Kommentti: Jätti­hittien tekijän uutuus alkaa keskin­kertaisesti – yksi asia silti takaa, että Big Sky -sarjaa on katsottava lisää

Hittiminisarjat Big Little Lies ja The Undoing luoneen David E. Kelleyn uutuus Big Sky hämää saadakseen katsojan koukkuun, kirjoittaa tv-kriitikko Taneli Topelius.

Big Sky, tiistaista 23.2. alkaen Disney+

Vahva huipennus voi pelastaa keskinkertaisenkin avausjakson.

Metsäiseen Montanaan sijoittuva Big Sky (2020–) näyttää alun perusteella pitkään tavalliselta jännitystä sisältävältä draamasarjalta.

On idyllinen pikkukaupunki, on maalaisjärjellä varustettuja päähenkilöitä, on persoonallisia sivuhahmoja ja kaupan päälle vielä muutama varsin outo tyyppi. Juoni kertoo tien päällä katoavista teinitytöistä ja heitä jäljittävistä yksityisetsivistä.

Juonittelusarjoista Big Little Lies ja The Undoing sekä monista muista menestyksistä tunnetun tähtikäsikirjoittajan David E. Kelleyn uutuus tuntuu siis yllättävänkin tutulta.

Sarja esittelee heti kättelyssä samaan yksityisetsivätoimiston pomoon (Ryan Phillippe) haksahtaneet topakat mutta keskenään riitelevät naiset Jennyn (Katheryn Winnick) ja Cassien (Kylie Bunbury).

Tutuksi tulevat myös samalle seudulle automatkaa tekevät teinitytöt, joiden kohtaloksi koituu riidan haastaminen rekkakuskin kanssa.

Vastaavia Villi pohjola -sarjan (1990–1995) tapaisiin maisemiin sijoittuvia mysteerisarjoja on kosolti nähty, eikä Big Skyn ensimmäinen jakso ole niistä omintakeisimpia.

Sen viimeiset minuutit kuitenkin takaavat, että sarjasta on melko varmasti katsottava vähintäänkin kakkosjakso. Hurja cliffhanger-lopetus pistää miettimään pari kertaa, mitä roolia kukakin henkilö tässä tarinassa loppujen lopuksi kantaa.

Cassie Dewell (Kylie Bunbury) ja Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) riitelevät samasta miehestä mutta tutkivat silti yhdessä kadonneiden tyttöjen tapausta.­

Hämmennys ensimmäisen jakson lopussa oli myös sarjan pääkäsikirjoittajan, tähtituottaja David E. Kelleyn tarkoitus.

– Pilottijakson tehtävänä on vetää ihmiset mukaan heitä viihdyttävään maailmaan, Kelley kuvaili The Hollywood Reporterille.

Hän näyttää tietävän, mistä puhuu. Vanhemmista sarjoista muun muassa jättihitit Rooman sheriffi ja Ally McBeal ovat hänen tekemiään. Big Sky -sarjassa Kelleyn ideana on, että jokainen jakso saa katsomaan ainakin vielä yhden jakson lisää.

– Kolmannen jakson nähtyään katsojien pitäisi huomata, että tämän sarjan henkilöt ja sarja itsessään on hieman monisäikeisempi kuin mitä he ehkä alun perin kuvittelivat sen olevan, Kelley kertoi.

Sarjan maailman pohjana on C. J. Boxin neliosainen kirjasarja. Vaikka alussa näyttää siltä, että tapahtumat määritellään miesten kautta, ja naiset ovat näiden uhreja, asetelma kääntyy myöhemmin ympäri.

David E. Kelley­

Tästä vihjaa sekin, että teinityttöjä jäljittävää ex-poliisi Jennyä näyttelee kanadalainen Katheryn Winnick.

Läpimurtonsa Winnick teki historiallisen Vikings-draamasarjan soturiprinsessa Lagerthana. Jennyn baaritappelutaidoista saadaan maistiainen Big Skyn avausjaksossa.

– Toivottavasti sarjasta käy ilmi, että vaikka miehet kukkoilevat enemmän, Montanan naiset ovat miehiä kovempia, Kelley määritteli The New York Timesille.

Esillä eivät silti ole vain sukupuoliroolien äärilaidat. Prostituoitu Jerrie on transfeminiininen muunsukupuolinen hahmo.

Häntä esittävästä Jesse James Keitelistä tuli ensimmäisiä muunsukupuolisia näyttelijöitä, joilla on merkittävä rooli isolla tv-kanavalla. Yhdysvalloissa sarjaa esittää Disneyn ABC-kanava.

– Tässä sarjassa transhahmon tarinaa ei määrittele pelkästään hänen identiteettinsä, Keitel kehui Entertainment Weeklylle.

Cassieta näyttelevä Katheryn Winnick teki läpimurtonsa historiallisen Vikings-draamasarjan soturiprinsessa Lagerthana.­

Big Sky on yksi neljästä Disney+:n alkuperäissarjasta, jotka saivat ensi-iltansa tiistaina aikuiselle yleisölle suunnatun Star-osion aloittamisen yhteydessä.

Muut ovat synkkä Marvel-maailmaan sijoittuva jännityssarja Helstrom, homonuoresta kertova Love, Victor sekä animaatiokomediasarja Solar Opposites.

Näiden sarjojen tarina-aiheiden särmikäs kirjo kertoo ainakin siitä, että Disney on valmis ottamaan suoratoistopalvelunsa tosissaan: jokaiselle on tarkoitus tarjota jotakin, myös aikuisyleisölle – aivan niin kuin esimerkiksi Netflix on tähän asti tehnyt.

Kadonneista tytöistä ja sarjamurhaajista kertova Big Sky on tyyliltään ainakin tarpeeksi helppo, jotta sen maailmaan pääsee vaivatta sisään. Ensimmäisen jakson yllätyshuipennus toimii myös hyvänä sisäänheittäjänä.

Nyt on toivottava, että Kelleyn sarjalla riittää jatkossakin katetta cliffhangerin luoman lupauksen lunastamiseen.