Rakastetuista ysärisarjoista tuli valtava buumi ja nyt ne luodaan uudelleen – jättilista paljastaa: nämä 30 suosikkia palaavat ruutuun

Uusia tv-sarjoja on teossa muun muassa Frasierista, Dexteristä ja Sinkkuelämäästä, kuten myös hittielokuvista Flashdance, Kummisetä ja Taru sormusten herrasta. Tässä 30 parhaillaan tekeillä olevaa tv-sarjaa.

Tv-ruudussa vilisee tulevina kuukausina ja lähivuosina huomattavan paljon tuttuja hahmoja jopa vuosikymmenten takaa.

Etenkin monille 1990-luvun suosikkisarjoille ollaan parhaillaan tekemässä jatkoa.

Seuraavien parin vuoden aikana ruutuun palaavat uusien jaksojen kera muun muassa tv-sarjat Sinkkuelämää, Gossip Girl, Criminal Minds, Dexter, Vallan linnake ja Beavis & Butt-Head.

Uudet versiot on tulossa myös tosi-tv:n uranuurtajasta The Real World sekä kotimaisesta nuortensarjasuosikista Häräntappoase. Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin myös 1990-luvun komediasuosikin Frasierin paluusta alkuperäisen tähden Kelsey Grammerin kera.

Lisäksi tekeillä on paljon uusia tv-sarjoja vanhoista suosikkielokuvista. Näiden joukossa on muun muassa 1980-luvun viettelevä tanssielokuva Flashdance, fantasiasuosikki Taru sormusten herrasta sekä seikkailija-arkeologi Lara Croftista kertova Tomb Raider -animaatiosarja.

IS kokosi listan parin seuraavan vuoden aikana ensi-iltansa saavista uusista tv-sarjoista, jotka perustuvat aiempien vuosien suosittuihin tv-sarjoihin tai elokuviin. Suomen esitystiedot on mainittu vain, jos ne ovat jo tiedossa.

Suosikkisarjoista tehtävät uudet tv-sarjat

Alkuperäisessä Sinkkuelämää-sarjassa mukana olivat Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattral) ja Carrie (Sarah Jessica Parker). Heistä Cattral ei ole mukana uudessa sarjassa.­

And Just Like That...: Vuosina 1998–2004 tehdyn Sinkkuelämää-sarjan Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ja Charlotte (Kristin Davis) palaavat – uudella kaudella tosin ilman seksinnälkäistä Samanthaa (Kim Cattral). Ensiesityksen ajankohta ei tiedossa, esitykset HBO Maxilla (nykyinen HBO Nordic).

Beavis & Butt-head: Mike Judgen luoma alkuperäinen animaatiosarja vuosilta 1993–1997 nousi vuosikymmenensä ilmiöksi. Tv:n ääreen jämähtäneet keskenkasvuiset teinisankarit palaavat röhöttämään sekä uudessa elokuvassa että tv-sarjassa. (Yhdysvaltojen ensiesitys Paramount+)

Dexter: Michael C. Hall palaa sympaattiseksi sarjamurhaajaksi vuonna 2013 päättyneen rikosdraamasarjan uudella yhdeksännellä kaudella. Nyt Dexter on vetäytynyt omaehtoiseen eristykseen tukkijätkäksi. Ensiesitys syksyllä 2021 Paramount+:lla.

Michael C. Hall palaa Dexteriksi sarjan ensi syksynä valmistuvalla yhdeksännellä kaudella.­

Frasier: 66-vuotias Kelsey Grammer palaa vuosien tauon jälkeen menestysrooliinsa psykiatri Frasier Craneksi, jota hän esitti eri komediasarjoissa yhteensä 20 vuoden ajan. (Yhdysvaltojen ensiesitys Paramount+)

Gossip Girl: Uusien näyttelijöiden kanssa tehty versio suositusta teinidraamasarjasta sijoittuu tuttuun paikkaan New Yorkin Manhattanin Upper East Sidelle. Uuden version on luonut alkuperäisen sarjankin käsikirjoittanut Joshua Safran. Ensiesitys vuoden 2021 aikana HBO Nordicilla.

House of Dragon: Fantasiasarjan Game of Thrones maailmaan sijoittuvista uusista tv-sarjoista ensimmäinen kertoo Targaryenin suvun historiasta. Pääosia näyttelevät Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy ja Matt Smith. Ensiesitys vuonna 2022 HBO Maxilla (nykyinen HBO Nordic).

Uuden Häräntappoaseen tähtiä ovat Ofelia Hanttu, Rebekka Baer ja Carola Hakola.­

Häräntappoase: Anna-Leena Härkösen 1984 julkaistu kirja tunnetaan 1989 valmistuneena nuortensarjana. Oskari Sipolan uudessa sovituksessa toisiinsa rakastuva pääpari on muutettu kahdeksi teinitytöksi. Ensiesitys keväällä 2021 Elisa Viihde Aitiossa.

Ipanat: 1990-luvulla TV1:llä esitetty suosittu lasten animaatiosarja Tommista, Jaskasta, Vilistä, Niilosta ja Kitistä palaa tietokoneella tehtynä animaatiosarjana. (Yhdysvaltojen ensiesitys Paramount+)

Kohtauksia eräästä avioliitosta: Sarjan pohjana on ruotsalaisen ohjaajalegendan Ingmar Bergmanin vuoden 1973 draamasarja. Nyt avioelämänsä karikkoja ruotivaa paria näyttelevät Oscar Isaac ja Jessica Chastain. Ensiesitys vuoden 2021 aikana HBO Nordicilla.

David Carradine tv-sarjassa Kung Fu.­

Kung Fu: Näyttelijätähti David Carradinesta muistettavan 1970-luvun sarjan uudessa versiossa nuori kiinalais-amerikkalainen nainen (Olivia Liang) käyttää taistelutaitojaan puolustaakseen kotikaupunkiaan rikollisilta. Ensiesitys vuoden 2021 aikana HBO Nordicilla.

Maria Kallio: Leena Lehtolaisen dekkareista tehtiin edellinen sarja 2002. Uuden rikosdraamasarjan tähtenä on Elena Leeve. Nyt nuoren Maria Kallion tarina alkaa Ensimmäinen murhani -kirjasta. Ensiesitys syksyllä 2021 C Morella.

The Real World: Homecoming: New York: Legendaarisen tosi-tv-sarjan uudella kaudella vuonna 1992 ilmestyneen ensimmäisen kauden asukkaat palaavat alkuperäiseen New Yorkin -asuntoonsa. (Yhdysvaltojen ensiesitys Paramount+)

Road Rules: Tosi-tv-sarjassa joukko toisilleen tuntemattomia osallistujia etenee matka-autolla heille annettujen vihjeiden ja tehtävien avulla. Alkuperäinen tosi-tv-sarja pyöri musiikkitelevisio MTV:llä 1995–2007. (Yhdysvaltojen ensiesitys Paramount+)

Terapiassa: Vuosina 2008–2010 tehty ja TV1:llä esitetty terapiadraamasarja In Treatment saa 11 vuoden tauon jälkeen neljännen kauden, jossa terapeuttia näyttelee Orange Is the New Black -sarjasta tuttu Uzo Aduba. Mukana on myös ruotsalaisnäyttelijä Joel Kinnaman. Ensiesitys toukokuussa 2021 HBO Nordicilla.

Sidse Babett Knudsen tanskalaisessa suosikkisarjassa Vallan linnake.­

Vallan linnake: Birgitte Nyrborgin (Sidse Babett Knudsen) ura politiikassa jatkuu ulkoministerinä 2010 alkaneen menestyneen tanskalaissarjan uudella neljännellä kaudella. Ensiesitys vuoden 2022 aikana Netflixissä.

Valtakunta: Tanskalaisohjaaja Lars von Trierin kulttisarja saa jatkoa 23 vuoden jälkeen. Nimen The Kingdom – Exodus saanut itsenäinen jatkokausi kertoo von Trierin mukaan hyvän ja pahan taistelusta. Ensiesitys vuoden 2022 aikana Elisa Viihde Viaplayssa.

Hittielokuviin ja kirjoihin perustuvat tv-sarjat

Alkuperäinen Flashdance-elokuva teki Jennifer Bealsista tähden.­

Flashdance: Jennifer Bealsin tähdeksi nostanut vuoden 1983 suosikkielokuva saa jatkoa Mad Men -sarjan käsikirjoittajan Tracy McMillanin luomassa uudessa draamasarjassa. Nykypäivään sijoittuva tarina seuraa balettia harrastavaa nuorta naista. (Yhdysvaltain ensiesitys Paramount+)

Grease: The Rise of the Pink Ladies: John Travoltasta muistettavaan musikaaliin perustuva musiikkidraamasarja kertoo, miten musikaalissa nähty Pink Ladies -ryhmä aikoinaan perustettiin. (Yhdysvaltain ensiesitys Paramount+)

Michael Caine elokuvassa Riehakas ryöstö.­

The Italian Job: Vuoden 1969 brittiläisessä rikoskomediassa Riehakas ryöstö nokkelaa varasta Charlie Crokeria esitti Michael Caine. Uudessa sarjassa lapsenlapset perivät hänen tallelokeronsa. (Yhdysvaltain ensiesitys Paramount+)

Lord of the Rings: J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -trilogiaa edeltävään aikaan sijoittuvan fantasiasarjan ensimmäiset jaksot ohjaa kauhuelokuvasta Orpokoti (2007) ja dinosaurusspektaakkelista Jurassic World: Kaatunut valtakunta (2018) tunnettu espanjalainen J. A. Bayona. Ensiesityksen ajankohta ei tiedossa, Amazon Prime Video.

Love Story: Gossip Girlin ja O.C.-sarjan tuottajien Josh Schwartzin ja Stephanie Savagen kehittelemä sarja pohjautuu Ryan O’Nealin ja Ali McGraw’n vuoden 1970 romanttiseen jättihittiin Rakkaustarina. (Yhdysvaltain ensiesitys Paramount+)

David Bowie näytteli avaruusolentoa elokuvassa Mies toisesta maailmasta.­

The Man Who Fell To Earth: Walter Tevisin romaaniin sekä David Bowien alien-hahmosta muistettavaan klassikkoelokuvaan Mies toisesta maailmasta (1976) perustuvassa sarjassa Maahan saapuvan muukaalaisen paikan ottaa Chiwetel Ejiofor. Ajankohta ei tiedossa, ensiesitys Paramount+:lla.

The Mighty Ducks: Game Changers: Takavuosien näyttelijätähti Emilio Estevez palaa 1990-luvun jääkiekkokomedioista tuttuun rooliinsa nuorten joukkueen valmentajaksi Gordon Bombayksi. Ensiesitys 26.3. Disney+:lla.

Monsters at Work: Animaatiosarja käynnistyy siitä, mihin vuonna 2001 valmistunut Pixarin animaatiohitti Monsterit Oy päättyi: monsterit huomaavat, että nauru tuottaa enemmän energiaa kuin säikähtäminen. Ensiesitys 2.7. Disney+:lla.

Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman ja Justin Theroux muodostavat perheen Moskiittorannikon uudessa tv-sarjasovituksessa.­

The Mosquito Coast: Paul Theroux’n romaani Moskiittorannikko muistetaan Harrison Fordin elokuvasta vuodelta 1986. Tv-sarjasovituksessa Meksikoon perheensä kanssa pakenevaa idealistista keksijää näyttelee Theroux’n veljenpoika Justin Theroux. Ensiesitys 30.4. AppleTV+:lla.

The Offer: Michael Tolkienin luoma minidraamasarja perustuu tuottaja Al Ruddyn kokemuksiin alkuperäisen Kummisetä-elokuvan (1972) tekemisestä 1970-luvun alussa. Ajankohta ei tiedossa, ensiesitys Paramount+:lla.

The Parallax View: Alan J. Pakulan ohjaamaan poliittiseen trilleriin Ansa (1974) muistetaan kimurantista salaliittojuonesta ja näyttelijä Warren Beattystä. Uuden sarjan tuottajana on Mission: Impossible -seikkailujen Paula Wagner. (Yhdysvaltain ensiesitys Paramount+)

Tomb Raider: Seikkailija-arkeologi Lara Croft seikkailee jatkossa myös animetyyliin toteutetussa seikkailusarjassa. Ajankohta ei tiedossa, ensiesitys Netflixillä.

Tom Hanksin vuoden 1989 komediasta on tekeillä uusi tv-sarja.­

Turner & Hooch: Tom Hanksin menestyskomediaan Turner ja täystuho (1989) perustuvassa komediasarjassa Scott Turnerin kunnianhimoinen poika saa työparikseen ison ja huonosti käyttäytyvän hurtan. Ensiesitys 16.7. Disney+:lla.

Wednesday: Charles Addamsin luomasta, hirviöiden rakastettavasta perheestä kertovista Addams Family -sarjakuvista tehtiin 1990-luvulla kaksi suosittua elokuvaa. Tim Burtonin ohjaama, mustalla huumorilla silattu sarja kertoo perheen tyttären Wednesday Addamsin opiskeluajoista. Ajankohta ei tiedossa, ensiesitys Netflixillä.