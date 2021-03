Nämä elokuvat ja tv-sarjat palkittiin Golden Globe -gaalassa – Netflixin jättihitti kahmi pystejä

Zhaon ohjaama Nomadland kertoo ikääntyvästä yhdysvaltalaisesta työväenluokasta.

Olivia Colman palkittiin parhaan tv-sivuosan palkinnolla The Crown -sarjasta. Hittisarja voitti yhteensä neljä kategoriaa.­

Yhdysvalloissa elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaalassa parhaimpana draamaelokuvana on palkittu Nomadland. Elokuvan ohjaaja Chloe Zhao palkittiin gaalassa parhaana ohjaajana.

Nomadland sijoittuu vuoden 2008 talouskriisin jälkimaininkeihin ja pohjautuu toimittaja Jessica Bruderin reportaasikirjaan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Elokuva kertoo ikääntyvästä amerikkalaisesta työväenluokasta, joihin kuuluvilla ei enää välttämättä ole rahaa asuntoon. He asuvat autoissaan ja matkustavat ympäri maata kausitöiden perässä.

Golden Globe -gaala järjestettiin tänä vuonna etänä. Chloe Zhao otti vastaan parhaan ohjaajan palkinnon videoyhteyden avulla.­

Zhao on toinen nainen, joka on voittanut kategoriassa, kirjoittaa Australian yleisradioyhtiö ABC seurannassaan. Aiemmin sarjassa on menestynyt 1980-luvulla pystin saanut Barbra Streisand.

Golden Globe -palkinnot ovat suunnannäyttäjiä, koska niiden voittajat ovat usein pokanneet myös elokuva-alan vuotuisia pääpalkintoja eli Oscareita.

Palkinnot jaettiin etänä ja voittajat kommentoivat menestystään videoyhteyksien kautta.

Boratille suitsutusta

Parhaimmaksi komedia- tai musikaalielokuvaksi palkittiin Sacha Baron Cohenin uusin Borat-elokuva, joka on jatko-osa vuonna 2006 julkaistulle elokuvalle. Baron Cohen palkittiin myös Boratin roolista musikaali- tai komediaelokuvan parhaana miesnäyttelijänä.

Viime elokuussa paksusuolen syöpään kuollut Chadwick Boseman palkittiin gaalassa draamaelokuvan parhaana miesnäyttelijänä elokuvasta Ma Rainey's Black Bottom. Boseman kuoli 43-vuotiaana. Hän kahmi aiemmin suosiota Black Panther -elokuvasta.

Draamaelokuvan parhaimman naisnäyttelijän palkinnon sai Andra Day elokuvasta The United States vs. Billie Holiday.

Parhaimman vieraskielisen elokuvan palkinnon sai yhdysvaltalainen elokuva Minari, joka kertoo 1980-luvulla Yhdysvaltoihin Etelä-Koreasta muuttaneesta perheestä.

Disneyn ja Pixarin elokuva Soul – Sielun syövereissä palkittiin parhaana animaatioelokuvana.

Netflixin The Crown pokkaili pystejä

Parhaimman televisiodraaman palkinnon sai Britannian kuningasperhettä käsittelevä Netflixin The Crown -sarja.

Myös televisiodraaman parhaiden näyttelijöiden palkinnot menivät sarjan näyttelijöille. Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai Josh O'Connor, joka näytteli tuoreimmalla tuotantokaudella prinssi Charlesia. Naisnäyttelijän palkinnon sai Emma Corrin, joka esitti kaudella prinsessa Dianaa.

Prinsessa Dianaa The Crown -sarjassa näytellytt Emma Corrin häkeltyi voitostaan.­

Parhaimman musikaali- tai komediasarjan pystin vei viime vuonna Emmy-palkintoja kahminut Schitt's Creek, joka kertoi vararikkoon joutuneen, luksuselämään tottuneen perheen arjesta pienellä paikkakunnalla. Televisiokomedian tai -musikaalin parhaimman naisnäyttelijän palkinnon sai sarjassa näytellyt Catherine O'Hara.

Televisiokomedian tai -musikaalin parhaimman miesnäyttelijän tittelin sai Jason Sudeikis roolistaan sarjassa Ted Lasso.