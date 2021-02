Uutuussarjassa Sigmund Freud jahtaa murhaajaa meedion kanssa – luvassa seksiä ja sekavuutta

Tummanpuhuvan jännityssarjan pääosassa on yllättävä hahmo: kollegoidensa pilkkaama psykoanalyysin isä.

Jännityssarja psykoanalyysin kehittäjästä ja koko psykologian merkkihahmosta Sigmund Freudista (1856–1939)? Kuulostaa epäuskoiselta ja unettavalta.

Saksalais-itävaltalainen uutuussarja Freud – tappajan mieli todistaa toisin. Tummanpuhuvaan ja ovelasti rakennettuun jännityssarjaan on punottu ainakin aloitusjaksonsa perusteella koukkuja toisensa perään. Netflixin tuottama Freud nähdään Suomessa Yle TV1:llä.

Aloitusjaksossa Freud on nuori talousvaikeuksista kärsivä ja kokaiinia käyttävä lääkäri, joka yrittää todistaa epäilevälle lääkärikunnalle hypnoosianalyysin mahdollisuuksia vippaskonstein. Toisaalla on etsivä Alfred Kiss, joka yrittää selvittää, mitä tapahtui silvotulle naiselle. Kiss kääntyy Freudin puoleen ja pyytää apua raakojen murhien selvittämiseen.

Yksi avain ratkaisuun on piinattu kuvankaunis meedio Fleur Salomé. Freud kokeilee hypnoosinsa mahdollisuuksia meedioon ja ajaa samalla naisen järkyttäviin näkyihin.

Synkkien kulmakarvojensa ja paksun partansa takaa luimistelevaa päähenkilöä esittää Freudin itävaltainen maanmies Robert Finster, 36. Muusikkoperheen poika on näytellyt aiemmin muun muassa elokuvissa Krieg (2017) ja My Brother’s Keeper (2014).

Salomea esittää puolestaan sveitsiläinen Ella Rumpf, 26. Rumpfin oma isä on psykoterapeutti. Rumpf on nähty Finsterin rinnalla elokuvassa Krieg.

Freud Saloméa (Ella Rumpf) piinaavat pahaenteiset näyt.­

Sarjaa kuvattiin pääosin Prahassa. Rumpf on kuvaillut puoli vuotta kestäneiden kuvausten tuntuneen kuin pääsyltä eri maailmaan. Prahassa oli samanlaista historiallista tunnelmaa, jota sarjan tekoon tarvittiin.

Tekijöiden apuna työskenteli wieniläinen psykoanalyytikko José Rios. Freud itse eli ja vaikutti Wienissä, vaikka oli syntyisin Määrin maakunnasta.

Ohjaaja Marvin Kren on niin ikään wieniläinen.

– Sarja sijoittuu Wieniin, mutta kuvasimme kaiken Prahassa. Kaupunkien arkkitehtuuri on hyvin samanlainen. Parasta Prahassa on se, että Wienin sijaan sitä on kunnostettu paljon viime vuosien aikana, mutta se on silti säilyttänyt historiallisen ajan patinansa, hän selitti Variety-lehdelle.

Sarjan visuaalinen ilme ammentaa Itävallan pääkaupungista.

– Kasvoin kaupungissa ja pidän sitä yhtenä maailman kauneimmista kaupungeista. Päivänvalossa arkkitehtuuri häikäisee silmää, mutta iltaisin siinä on tiettyä kammottavuutta. Se on synkkä ja uhkaava, ohjaaja jatkoi.

Kahdeksanosainen Freud-sarja on saanut ristiriitaiset arviot. Guardian kommentoi sen olevan sekava ja outo, silti aika ajoin jännittävä. Firstpost näkee siinä yhtäläisyyksiä Frankensteiniin ja Nosferatuun ja kuvailee sarjan olevan kunnianhimoinen sekoitus faktaa ja fiktiota.

NME-lehti pilkkaa sarjaa häpeämättömän hauskaksi seksiä pursuavaksi eskapismiksi, jossa on vähän autenttisuutta.

Freud – tappajan mieli sunnuntaina 28.2. alkaen TV1 klo 21.50