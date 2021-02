Libanonilainen viinimies Stefano, 38, haluaa suomalaisen vaimon – tyylikkäällä miehellä on tarkka toive puolisonsa luonteenlaadusta

Uudessa Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa tavataan neljä ulkomaalaista herraa, jotka tulevat etsimään puolisoa Suomesta.

Torstaina tv:ssä alkaa suosikkiohjelmasta Maajussille morsian uudenlainen kausi, jossa kansainväliset maajussit etsivät puolisoa Suomesta. Ohjelma on kuvattu jo ennen koronapandemian alkua, mutta se saapuu ruutuihin vasta nyt.

Ensimmäisessä Maajussille morsian maailmalla -jaksossa katsojat tapaavat kanadalaiset Matthew’n eli Matin, 38, ja Royn, 47, turkkilaisen Mustafan eli Mustiin, 42, ja libanonilaisen Stefanon, 38.

Sekä Matthewlla että Roylla on vahvat suomalaisjuuret ja kumpikin osaa hieman suomea. Molempien miesten lempipuuhaa on saunominen ja he toivoisivatkin löytävänsä naisen, joka pystyy jakamaan saman arvostuksen Suomea ja suomalaisia perinteitä kohtaan.

Mielellään pullaa leipova, nallekarhumainen Matthew haaveilee luomutilasta ja myy maatalouskoneita Saskatchewanissa. Hän toivoo mukavaa, tavallista arkea, jossa voi jutella kahvikupin ääressä ja halia.

– Olen aina pitänyt romanttisista elokuvista. Kun ajattelen omaa elämääni, haluaisin voida kirjoittaa rakkauskirjeitä. Rakastan musiikkia, joten olisi bonus jos hänkin rakastaisi. Voisin kuunnella pianonsoittoa tuntikausia, Matthew sanoo.

– Hän on etsinyt jotakuta jota rakastaa pitkään, toivottavasti hän löytää sen, Liisa-sisko toteaa kameroille.

Suomalaisyhteisössä Pohjois-Ontariossa kasvanut Roy oppi englannin vasta koulussa. Hän on viettänyt useita vuosia kaupungissa ensin laivaston myötä ja sitten kiinteistöbisneksessä, mutta haikailee paluusta maalle. Hänellä on 16-vuotias poika aiemmasta suhteesta.

– Rakastan olla isä ja jos asiat klikkaisivat, tekisin lapsia lisää epäröimättä.

Urheilullinen Roy on vuosien treffailun perusteella tehnyt pitkiä listoja naisten toiveominaisuuksista, mutta huomannut ettei sillä lopulta ole väliä.

– Kun oikean ihmisen tapaa, kipinän tuntee ensimmäisen kahdeksan sekunnin aikana, ja listan voi heittää menemään.

– Naisen pitäisi kuitenkin olla seikkailunhaluinen. Hänen tulee olla kotonaan niin vaelluskengissä kuin pikkumustassa ja piikkikoroissakin, Roy kuvailee ihannenaistaan.

Royn morsianehdokkaidensa tulee varautua liutaan suomalaissukulaisia.

– Olen ylpeä siitä, että se osaa keskustella ja olla ihmisten kanssa eikä se kovin nopeasti suutu, Royn Mirjam-äiti kuvailee poikaansa murtaen suomella.

Katsojille esitellään myös Royn setä ja täti, Anja ja ”Tapsa vaan Tampereelta” sekä Royn serkku Anna-Kaisa, jotka kaikki odottavat innolla, kenet Roy löytää.

– Roy on erittäin älykäs ja lukenut. Hän tykkää kertoa kaikesta oppimastaan muille, pitivät nämä siitä tai eivät, serkku piikitellee.

Alanyassa maata viljelevä ja vihanneksia ja hedelmiä kasvattava Mustafa puolestaan on asunut Suomessa useita vuosia aiemman naisystävänsä kanssa ja puhuu siten Suomea.

Ulkomailla vietetyt vuodet vahvistivat Mustafan rakkautta kotimaisemiinsa ja hän kutsuukin itseään ”vuorirakastajaksi”. Samaa luonnon arvostusta hän toivoo myös vaimoltaan.

Mustafa on muslimi, mutta puolison uskonnolla ei ole merkitystä.

– Kaikilla on oma pää ja oma sydän. Olen nähnyt maailmassa niin paljon, ettei ole väliä kuka on mitä.

Hän on myös romantikko.

– Tykkään kaikesta romanttisesta. Jos tulee romanttista musiikkia, heti tanssimaan. Se koskee mun fiiliksiin, Mustafa sanoo.

– En koskaan suunnittele, mutta nyt olen niin vanha, että pitää vähän suunnitella. Olen valmis vakavaan suhteeseen. Mulla on kaunis koti, työ on, rahaa tulee, menee, kaikki hyvin, vain vaimo puuttuu.

Viini- ja oliivimaita omistava ja viinin viennin parissa työskentelevä Stefano, 38, asuu Beirutin arvoalueella ja hänellä on urataustaa myös muodin saralla.

Tyylikkään ja laajasti matkustaneen Stefanon naisihanne on naisellinen ja elegantti, jolla pitää olla luonnetta.

– En tarkoita keittiössä olevaa naista. Mutta en hae myöskään sellaista jolla on tohtorintutkinto, vaan jonka kanssa syttyy yhteys ja joka saa sinut eloon.

Stefanon kumppanin tulee myös pitää eläimistä, sillä miehellä on pieni röyhelöhameisiin pukeutuva Lili-koira, jota hän kutsuu elämänsä rakkaudeksi.

– Vaimoni saattaa tulla hänestä mustasukkaiseksi.

Stefano on ihastunut suomalaisiin naisiin työmatkoillaan Suomeen.

– Muistatko, että olet aina sanonut haluavasi naida suomalaisen naisen? Kun kävelimme siellä kadulla....Stefanon hyvä ystävä Sleiman muistelee.

– Tykkäät itsenäisistä, ulospäinsuuntautuneista, sellaisista jotka osaavat ajatella ”out of the box”. Uskon, että suomalainen naisluonne voisi sopia sinulle, Sleiman pohtii.

Juontaja Vappu Pimiä lupasi aiemmin ohjelman tiedotteessa ennennäkemättömiä käänteitä ja yllätyksiä.

– Kuvaukset Suomessa olivat maajusseille suuri elämys, sillä osa heistä ei ollut koskaan käynyt Suomessa. Kanadansuomalaisille Roylle ja Matthew'lle oli selvästi todella liikuttavaa päästä maahan, josta he olivat ainoastaan kuulleet vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan. Se herkisti suomensukuiset miehet, Pimiä kertoo.

Pimiä kertoo Maajussille morsian maailmalla -ohjelman eroavan merkittävästi Maajussille morsian -ohjelmasta.

– Voin luvata, että yllättäviä käänteitä – sellaisia, joita ei olla koskaan Maajussille morsiamessa nähty – tullaan todellakin näkemään! Yllätyksiltä ei tulla välttymään! Myös kulttuurierot olivat tätä ohjelmaa tehdessä ja treffeillä selkeästi läsnä. Jokaisella maajussilla on hyvin erilaiset taustat, mutta perimmäinen haave rakkauden löytämisestä on kuitenkin kaikilla sama.

Maajussille morsian maailmalla MTV3:lla torstaisin klo 20.