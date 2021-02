Kanadalainen Roy etsii tv:ssä suomalaista vaimoa – näin hän kuvailee suomalaisia naisia: ”He ovat kokonaan oma lajinsa”

Kanadalainen Roy etsii rinnalleen suomalaista naista uudessa Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa.

Maajussille morsian ohjelmassa puhaltavat tänä keväänä muutosten tuulet, kun juontaja Vappu Pimiä johdattaa maajussinsa maailmalle.

Neljä miestä eri puolilta maailmaa toivoo löytävänsä Maajussille morsian maailmalla -ohjelman kautta suomalaisen naisen, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja surut. Ohjelma alkoi torstaina MTV3:lla.

Yksi rakkaudennälkäisistä maajusseista on suomalaiset sukujuuret omaava kanadalainen Roy, 47, joka kertoo IS:lle löytäneensä tiensä ohjelmaan tuttavan houkuttelemana.

– Kun suostuin valintaprosessiin, en ollut koskaan kuullutkaan koko ohjelmasta. Minulla ei ollut mitään hajua, mihin olin lähtenyt mukaan, Roy muistelee.

Vasta kuvausten alettua hän ymmärsi, kuinka suuresta produktiosta on kyse. Suomessa asuvat läheiset valottivat Roylle, että kyseessä on yksi maan suositummista tv-ohjelmista.

– Kuvittelin, että siellä olisi suunnilleen kaksi kameramiestä, eikä muuta, mutta siellä olikin kokonainen ryhmä ammattilaisia, hän muistelee nauraen.

Urheilullinen Roy on armeijan veteraani ja 18-vuotiaan pojan isä. Roy on asunut Kanadassa koko ikänsä, mutta haaveilee muutosta Suomeen.­

Roy varttui tiiviissä suomalaisyhteisössä Pohjois-Ontariossa ja oppi englannin vasta koulussa. Ajan myötä Suomen kieli pääsi ruostumaan ja Roy toivookin pääsevänsä verestämään taitojaan suomalaisten morsianehdokkaiden kanssa. Juuri suomalaisuus oli pääsyy siihen, että hän suostui ohjelmaan.

– Jos kyse olisi ollut mistä tahansa muusta maasta, en olisi lähtenyt mukaan.

Roy voisi pitää kokonaisen luennon siitä, mikä suomalaisissa naisissa häntä kiehtoo. Erityisesti hän arvostaa sitä, kuinka hyvin suomalaisnaiset vaikuttavat tuntevan itsensä ja oman arvonsa. He ovat myös hyvin maanläheisiä, mikä viehättää urheilullista Royta.

– Suomalaiset naiset ovat kokonaan oma lajinsa. He todella tuntuvat tietävän, keitä he ovat. Se on upea piirre ihmisessä.

Royn edellinen pitkä suhde päättyi kymmenisen vuotta sitten, kun hän erosi 18-vuotiaan poikansa äidistä. Sen jälkeen hän on kyllä tapaillut ihmisiä, mutta mitään vakavampaa suhteista ei ole syntynyt.

– Lapset kasvavat niin nopeasti, joten seurustelun sijaan halusin keskittyä täysillä isänä olemiseen. Nyt olen huomannut, että pojallani on enemmän säpinää kuin minulla, joten ehkä nyt on aika palata markkinoille, Roy nauraa.

Vaikka Royn parisuhderintamalla on ollut viime vuosina hiljaista, hän on ehtinyt kokeilla erilaisia deittisovelluksia, kuten Tinderiä.

– Niissä on hyvät ja huonot puolensa. Positiivista on se, että ne mahdollistavat erilaisten ihmisten kohtaamiset. Huonona puolena pidän sitä, että siellä on niin paljon valinnanvaraa, etteivät ihmiset pysähdy ajattelemaan, mitä todella haluavat, Roy pohtii.

Pohjois-Amerikassa varttunut kanadansuomalainen Roy, 47, etsii itselleen suomalaista morsianta yhdessä kolmen muun maajussin tavoin. Ohjelmaa juontaa Vappu Pimiä.­

Kiinteistövälittäjänä työskentelevä Roy on matkustellut paljon, mutta hän pääsi käymään Suomessa ensi kertaa vasta ohjelman kuvausten yhteydessä. Matka Suomeen oli avartava kokemus.

– Olen käynyt useassa maassa, mutta en ole koskaan tuntenut oloani niin kotoisaksi kuin Suomessa. Vitsailimme toisen maajussin kanssa, kuinka koko maa tuntui isoäidin talolta.

Suomalaisten naisten lisäksi Roy vaikuttui paikallisesta ruoasta ja vieraanvaraisuudesta. Ilokseen hän pääsi myös kumoamaan tiukkaan pinttyneitä stereotypioita vaitonaisesta ja sisäänpäin kääntyneestä kansasta.

– Päätin heti matkan alussa, että koska olen Suomessa vain lyhyen aikaa, aion ottaa siitä kaiken ilon irti ja tutustua niin moneen suomalaiseen kuin mahdollista. Aloin siis jutella jokaiselle, joka tuli alle kahden metrin etäisyydelle minusta.

Roy oli varautunut koleaan tai tympeäänkin kohteluun, mutta vastaanotto oli aivan toinen.

– Kaikki, joille juttelin, olivat todella ystävällisiä. Kävin heidän kanssaan erittäin hyviä keskusteluita. Toki kulttuurillinen hiljaisuus oli läsnä esimerkiksi busseissa, jossa ihmiset eivät juttele lämpimikseen, mutta jos aloin puhua ihmisille, he kyllä juttelivat takaisin.

Royn lisäksi Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa suomalaista naista itselleen etsivät kanadalainen Matthew, 38, turkkilainen Mustafa, 42, sekä libanonilainen Stefano, 38.

Maajussille morsian maailmalla MTV3-kanavalla torstaisin kello 20. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.