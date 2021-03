Anna, 21, myy itsestään alastonkuvia Only Fans -sivustolla – näin hänen puolisonsa Ville-Pekka ajattelee asiasta

Ville-Pekka keskustelee Temptation Island Suomi -ohjelmassa siitä, millaisia tunteita hänen puolisonsa Annan Only Fans -bisnes hänessä herättää.

Temptation Island Suomi -sarjassa Ville-Pekka on valinnut viikon treffikumppanikseen sinkku-Lisan. Makkaran grillaamisen ohessa mies alkaa puhua puolisonsa Annan työstä erotiikan parissa.

– Kyllä Anna tekee OnlyFansia nyt tällä hetkellä ihan päämääräisesti. Julkaisee itsestään kuvia sillä maksurajallisella palvelulla, Ville-Pekka kertoo.

Lisa pohtii kuulemaansa yksilöhaastattelussa. Hän kommentoi, että ei välttämättä haluaisi oman kumppaninsa julkaisevan materiaalia OnlyFansissa. Ville-Pekkaa tilanne sen sijaan ei ahdista.

– En näe miten se voisikaan minua millään tavalla ahdistaa, koska se on juuri sitä, että se on Annan juttu ja se ei vie minulta itseltäni mitään pois, Ville-Pekka sanoo Lisalle.

Ville-Pekka valitsi treffiseuralaisekseen Lisan, joka ei hyväksyisi omalta kumppaniltaan Only Fansin käyttöä.­

Mies on sitä mieltä, että hänellä ei ole tarvetta lähteä rajoittamaan puolisoaan. Ville-Pekka ajattelee, että jos hän hyväksyy asian, ei millään muulla pitäisi olla merkitystä.

Lisa huomioi, että välillä ihmiset voivat olla kumppanistaan mustasukkaisia ja eivät halua, että muut näkisivät heitä esimerkiksi alusvaatteissa.

– On siellä Annalla kuvia ilmankin niitä alusvaatteita, että ei se minulle ole sen oudompaa. Se on samaa ihoa, mitä käsissä ja muissakin on, Ville-Pekka kommentoi Lisalle.

Ville-Pekka huomauttaa, että on helppo ajatella, että hän ei vain uskaltaisi kertoa Annan tekemisten häiritsevän häntä. Todellisuudessa asia ei kuitenkaan ole näin.

– Sit vaan ajatellaan, että mun pitäisi olla johonkin tiettyyn muottiin sopeutuva. Sellaiseen muottiin, joka tulee jostain yhteiskunnan käsittämästä termistöstä tai siitä, että millainen on normaali parisuhde, Ville-Pekka kommentoi.

Ville-Pekka ja Anna ovat kertoneet Temptation Island Suomi -ohjelmassa avoimesti muun muassa siitä, että heillä saa olla myös muita seksikumppaneita. Toistaiseksi vain Annalla on ollut parisuhteen ulkopuolisia seksisuhteita.­

Lisalle mies kertoo, että haluaa ainoastaan kannustaa Annaa tämän uralla erotiikan parissa.

– Mä näen, että Anna nauttii siitä sen tekemisestä ja se tuo hänelle itselleenkin jotain positiivista. Niin tavallaan juuri se, että Annan onni on myös minun onni, hän muotoilee.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Temptation Island Suomi Extra torstaisin kello 22.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat samaan Sanoma-konserniin.