjät seuraa yökerhoyrittäjä Joe Fournierin arkea, kun hän pyörittää Lontoon Mayfairin klubiaan sekä reissaa Kreikan Mykonokseen toiselle klubilleen.

Rikkaaseen sukuun syntynyt Fournier kaveeraa muun muassa 50 Centin kanssa, ja julkimot viihtyvät hänen klubeillaan. Fournier antaa mielellään tuhkimotarinamaisia haastatteluja elämästään. Vanhempien eron jälkeen nuoren miehen piti tottua tavallisempaan elämään, mutta Fournier aloitti teininä tiskarin päästäkseen takaisin luksuselämään kiinni. Fournier kertoi Business Insiderille, miten hän joutui ”menemään bussilla kouluun totuttuaan siihen, että oma kuljettaja ajaa hänet.

Näistä bileistä ei kallis juoma lopu.­

Astioita tiskaamalla Fournier ei kuitenkaan ole edennyt Rolexien maailmaan. Lahjakas koripalloilija pääsi pelaamaan muun muassa Brittien maajoukkueessa. Jalkavamman myötä ura loppui kuitenkin lyhyeen. Fournier päätti pistää oman kuntosalin pystyyn, ja pikkuhiljaa työ alkoi kantaa hedelmää. Hän sai asiakkaikseen muun muassa Madonnan ja Gwyneth Paltrow’n ja pääsi niin Ellen kuin Marie Clairen sivuille.

Myytyään kuntosalibisneksen Fournier päätti kokeilla siipiään yökerhojen maailmassa.

– On todella vaikeaa saada ihmiset tekemään askelkyykkyjä ja syömään salaattia, mutta on helppoa saada heidät känniin, juomaan gin toniceja ja syömään pizzaa, mies tokaisi Business Insiderille.

Sivulauseissa mainitaan käsittämättömiä yksityiskohtia: esimerkiksi dj-pöydän nuppi on aito Fabergé-muna. Koko bisnes on Fabergén suvun tsaarinaikaisesta yläluokkaisesta elämästä inspiroitunutta. Ranteissa kiiltävät satojentuhansien arvoiset kellot. Viinipullolla voi olla hintaa monia tuhansia, jopa satatuhatta.

Klubilla työntekijät tienaavat vuodessa liki 120 000 euroa – mutta Fournier on tiukka pomo. Hän puhuu dokumentissa jatkuvasti kameralle rikkoen neljännen seinän.

Bisnes on vaikeaa, ja kerho pitää saada pullolleen illasta toiseen. Mayfairin luksusbileskenessä kilpailu on kovaa. Markkinointijohtaja Kim-Michelle Timpson luo willywonkamaisen tikkari- ja ilmapallomaailman klubille, joka yrittää houkutella väkeä teemapäivillään.

Tosi-tv-henkinen dokumentti luo kiinnostavan katsauksen yökerhojen liiketoimintaan. Hauskanpidon takana on tarkasti laskettujen valintojen ketju. Fournier tykkää toki juhlia, mutta tärkeintä on, että kassa täyttyy. Miehestä kuulisi mielellään enemmänkin, hän kun on muun muassa Paris Hiltonin ex-kumppani, miljonääri ja kovan luokan nyrkkeilijä.

Yökerhobisnes on lisännyt miljoonia Fournierin sijoitussalkussa, vaikka Britanniaa kovin koetellut koronapandemia on sulkenut kaikki klubit jo kohta vuoden päiviksi. Nykyisin Fournier keskittyykin ammattinyrkkeilemiseen.

