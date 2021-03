Pete Parkkonen sai vuosien jälkeen selville, mistä hänen tummat piirteensä ovat peräisin – taustalla uskomaton tarina

Pete Parkkonen on pohtinut koko ikänsä, mistä hänen tummat piirteensä ovat peräisin. Mysteeri ratkeaa Sukuni salat -ohjelmassa.

Tämän illan Sukuni salat -ohjelman jaksossa omaan sukupuuhunsa perehtyy laulaja Pete Parkkonen. Parkkonen haluaa selvittää, kuka hänen isoisänsä on ja onko tämä kenties vielä hengissä.

Parkkosen isä ei koskaan tuntenut omaa biologista isäänsä ja näin ollen Parkkosen isoisän henkilöllisyys on ollut tähän päivään saakka suuri mysteeri. Näin ollen Parkkonen ei ole koskaan myöskään tiennyt, mistä hänen ja hänen isänsä Kari Parkkosen tummat piirteet periytyvät.

– Kyllä mun vanhemmat on sitä yrittäneet selvittää ja näin vanhemmiten sitä on miettinyt ja vähän googlaillut. Tottakai se olisi ihana tietää. Haluaisin tietää, elääkö hän. Missä hän on, onko hänellä lapsia..., Parkkonen pohtii ohjelmassa.

– Kyllä se kiinnostaa eniten, mistä oon tämän ihon värin perinyt. Kun tietää, mistä se on tullut tietää, mikä kulttuuri se on ja mitä sen ympärillä on ollut. Onko siinä esimerkiksi musiikki tai urheilu lähellä, hän jatkaa.

Pete Parkkonen on pohtinut koko ikänsä tummien piirteidensä alkuperää.­

Parkkonen lähtee selvittämään isoisänsä henkilöllisyyttä yhdessä juontaja Marja Hintikan kanssa. Yksi harvoista johtolangoista on Parkkosen isän syntymätodistus, johon Parkkosen isoäiti on aikanaan kirjoittanut nimen Pierre.

Parkkonen kertoo ohjelmassa tehneensä myös DNA-testin selvittääkseen omaa geeniperimäänsä. Parkkoselle selvisi, että hänessä on nigerialaista verta. Se ei kuitenkaan vie kaksikkoa kovin pitkälle etsinnöissä.

Parkkosella oli mukanaan myös mainos tivolista, joka saapui Jyväskylään 50-luvulla. Mainoksessa mainittiin myös tummaihoisten muodostamasta orkesterista, joka esiintyisi tivolin mukana. Parkkosen isoäiti asui kaupungissa tuolloin ja mainoksessa esitetty päivämäärä istui myös Parkkosen ja Hintikan muodostamaan aikajanaan.

Johtolangat vievät Parkkosen ja Hintikan muusikko Pierre Rassinin jäljille.­

Lopulta Parkkonen ja Hintikka saavat asiantuntijoiden avulla selville nimen, joka voisi mahdollisesti kuulua Parkkosen isoisälle. Seuraavaksi he suuntasivat Keravan Taidemuseoon tapaamaan sirkustutkija Heikki Nevalaa. Nevala oli selvittänyt, että Parkkosen ranskalainen isoisä Pierre Rassin oli kuin olikin saapunut Suomeen 50-luvulla sirkustaiteilijana. Rassin oli tuolloin 29-vuotias.

Lopulta Parkkonen ja Hintikka matkustavat Pihtiputaalle Parkkosen lapsuudenkotiin tapaamaan hänen Kari-isäänsä. Parkkonen kertoo isälleen kaiken, jota he olivat Hintikan kanssa saaneet selville.

– Sä oot syntynyt 54. Vuonna 53 vain yksi tämän niminen henkilö on tullut Suomeen. Sen perusteella löytyi tällainen työlupa. Tässä on sun isän nimi, sun isän syntymäpäivä, sun isän kansalaisuus ja sun isän ammattikin, Parkkonen kertoo isälleen.

Parkkonen haluaa selvittää, kuka hänen isoisänsä on.­

Pian Hintikalla on Parkkosille lisää hyviä uutisia. Hän oli selvittänyt, että Pierre Rassin oli kotoisin Martiniquen saarelta, joka on osa Ranskaa. Hintikan mukaan Rassin oli ollut vapaaehtoisena toisessa maailmansodassa ja jäänyt sen jälkeen asumaan Pariisiin. Sittemmin Rassin kuitenkin omisti elämänsä musiikille ja taiteelle.

– Tuhat asiaa loksahtaa kohdilleen, Parkkonen huokaa kuultuaan Hintikan uutiset.

Seuraavaksi Hintikka kaivaa laukustaan vinyylialbumin, jonka kannessa komeilee Parkkosen isoisä. Albumi saa sekä Parkkosen että hänen isänsä puhkeamaan kyyneliin. Yhdessä Hintikan kanssa he kuuntelevat albumin kappaleita.

Rassin oli muusikko, kuten myös hänen pojanpoikansa.­

Parkkosen isoisä menehtyi vuonna 2006. Hintikka oli kuitenkin löytänyt tämän muistokirjoituksen. Rassin menehtyi 83-vuotiaana sydämen toimintahäiriöön. Viimeisenä uutisena Hintikka kuitenkin paljastaa Parkkosen isälle, että tällä on sisarpuoli Ranskassa.

Parkkosen lisäksi sukunsa menneisyyteen Sukuni salat -ohjelmassa sukeltavat Krista Kosonen, Jukka Jalonen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska, Aku Hirviniemi, Jukka Hildén, Maria Veitola, Anne Kukkohovi, Hjallis Harkimo ja Maria Guzenina.

