Huhut uuden Sinkkuelämää-sarjan ympärillä vellovat: puuttuuko joukosta myös toinen suosikkihahmo? Näyttelijältä mystinen vastaus

Uudesta Sinkkuelämää-sarjasta puuttuu ainakin Samantha, mutta miten on muiden suosikkihahmojen laita? Page Sixin mukaan myös kaksi sarjan suosituimpiin lukeutuvaa mieshahmoa loistaisivat poissaolollaan.

Tammikuussa uutisoitiin, että kulttisarja Sinkkuelämää tekee paluun kymmenosaisen And Just Like That -sarjan voimin. Uudessa sarjassa seurataan Sinkkuelämää-sarjasta ja -elokuvista tuttuja hahmoja, mutta faneja odottaa myös muutama pettymys.

Jo aiemmin kerrottiin, ettei sarjan uudessa versiossa tulla näkemään lainkaan Kim Catrallin näyttelemää Samanthaa. Nyt Page Six uutisoi, että poissaolollaan loistaisi sivuston sisäpiirin tietojen mukaan myös monen katsojan suosikki, päähenkilö Carrien elämän rakkaus Mr. Big.

Page Sixin mukaan Chris Nothin, 66, roolihahmo Mr. Big ei nimittäin olisi mukana And Just Like That -sarjassa.

Sinkkuelämää-elokuvissa nähtiin, miten Mr. Big ja Carrie avioituivat valtavan hääkatastrofin jälkeen ja kamppailivat saadakseen liittonsa toimimaan. Page Sixin mukaan nyt vaikuttaa siltä, etteivät katsojien suosikkiparin ponnistukset onnistuneet, sillä Big ei ole mukana tarinaa jatkavassa sarjassa. Sivuston mukaan sarjassa ei nähtäisi myöskään Mirandan puolisoa Steveä näytellyttä David Eigenbergia.

Chris Noth kommentoi Instagramissa huhuja siitä, ettei hän olisi mukana uudessa Sinkkuelämää-sarjassa hyvin mystisesti.­

Sinkkuelämää-fanit ovat ottaneet vastaan uutiset suosikkihahmojen puuttumisesta murtuneina. Somessa on ihmetelty, miten sarjaa voidaan edes tehdä ilman sen ikonisimpia hahmoja.

Osa faneista ymmärsi Kim Catrallin Samantha-hahmon puuttumisen, sillä julkisuudessa on kerrottu Catrallin ja sarjan muiden näyttelijöiden tulehtuneista väleistä.

Sen sijaan huhuja Mr. Bigin ja Steven puuttumista ei kyetty ymmärtämään Twitterissä.

– Mutta Big? Carrie käytti koko sarjan jahdatakseen häntä... Steve puuttuu myös. Yhtäkkiä en olekaan kovin innostunut uusintaversiosta, eräs fani tilitti.

Mr. Bigiä näytellyt Chris Noth kuitenkin toppuutteli US Weeklyn mukaan suunniltaan olevia fanejaan Instagramissa. Kun eräs fani tiedusteli näyttelijältä, tuleeko hän olemaan mukana uudessa sarjassa, vastasi Noth mystisesti. Näyttelijä ei kieltänyt eikä myöntänyt Page Sixin väitteitä.

– Kaikki muuttuu – mukaan lukien ilmoitukset ryysyläisistä, Noth vastasi Us Weeklyn mukaan.