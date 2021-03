Hannele Lauri järjesti ex-miehelleen mojovan yllätyksen – katso kuvat masentavan yksiön täydellisestä muodonmuutoksesta

Näyttelijä Hannele Lauri halusi kiittää yllätysremontilla hyvää ystäväänsä, entistä aviomiestään Teemu Rinnettä.

Näyttelijä Hannele Lauri kiittää yllätysremontilla ex-miestään, nykyistä sielunveljeään Teemu Rinnettä.

Hannele ja Teemu tapasivat ensimmäistä kertaa 17-vuotiaina, kun molemmat olivat kesäteatterissa avustajina. Myöhemmin Hannele jatkoi näyttelijän urapolulla, kun taas Teemusta tuli toimittaja. Erään haastattelun jälkeen kaksikko jäi juttelemaan ja sopivat treffit.

– Sitten me alettiin tapailemaan, hyvin nopeasti mentiin naimisiin ja sitä onnea kesti kaksi vuotta, Hannele muistelee naureskellen.

Hannele Lauri ja Teemu Rinne ovat entinen aviopari ja nykyiset sydänystävät.­

– Me soitellaan varmaan neljä-viisi kertaa päivässä, jos me ei nähdä toisiamme. Meillä on niin paljon yhteisiä intressejä ja sellainen sielujen sympatia. Oon tosi kiitollinen, että meistä tuli sen avioliiton jälkeen niin hyvät ystävät, Hannele kertoo jaksossa.

Nurmijärven viihtyisällä pientaloalueella sijaitseva yksiö on päässyt Teemun kokemien vastoinkäymisten takia repsahtamaan. Ennen remonttia koko asunto täytyy tyhjentää, sillä remonttiryhmä laittaa koko asunnon aivan uuteen uskoon.

Keittiötä piristettiin valaistuksella ja keltaisella tehosteseinällä.­

Teemu kertoo, että aiemmin hänen asuntonsa oli ahdistava. Valoa arkeen toivat ainoastaan koiran kanssa tehdyt lenkit, joiden voimin hän jaksoi taas seuraavaan lenkkiin.

– En voi käsittää, kuinka olen voinut monta vuotta. Olenhan mä suunnitellut, että joo laitan ensi viikolla, mutta se tuntui niin toivottomalta, Teemu avautuu.

Keittiö ja eteinen ennen.­

Keittiö ja eteinen jälkeen.­

Kämpästä kuoritaan koti, kun sinne tuodaan taidetta, väriä ja valoa – käytännöllisyyttä ja hengellisyyttä, Tico-koiran viihtyvyyttä unohtamatta.

– Jännittääks sua yhtään mun yllätys, Hannele kysyy Teemulta saattaessaan häntä tämän kotiovelle.

– Joo. Tai pelottaa, Teemu vastaa.

Teemu pitää taisteesta, joten se haluttiin tuoda oikeuksiinsa.­

Teemun leuka loksahtaa auki, kun hän astelee lattiasta kattoon uusittuun kotiinsa. Näky vetää miehen lähes sanattomaksi.

– Mitä... mitä täällä on tapahtunut, Teemu hämmästelee.

Sängyn vierustaa piristettiin taiteellisella puutarhatapetilla.­

Hämmästely ei suinkaan lopu Teemun edetessä eteisestä pidemmälle asuntoonsa.

– Vau! Aurinko, hän huudahtaa nähdessään keittiön keltaiseksi maalatun tehosteseinän.

– Olen nähnyt yksiöitä kymmenittäin, mutta tämä on kaunein mitä olen nähnyt, Teemu sanoo liikuttuneena.

Olohuone ennen.­

Olohuone jälkeen.­

Hannele kertoo halunneensa kiittää Teemua siitä kaikesta henkisestä tuesta, mitä tämä on vuosien varrella hänelle antanut.

– Ja siitä, että meidän dialogi jatkuu ja me ymmärretään toisiamme, Hannele lisää.

– Se on iso asia maailmassa se, Teemu nyökyttelee vastaukseksi.

