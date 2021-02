Iltanuotiovideot vetävät Sonyan ja Mirkun vakaviksi – molemmilla itku herkässä: ”Tää on henkisesti ihan liian raskasta”

Temptation Island Suomi -ohjelmassa pariskunnat kipuilevat tunteidensa kanssa. Mitten kommentit iltanuotiovideolla saavat Sonyan kyyneliin.

Temptation Island Suomi Extrassa seurataan tällä kaudella tuttuun tapaan sitä, mitä tapahtuu heti sen jälkeen, kun parit palaavat iltanuotiolta omille huviloilleen.

Tällä viikolla varattujen naisten autossa tunnelma on jakautunut kahtia. Etupenkillä istuvat Julia ja Anna eivät tunnu kärsineen videoiltaan näkemästään lainkaan, mutta takapenkillä on itku herkässä.

Sonya on järkyttynyt siitä, miten Mitte on puhunut videolla hänen roolistaan parin suhteessa.

– Se sanoi, että Sonya on enemmän sellainen käskyttäjä. Mä ehkä ymmärrän toisaalta mitä se meinaa, mutta eihän toi ole millään tavalla kivaa mua kohtaan. Mä ymmärrän sen, että vika on myös minussa, mutta tää on just se, et mä koen olevani tosi yksin, Sonya kyynelehtii.

Myös Mirkun mieli on maassa iltanuotion jäljiltä. Hänen on vaikea lohduttautua edes videolta kuulemillaan Mikan kauniilla sanoilla.

– Tää on vaan mulle henkisesti ihan liian raskasta, Mirkku huokaa.

Iltanuotio sai varatut naiset, Mirkan ja Sonyan, mietteliäiksi.­

Sonya ja Mitte kertoivat ennen Temptation Islandille lähtöä olevansa yhtä mieltä siitä, että Sonya kantaa heidän parisuhteessaan suurempaa vastuuta päätöksenteosta. Vastuunkanto oli saanut Sonyan tuntemaan itsensä yksinäiseksi muuten hyvässä suhteessa. Tämän vuoksi Mitte toivoi matkan tuovan hänelle rohkeutta tehdä päätöksiä ja aikuistua. Sonya puolestaan sanoi haluavansa kehittää itseään ja löytää uusia näkökulmia omaan elämäänsä.

Mirkun ja Mikan suhdetta on hiertänyt parin mukaan Mirkun mustasukkaisuus ja Mikan villi juhliminen. Mirkku haluaa päästä eroon luottamuspulastaan, ja Mika puolestaan haluaa oppia huomioimaan Mirkkua paremmin.

