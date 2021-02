Tältä näyttää jättimäinen Remes-elokuva – Jasper Pääkkösen tähdittämä trailer ensinäytössä

Aku Louhimiehen ohjaaman ja Jasper Pääkkösen tähdittämä Omerta 6/12 -toimintatrilleri tulee elokuvateattereihin marraskuussa.

Ensimmäiset maistiaiset tulevasta Ilkka Remeksen 6/12-romaaniin perustuvasta Omerta 6/12 -elokuvasta on julkaistu. Video vie katsojat keskelle Suomen itsenäisyyspäivän juhlien yllättäviä tapahtumia.

Toimintatrillerin kuvaukset ovat pääkuvausjakson osalta ohi. Elokuvan näyttelijäkaarti julkistettiin aiemmin helmikuussa. Pääosaa, suojelupoliisin Max Tanneria, näyttelevän Jasper Pääkkösen rinnalla nähdään kaksi ruotsalaistähteä Nanna Blondell ja Sverrir Gudnason.

Blondell näyttelee Sylvia Madsenia Ruotsin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu Säkerhetspolisenista. Gudnason näyttelee serbijoukon johtohahmoa Vasa Jankovicia.

– On ainutlaatuista päästä tekemään toimintaelokuvaa, ja erityisen hienoa on ollut saada mukaan kaikki nämä lahjakkaat näyttelijät. Meillä on koossa kansainvälinen näyttelijäjoukko, joka tuo 6/12-tarinan voimallisesti valkokankaalle, ohjaaja Aku Louhimies sanoi mediatiedotteessa aiemmin.

Jasper Pääkkönen näyttelee elokuvan pääroolia, suojelupoliisin Max Tanneria.­

Omerta 6/12 -elokuvan kansainväliseen näyttelijäjoukkoon kuuluvat myös muun muassa ruotsalaiset Dragomir Mrsic (Edge of Tomorrow, Rahalla saa ja Rahalla saa 2, Bullets), Miodrag Stojanovic (The November Man, Rahalla saa, Silta) ja Slaven Španović (A Perfect Day), kroatialainen Zijad Gračić (tv-sarjat The Paper ja Succession), irlantilainen Michael Yare (Game of Thrones, Line of Duty) sekä virolaiset Märt Pius, Priit Pius, Mirtel Pohla ja Juhan Ulfsak (Tenet).

Suomalaisista näyttelijöistä elokuvassa nähdään muun muassa Joonas Saartamo, Laura Malmivaara, Wanda Dubiel, Robert Enckell, Nika Savolainen, Dennis Nylund, Andrei Alén, Kris Gummerus, Pekka Strang ja Eero Milonoff.

Elokuvaa kuvattiin marraskuussa Helsingin Töölönlahdella.­

Elokuvassa Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto keskeytyy tylysti kun presidentinlinnaan hyökätään, ja valtionjohto otetaan panttivangiksi. Suojelupoliisin Max Tanner (Jasper Pääkkönen) määrätään neuvottelijaksi panttivankikriisiin, jonka taustalta löytyy terrori-iskuksi naamioitu suunnitelma Euroopan turvallisuuden horjuttamiseksi.

Tannerin on tehtävä rohkeita ja kipeitäkin ratkaisuja selvittääkseen, kuka on iskun takana. Panoksena on ihmishenkien lisäksi koko Eurooppaa uhkaava turvallisuuspoliittinen kaaos.

Omerta 6/12 saa ensi-iltansa marraskuussa 2021. Elokuvasta julkaistaan myöhemmin neliosainen televisiosarja, jonka esittää C More.