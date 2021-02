Sasha, 25, tekee loistoroolin illan huikean hienossa teinidraamassa – ei ollut koskaan aiemmin näytellyt kameran edessä

Torstai-iltana tv:ssä nähdään American Honey.

Brittiohjaaja Andrea Arnoldin tie-elokuvan muotoon puettu, huikean hieno draama kertoo amerikkalaisesta nuoruudesta köyhyyden ja rajujen yhteiskuntaerojen puristuksessa.

Pääosassa on ensi kertaa kameran edessä näyttelevä Sasha Lane. Hän tekee riipaisevan hienon roolin teinityttö Starina. Tytön oma nuoruus on jäänyt väliin, kun hän on joutunut huolehtimaan kahdesta nuoremmasta sisarestaan. Samalla hän on ajautunut parisuhteeseen itsekeskeisen, itseään vanhemman huumehepun kanssa.

Roskiksista ruokaa dyykkaava Star saa elämänsä tilaisuuden, kun hän hetken mielijohteesta lähtee pakettiautolla reissaavan nuorisojengin matkaan myymään lehtitilauksia halki Amerikan. Ovelta ovelle -myyntikeinot eivät aina ole aivan laillisia, mutta rahaa tulee juuri sen verran, että matka voi jatkua. Levottomat nuoret muodostavat heimon, joka on Starille se perhe, jollaista hänellä ei koskaan ole ollut.

Sasha Lane ja Shia LaBeouf viisi vuotta sitten valmistuneessa American Honeyssa.­

Arnold kuvaa vaikuttavasti mutta alleviivaamatta nuorten kaiken aikaa iholla olevia tunteita: bileitä, nopeita rakastumisia ja nuoruuden levottomuutta.

Matka halki suuren maan paljastaa köyhyyden olevan samanlaista ja yhtä musertavaa kaikkialla. Kristillisyyskin on kääntynyt lähimmäisen rakkaudesta porvarilliseksi omahyväisyydeksi. Nuorista on tullut yhteiskunnan ulkopuolisia. Heidän Amerikkansa on se kaikkien ankein: loputtomia moottoriteitä, halpoja motelleja, alkoholia ja huumeita.

American Honey (2016) torstaina Friillä klo 21.00 ★★★★