Yllätys! Suosikkisarja Frasier saa jatkoa – pääosanesittäjä palaa rooliinsa

Kelsey Grammer palaa vuosien tauon jälkeen menestysrooliinsa, jota hän esitti yhteensä 20 vuoden ajan.

Suosittu komediasarja Frasier saa vuosien jälkeen jatkoa.

Kelsey Grammerin näyttelemä psykiatri Frasier Crane seikkaili omassa komediasarjassaan 11 tuotantokauden ajan. Alkuperäistä sarjaa tehtiin vuosina 1993–2004.

– Frasier on tullut takaisin – ja hän on vieläkin enemmän täsmälleen samanlainen kuin aina ennenkin, mediajätti ViacomCBS ilmoitti varhain torstaina Suomen aikaa.

Viime sunnuntaina 66 vuotta täyttänyt Kelsey Grammer palaa uusissa jaksoissa tuttuun rooliinsa. Frasier on ylellisestä elämästä pitävä radiopsykiatri, jolla oli työstään huolimatta usein vaikeuksia ymmärtää lähisukulaistensa ja ystäviensä aivoituksia.

Yhdysvalloissa uudet jaksot nähdään vain suoratoistopalvelu Paramount+:lla. ViacomCBS:ltä kerrotaan Ilta-Sanomille, että niiden esitysajasta, esitystavasta tai -kanavasta Suomessa ei vielä ole tietoa.

Alkuperäistä Frasier-sarjaa on esittänyt Suomessa sekä TV1 että Nelonen. Tällä hetkellä alkuperäinen sarja on katsottavissa suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplaysta.

ViacomCBS kertoi torstaina myös Suomen-suunnitelmistaan Paramount+-palvelun osalta. Paramount+ aloittaa itsenäisenä palveluna 25.3.

Suvun miehiä: Martin Crane (John Mahoney), Niles Crane (David Hyde Pierce) ja Frasier Crane (Kelsey Grammer) vuonna 2003 ilmestyneessä jaksossa.­

Alkuperäinen Frasier-sarja päättyi 2004 siihen, että Frasier jätti työpaikkansa ja muutti pitkäaikaisesta kotipaikastaan Seattlesta Chicagoon rakkautensa Charlotten (Laura Linney) perässä. Uusien jaksojen lähtöasetelmaa ei ole toistaiseksi paljastettu.

Myös se on toistaiseksi auki, palaavatko uusiin jaksoihin myös muut alkuperäisestä sarjasta tutut hahmot. Sarjan keskeisiä hahmoja ovat myös David Hyde Piercen näyttelemä pikkuveli Niles Crane, Frasierin radio-ohjelmien tuottaja, Peri Gilpinin näyttelemä Roz Doyle tai Jane Leevesin näyttelemä kodinhoitaja Daphne Moon.

Frasierin eläkkeellä olevaa poliisi-isää näytteli alkuperäisessä sarjassa John Mahoney, joka kuoli 77-vuotiaana helmikuussa 2018.

David Hyde Pierce ja Kelsey Grammer vuonna 1993, jolloin Frasier-sarja alkoi.­

Uusien jaksojen tekemistä Frasier-sarjaan on suunniteltu ainakin vuodesta 2018 alkaen.

Alun perin Frasier oli yksi tilannekomediasarjan Terveydeksi (Cheers) sivuhahmoista sen kolmannelta kaudelta alkaen. Cheers-sarjaa tehtiin niin ikään 11 kauden ajan vuosina 1982–1993.

Grammer näytteli Frasieria myös Wings-komediasarjan yhdessä jaksossa. Kun alkuperäinen Frasier-sarja vuonna 2004 päättyi, Grammer oli esittänyt suosikkihahmoaan eri sarjoissa yhteensä 20 vuoden ajan.

Sarjan ansiosta Grammerista tuli hetkeksi Yhdysvaltain parhaiten palkattu tv-näyttelijä.

Alkuperäisestä Frasier-sarjasta hän voitti kaksi Golden Globe -palkintoa (1996 ja 2001) sekä neljä Emmy-palkintoa (1994, 1995, 1998 ja 2004).

Kayte Walsh ja Kelsey Grammer osallistuivat helmikuussa 2020 Vanity Fair -lehden järjestämiin Oscar-juhliin.­

Grammer on ollut naimisissa neljästi, ja hänellä on seitsemän lasta sekä yksi lapsenlapsi. Hänen nykyinen vaimonsa on lentoemäntänä työskennellyt brittiläinen Kayte Walsh, joka on 25 vuotta Grammeria nuorempi.

Ennen Frasierin uusia jaksoja Grammer nähdään näyttelijä Alec Baldwinin kanssa myös Modernin perheen luojan Chris Lloydin uudessa komediasarjassa, jolla ei vielä ole nimeä. Sarjan on hankkinut Disneyn omistama amerikkalainen tv-kanava ABC.