Kummisetä-elokuvien teosta kertova draamasarja sekä Game of Thronesista tutun Maisie Williamsin uutuus ovat itsenäiseksi suoratoistopalveluksi laajenevan Paramount+:n tämän vuoden kärkiä.

Suomalaisten ulottuville tulee maaliskuun lopussa jälleen yksi tv-sarjoja ja elokuvia tarjoava maksullinen suoratoistopalvelu lisää, kun Paramount+ aloittaa itsenäisenä palveluna.

Torstaina 25.3. uudistuneena aloittavan suoratoistopalvelun valttina ovat nimensä mukaisesti amerikkalaisen Paramount-elokuvastudion uutuuselokuvat sekä sen emoyhtiön, mediajätti ViacomCBS:n uudet tv-sarjat.

ViacomCBS:n Pohjoismaiden johtaja, Kööpenhaminassa majapaikkaansa pitävä Jesper Dahl kertoo esimerkin.

– Kun ensi kesänä elokuvateattereissa ensi-iltansa – toivottavasti – saava Top Gunin jatko-osa tulee suoratoiston puolelle, se tulee ensimmäisenä katsottavaksi Paramount+:lle, Dahl kertoo videohaastattelussa Ilta-Sanomille.

ViacomCBS:n tv-kanavia ovat muun muassa Showtime, CBS, musiikkitelevisio MTV ja Comedy Central. Showtimen sarjoja ovat muun muassa sarjamurhaajadraama Dexter sekä ihmissuhdedraamasarja The Affair.

Kun Dexterin uusi yhdeksäs kausi saa ensi-iltansa tämän vuoden syksyllä, esityspaikkana on siis Paramount+.

– Kaikki sarjat, jotka on julkaistu 1.1. jälkeen Yhdysvalloissa, tulevat jatkossa vain meille, Dahl kertoo nyrkkisääntönä.

Maaliskuun lopun lanseerauksen yhteydessä palvelussa saa Suomen ensi-iltansa muun muassa Game of Thronesin Arya Starkina tunnetun näyttelijän Maisie Williamsin uusi minisarja Two Weeks to Live, jossa hän näyttelee eristyksissä Skotlannissa ylisuojelevan äitinsä kanssa kasvanutta nuorta naista.

Game of Thronesista tuttu Maisie Williams näyttelee minisarjassa Two Weeks to Live eristyksissä Skotlannissa ylisuojelevan äitinsä kanssa kasvanutta nuorta naista.­

Muita tuolloin ensi-iltaan tulevia uutuuksia ovat ainakin Jordan Peelen luoma uusi versio outousklassikosta The Twiligt Zone, indiekomediasarja Everyone is Doing Great, meksikolainen teinimysteerisarja Dani Who? sekä brittiläisen rikosdraamasarjan Jane Kennedy, kuolinsyyntutkija kaksi ensimmäistä kautta.

Isoimmat paukut tulevat vasta myöhemmin. Niihin kuuluu Yhdysvaltain presidenttien vaimoista kertova draamasarja The First Lady, jossa Michelle Obamaa, Betty Fordia ja Eleanor Rooseveltia näyttelevät Viola Davis, Michelle Pfeiffer ja Gillian Anderson. Toinen iso tapaus lienee Kummisetä-elokuvien tekemisestä kertova minisarja The Offer.

Muita myöhempinä kuukausina tulevia uutuuksia ovat David Bowien alien-hahmosta muistettavan klassikkoelokuvan sarjasovitus The Man Who Fell to Earth, rasismia, korruptiota ja epätasa-arvoa Jeremy Rennerin näyttelemän pormestarin kautta käsittelevä Mayor of Kingstown, Kate Beckinsalen sarja Guilty Party, videopeliin perustuva Halo sekä Kevin Costnerin Yellowstone-hitin esiosa Y:1883.

Elokuvien puolella Paramount tunnetaan muun muassa Mission: Impossible -agenttisarjasta, neljästä ensimmäisestä Indiana Jones -seikkailusta sekä Kummisetä-elokuvista.

Paramountin uudet elokuvat tulevat jatkossa ensin Paramount+-palveluun ja sen jälkeen muihin suoratoistopalveluihin.

Kevin Costner näyttelee Yellowstone-sarjan maatilan patriarkkaa.­

Neuvotteluja käydään myös pohjoismaisten tuotantoyhtiöiden kanssa. Ensimmäinen omista uusista tuotannoista on tanskalaisen animaatiosarjan Jippe-koira toinen kausi. Suomessa sarjan ensimmäistä kautta ovat esittäneet Yle (nimellä Koira nimeltä Ib) ja C More.

– Meillä on keskusteluja käynnissä paikallisten tuotantoyhtiöiden kanssa, Dahl vahvistaa.

– Etsimme sellaista paikallista ohjelmistoa, joka toimii myös Pohjoismaiden ulkopuolella ympäri maailmaa.

Myös Paramount+:n kilpailijat Disney ja HBO ovat kertoneet etsivänsä tällä hetkellä paikalliseen ohjelmistoonsa täydennyksiä pohjoismaisista sarjoista.

Escape from Pretoria -elokuvan vankilasta karkaavaa poliittista vankia Tin Jenkiniä näyttelee Daniel Radcliffe.­

Kilpailu palveluiden kesken on kovaa.

– Kilpailemme kaikkia muita suoratoistopalveluita vastaan. Meillä on hyvin laaja ohjelmisto elokuvista sarjoihin ja lastenohjelmista dokumentteihin, Dahl sanoo itsevarmasti.

Disney+:n tavoin myös Paramount+:n Pohjoismaiden johtaja laskee oman palvelunsa valtiksi sen, että ohjelmisto tulee oman talon sisältä.

– Kilpailun suoratoistopalveluiden kesken voittaa se, joka omistaa myös sisällöt, Dahl sanoo suoraan.

Tämä on myös sama syy, miksi myös kilpailija Netflix on viime vuosina satsannut niin valtavasti omiin alkuperäistuotantoihinsa.

– Netflix teki hienon työn rakentamalla palvelunsa aluksi sille, että he ostivat sisällön muilta. Jossain vaiheessa he ymmärsivät, että Hollywood-studiot rakentavat heidän rinnalleen omat palvelunsa.

– Ohjelmiston vuokraaminen muilta ei toimi pitkällä tähtäimellä.

Trevor Noah juontaa omaa talk show:ta The Daily Show.­

Uusi itsenäinen suoratoistopalvelu tarkoittaa, että jatkossa Paramount+:n voi tilata suoraan omana palvelunaan nettisivulta tai älylaitteiden oman ohjelman kautta.

Tähän asti Paramount+-palvelua on myyty 6 euron lisähintaan tv-kanava Nelosen suoratoistopalvelu Ruudun ja Telia TV:n lisäpakettina. Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat osa samaa Sanoma-konsernia.

Itsenäisen Paramount+-palvelun hinta on 6,99 euroa kuukaudessa. Se on hieman edullisempi kuin monet sen kilpailijoista, mutta ei palveluiden halvin.

Esimerkiksi Viaplayn edullisin kuukausihinta on 12,99 euroa, HBO Nordicin 10,95 euroa, Ruutu+:n 9,95 euroa ja Netflixin 7,99 euroa. Disney+:n saa käyttöönsä 6,99 eurolla kuukaudessa, ja Amazon Prime Videon ja AppleTV+:n kuukausiveloitus on 5,99 euroa. C Moren alin hinta on 4,95 euroa tai 12,95 euroa riippuen, haluaako palvelua katsoa mainosten kera vai ilman.

Myös Paramount+:n kumppanuusmalli jatkuu itsenäisen palvelun rinnalla. Suomessa kumppaneina ovat Ruutu ja Allante.

Yhdysvalloissa itsenäinen Paramount+-palvelu aloittaa jo 4. maaliskuuta.

Laajentumisestaan ovat viime kuukausina kertoneet muutkin suoratoistopalvelut.

Disney lisäsi tiistaina omaan Disney+-palveluunsa omien elokuva- ja tv-studioidensa etenkin aikuiskatsojille suunnattua ohjelmistoa.

Kotimainen Elisa ja pohjoismainen Viaplay yhdistyivät Suomessa viime syksynä Elisa Viihde Viaplayksi. Myös Discoveryn tv-kanavien kuten TV5:n ja Kutosen suoratoistopalvelu Dplay+ kasvoi vuoden alussa aiempaa laajemmaksi Discovery+:ksi.

HBO Nordic puolestaan laajenee kesän jälkeen laajemmaksi HBO Max -palveluksi, jonka ohjelmiston rungon muodostavat amerikkalaisen HBO-kanavan emoyhtiön Warner Median tv-sarja ja elokuvatuotanto. Niistä tunnetuimmista vastaa Warner Bros. -studio.