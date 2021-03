Eddie Murphy ja Arsenio Hall eivät näytä vanhentuneen 33 vuodessa – Prinssille morsian -leffa saa jatkoa

Nostalgiahitti Prinssille morsian saa jatko-osan, jonka hauskuudesta Eddie Murphy on luvannut mennä itse takuuseen.

Elokuva Prinssille morsian oli monen teinitytön romanttisen unelman täyttymyselokuva vuonna 1988. Muille se oli lisäksi hersyvä komedia kulttuuri- ja luokkaeroista, jotka saivat aikaan riemukkaita kommelluksia 1980-luvun New Yorkissa.

Muistatte varmasti, kuinka prinssi Akeem (Eddie Murphy) heräsi afrikkalaisessa palatsissaan, kulki tuoreilla ruusun terälehdillä kohti sorjien kylvettäjien kuninkaallista alapesua – ja sai sitten kauhukseen kuulla joutuvansa naimisiin.

Hän ei suostunut ottamaan morsianta, joka pyynnöstä jopa haukkui kuin koira, vaan lähti uskollisen palvelijansa Semmin (Arsenio Hall) kanssa kohti Amerikan ihmemaata rakkautta etsimään.

Prinssi Akeem (Eddie Murphy) matkusti alkuperäisessä elokuvassa luottopalvelijansa Semmin (Arsenio Hall) kanssa Amerikkaan.­

Ideana oli asua mahdollisimman karmeassa asunnossa, jottei ulkoinen kullan kimallus haittaisi aidon lemmen löytymistä. Zamundan prinssi kumppaneineen hankki työpaikat pikaruokaravintolan siivoojina.

Ravintolan pomon ihana tytär Lisa (Shari Headley) osui sydämen valituksi, mutta ensin Akeemin oli päihitettävä kilpakosija, hurmattava isä, selvittävä ihastuneesta siskosta ja lopulta kohdattava salaisuuden paljastuminen.

Prinssi Akeem vanhempiensa (James Earl Jones ja Madge Sinclair) kanssa alkuperäisessä elokuvassa.­

Kun 33 vuotta myöhemmin kuultiin Prinssille morsian -elokuvan jatko-osasta, moni kauhistui. Niin teki myös pääroolin 59-vuotias Eddie Murphy itse, sillä hän ei alkuun uskaltanut edes ajatella toista osaa hittielokuvalle.

Murphy alkoi kuitenkin hiljalleen kehitellä ideoita, joiden hän uskoi miellyttävän alkuperäisiä faneja. Hän halusi olla täysin varma, että elokuva kunnioittaa juuri niitä nostalgisia tunteita, joita ensimmäinen elokuva herättää, ja on tietenkin vähintään yhtä hauska.

Meeka (Kiki Layne) ja Akeem (Eddie Murphy).­

Noin viiden vuoden käsikirjoittamisen jälkeen Murphysta tuntui, että palaset olivat oikeilla paikoillaan.

Pääideana on paluu Amerikkaan. Murphyn Akeem ja 65-vuotiaan Arsenio Hallin Semmi tupsahtavat jälleen New Yorkin Queensiin tutuille kulmille, nyt etsimään Akeemin ainoaa, piilossa ollutta miespuolista jälkeläistä.

Craig Brewerin ohjaaman elokuvan trailerit näyttävät hyvältä. Niissä on samaa energiaa ja huumoria kuin kasarikomediassa. Suurin helmi on tämä: osiin palaavat pitkälle samat näyttelijät. Muiden muassa mainiot parturihemmot ovat kaikki mukana!

Vanhoja hahmoja on toki helppo toteuttaa entiseen tyyliin myös siksi, että Murphy ja Arsenio Hall esittivät ensimmäisessä elokuvassa useita sivurooleja itse – ja niin he tekevät myös nyt. Esimerkiksi Murphylle on listattu peräti yhdeksän roolihahmoa!

Yksi legendaarisen parturin hahmoja on juutalainen Saul, josta on vaikea uskoa, että maskin alla on Murphy. Ensimmäistä elokuvaa kuvattaessa Murphy testasi tiimiä ja ajeli ympäri studiota Saulina. Kukaan ei uskonut häntä Murphyksi edes silloin, kun hän puhui omalla äänellään.

On upeaa, että myös James Earl Jones palaa kuningasisä King Jaffe Jofferiksi 88-vuotiaana. Jones on erityisesti kehunut Eddie Murphyn omistautumista Akeem-roolilleen.

James Earl Jones uusii roolinsa kuninkaana.­

Uutta on Wesley Snipes, jonka rooli Zamundaa uhkaavana rajavihollisena näyttää hysteerisen hauskalta. Muita uusia näyttelijöitä ovat Tracy Morgan, Leslie Jones ja Jermaine Fowler, joka esittää Akeemin poikaa.

Alkuperäisessä Prinssille morsian -elokuvassa on naurun hetkien ohella esillä vakavia teemoja, köyhyyttä, kodittomuutta, osattomuutta ja elämän tarkoituksen pohdintaa. Elokuva on myös niitä uniikkeja valtavirran romanttisia komedioita, joissa on mustia pääosissa.

Akeem (Eddie Murphy) ja Lisa (Shari Headley).­

Nähtäväksi jää, kuinka syvällisiin ulottuvuuksiin jatko-osa yltää. Tekijät ovat luvanneet komedian yhdistävän pandemiasta kärsivän maailman naurun äärelle.

Toinen odotettava ovat huikeat tanssikohtaukset, joista esimerkki oli ensimmäisen osan morsiustanssi. Kyseiset tanssiliikkeet oli napattu Michael Jacksonin Thrilleristä ja kiihdytetty uusiin nopeuksiin.

Varmaa joka tapauksessa on, ettei Eddie Murphyn ja Arsenio Hallin seurassa tule olemaan tylsää. Onhan Hall todennut, että kakkososan tekeminen oli niin hauskaa, että tuntui synniltä saada siitä rahaa!

Prinssille morsian 2 perjantaina 5.3. alkaen Amazon Prime Video