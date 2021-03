Anna hakee säännöllisesti seksiä suhteensa ulkopuolelta – oma mies kuskaa ja hakee petikavereiden luota

Anna kertoo Temptation Island Suomi -ohjelmassa, että hänen ja Ville-Pekan suhteessa molemmilla on mahdollisuus seksiin suhteen ulkopuolella. Toistaiseksi vain Anna on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta.

Tämän viikon Temptation Island Suomi -jaksossa suorapuheinen Anna on valinnut treffikumppanikseen sinkku-Majurin. Majuri on osoittautunut hyväksi kuuntelijaksi, joten Anna on päättänyt avata lisää parisuhteensa yksityiskohtia. Aiemmin on käynyt ilmi, että Annan ja hänen kumppaninsa Ville-Pekan suhteeseen kuuluu seksin hakeminen myös sen ulkopuolelta.

– Moni varmaan luulee, että meillä on avoin suhde, mutta mä sanoisin, että meillä on sellainen oma klikki tavallaan. Eli jos jotain ei saa suhteen sisällä… Anna aloittaa.

– Niin sit haetaan se jostain ulkopuolelta? Majuri täydentää.

Anna kertoo, että suhdejärjestelyn pointti ei ole harrastaa satunnaista seksiä eri ihmisten kanssa. Sen sijaan mahdollisen toisen seksikumppanin luota on varmasti löydettävä se elementti, joka omasta seksielämästä puuttuu.

Anna kertoo, että toistaiseksi ainoastaan hän on käynyt etsimässä uusia kokemuksia suhteensa ulkopuolelta. Ville-Pekkakin on kuitenkin yhtä lailla oikeutettu harrastamaan seksiä niin halutessaan myös muiden kanssa.

– Jos joskus tulee tilanne, että hän haluaa kokeilla jotain ja mä en ole vaikka valmis siihen tai mä en voi sitä antaa. Esimerkiksi jos se haluaa olla vaikka toisen miehen kanssa, niin en mä voi mieheksi muuttua, Anna sanoo.

Annan mielestä parisuhteen ei kuulu rajoittaa sen osapuolia.

– En mä halua ottaa toisen onnesta pois, hän muotoilee.

Anna jatkaa seksielämästään puhumista myös illan bileissä. Hän kertoo sinkku-Laurille, miksi hakee seksiseuraa suhteensa ulkopuolelta.

– Mulla on mun seksuaaliset tarpeet. Mä ilmoitin ne Ville-Pekalle läpsistä näin. Kokeiltiin ja ei selvästi mätsännyt ne hommat niin sanotusti. Tultiin siihen tulokseen, että mitä muita vaihtoehtoja siinä on kuin erota tai tehdä joku tällainen sopimus, et se haetaan muualta. Niin me ei erottu, mä haen sen muualta. Se aina vie mut esimerkiksi sinne ja hakee mut, jos olen jonkun luona.

