Sinkkuna viihtyvä Joonas Nordman paljastaa, miksei halua liittyä Tinderiin – täräyttää suorat sanat sosiaalisesta mediasta

Joonas Nordmanin keskusteluohjelmaa tehdään tänäkin keväänä ilman studioyleisöä ja tiukkojen rajoitusten keskellä. Vieraiden joukossa nähdään muun muassa itse pääministeri Sanna Marin.

Kuluva kevät tuntuu toistavan monella tapaa edellisvuodelta tuttua kaavaa. Tämän on huomannut myös näyttelijänä ja juontajana tunnettu Joonas Nordman. Kuten viime keväänä, myös tällä hetkellä Nordman odottaa kuumeisesti oman Joonas Nordman Show’nsa ensimmäisiä lähetyksiä.

Ja, kuten myös viime keväänä, myös tällä kertaa Nordman astuu studioon tiukkojen koronarajoitusten keskellä ja ilman paikan päällä olevaa yleisöä. Tilanne ei kuitenkaan Nordmania erityisemmin harmita. Tämä oli asia, johon hän osasi varautua jo hyvissä ajoin.

– Tähän on jo tottunut. Ehkä jos olisi ollut niin päin, että viime keväänä olisi ollut yleisöä paikalla ja nyt se olisi otettu pois, niin se olisi tuntunut suuremmalta pettymykseltä. Siihen on kuitenkin selkeät syyt ja perustelut ja onneksi katsojien suhtautuminen oli ainakin viime kaudella suopeaa, Nordman pohtii IS:lle.

– Tietenkin jotakin ohjelmasta jää aina puuttumaan, kun yleisöä ei ole. Tietyllä tavalla yleisö nostaa aina esiintyjän adrenaliinia. Toinen puoli on kuitenkin se, että tiettyjen vieraiden kohdalla se voi tuoda mukanaan myös rentoutta. Osalle studioyleisön läsnäolo lisää jännitystä. Kaikessa on aina puolensa, hän lisää.

Joonas Nordmanin keskusteluohjelmassa ei tänäkään keväänä nähdä studioyleisöä.­

Yleisöä tai ei, tänäkin keväänä Nordmanin vieraaksi saapuu liuta Suomen seuratuimpia henkilöitä aina Ismo Leikolasta Jani Toivolaan ja Mervi Kallioon. Vaikka Nordman suhtautuu jokaiseen vieraaseen tasapuolisella innokkuudella, tunnustaa hän odottavansa erään henkilön saapumista studioon erityisellä jännityksellä – Nordmanin vieraaksi saapuu nimittäin myös itse pääministeri Sanna Marin.

– Pääministeri Sanna Marin on ollut yksi kuluneen vuoden seuratuimpia suomalaisia ja ollut todella suuren paineen alla. Uskaltaisin väittää, että ehkä jopa suurimman. Kyllähän hänen saaminen vieraaksi on tosi hieno juttu, Nordman hehkuttaa.

Nordmanin riemua lisää entisestään se, ettei Marin ole yleinen vieras tämän kaltaisissa keskusteluohjelmissa, joissa politiikan ja muiden vakavampien aiheiden ohella käsitellään paljon muutakin.

– Vielä kun kyseessä ei ole mikään A-studio tyyppinen ohjelma, vaan tässä on tilaisuus myös nauraa ja pitää hauskaa. Hänen vierailuaan odotan kovasti. Hän kuitenkin tulee ihan tuolta valtion huippupaikalta, Nordman iloitsee.

Joonas Nordman nähtiin viime syksynä myös Putouksen juontajana.­

Joonas Nordman Show’n valmistelu on pitänyt Nordmanin kiireisenä tänä keväänä. Viime syksynä Nordman puolestaan nähtiin viihdeohjelma Putouksen All Stars -kauden juontajana. Maailmanlaajuisen pandemian keskellä työt ovat rytmittäneet Nordmanin arkea, mutta muu elämä sen sijaan on miehen mukaan ollut ikään kuin tauolla.

– Onneksi en ole koronasta joutunut rajoitustoimia lukuun ottamatta kärsimään, vaikka voihan tässä tapahtua vielä mitä vaan itse kullekin. Tämä kulunut vuosi on ollut, jos nyt ei ihan täysin pysähdyksissä, niin tietynlaista hidastelua ja huomattavasti aiempaa suljetumpaa, Nordman pohtii.

– Matkustelu on sellainen asia, mitä kaipaa ihan hirveästi, vaikka siihen toki kuuluukin ympäristön kannalta haitallisia asioita. Mutta normaalioloissa se olisi kyllä kuulunut elämään työn ohella aika paljonkin. Odotan, että siihen taas tulisi mahdollisuus, hän toteaa.

Viime keväänä Nordmanin elämässä tapahtui myös isoja muutoksia, kun hän erosi samalla alalla työskentelevästä naisystävästään pitkän parisuhteen jälkeen. Viime syksynä Nordman viihtyi sinkkuna ja totesi, ettei häntä saisi liittymään sosiaaliseen mediaan tai deittisovellus Tinderiin. Nordmanin mukaan sama linja pitää edelleen.

– En ole liittynyt. Ei ole vielä tullut sellaista oloa, että nyt se on tehtävä. Olen varsin onnellinen niiden ulkopuolella, Nordman nauraa.

– Jotkut ihmiset ei käytä alkoholia ja he elävät täysin onnellista ja tasapainoista elämää osana yhteiskuntaa. Joillakin ei ole ajokorttia. Minulla ei ole sosiaalista mediaa. Siinä missä esimerkiksi koronarokotteesta tulee sellainen olo, että se on saatava, niin samanlaista pakottavaa tarvetta ei ole liittyä sosiaaliseen mediaan, hän lisää virnuillen.

Nordman kertoo odottavansa innoissaan etenkin pääministeri Sanna Marinin vierailua.­

Nordman on urallaan ollut mukana lukuisissa viihdeohjelmissa. Kun koronaviruksen myötä palstatilan mediassa ovat täyttäneet uutiset pandemiasta ja sen lieveilmiöistä, on Nordman puolestaan ymmärtänyt jotakin tärkeää tuottamansa viihteellisemmän sisällön merkityksestä ihmisille.

– On tärkeää saada ihmiset ajattelemaan, että jotkut asiat ovat kuten ennenkin ja vaikka maailmalla tapahtuu, niin monet arkiset asiat pyörivät kuten ennenkin. En nyt sano, että viihdeohjelmien tehtävä olisi luoda toivoa. Mutta on virkistävää nähdä ja lukea esimerkiksi uutisia, jotka ovat iloisia ja positiivisia eivätkä liity millään tavalla koronaan, Nordman huomauttaa.

– Siitä tulee sellainen olo, ettei tämä ole maailmanloppu.

Joonas Nordman Show MTV3-kanavalla lauantaisin 27.3. alkaen.