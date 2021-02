Jaajo Linnonmaa joutuu puuttumaan Helenan, 53, jäätävään johtamistapaan – tylyttää armotta toista Diili-kilpailijaa

Tunteet kuumenevat Diili-kilpailijoiden keskuudessa jo heti ensimmäisessä jaksossa, kun Helena suivaantuu Tarulle.

Maailmanlaajuiseen menestysformaattiin perustuva Diili palaa televisioruutuihin 22. helmikuuta. Tällä kertaa kilpailijajoukkoa luotsaa eteenpäin radiojuontajana tutuksi tullut Jaajo Linnonmaa, joka etsii kilpailijoiden joukosta kehitysjohtajaa omille yrityksilleen.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Linnonmaan neuvonantajina nähdään hänen pitkäaikainen yhtiökumppaninsa Toni Lähde sekä Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström. Jo heti ensimmäisessä jaksossa kolmikko jakaa kilpailijat kahteen joukkueeseen, miehiin ja naisiin. Tiimeille annetaan myös tehtävä, josta he suoriutuvat vaihtelevalla menestyksellä.

Kilpailijat saavat välittömästi palautetta suorituksistaan jo heti ensimmäisessä jaksossa.­

Joukkueet saavat formaatin mukaisesti Linnonmaalta, Lähteeltä ja Fagerströmiltä myös palautetta työskentelystään. Joukkueista kumpikaan ei selviä vailla moitteita ja kolmikolta saatu palaute kuumentaa tunteita erityisesti naisten keskuudessa. Erityisesti projektia johtaneella Helenalla, 53, on sanansa sanottavana.

Helena ilmaisee turhautuneisuutensa Tarulle, 24, jonka työskentelytapa ei miellyttänyt Helenaa. Helena syyttääkin Tarua siitä, että tämä oli projektinjohtajan näkökulmasta haastava ihminen.

– Sä oot hirveän haastava johdettava, Helena täräyttää Tarulle.

– Mä en oo koskaan kuullut tuollaista, Taru vastaa ihmeissään.

Helena kertoo olevansa suivaantunut erityisesti tilanteesta, jossa Tarun tehtäväksi annettiin hieroa yksi tehtävään kuuluneista diileistä. Taru sai tehtävänsä hoidettua, mutta päätyi tarjoamaan enemmän rahaa kuin joukkueen keskuudessa oli alkujaan sovittu. Tämä suututti Helenan.

– Nyt saat minulta suoraa palautetta. Ota tämä opiksesi tai rakentavana. Mä en luota suhun. Jos mulla olisi noin epäluotettava työkaveri, se olisi haastavaa. Se tulee meille kaikilla olemaan haaste. Sä ylitit valtuutesi. Oikeassa elämässä se ei ole mahdollista, Helena tilittää Tarulle.

– Mä oon ehkä vaan tottunut sellaiseen tiimityöskentelyyn, että kukaan ei ole kauheasti kenenkään yläpuolella, että kaikilla on samanlainen vastuu niistä asioista, Taru puolestaan selittää käytöstään.

– Aika kovaa tekstiä hänen suustaan tuli siitä, että kuinka arvaamaton ja epäluotettava alainen mä olen, Taru avautuu tilanteesta kameroille.

Helenan tunteenpurkaus ei jää muilta joukkueen naisilta huomaamatta. Erityisesti Sointu, 25, kertoo kameroille ihmetelleensä tapaa, jolla Helena asiansa Tarulle ilmaisi.

– Jos mua kutsuttais epäluotettavaksi, ottaisin sen ihan järkyttävänä henkilökohtaisena loukkauksena. Taru on avautunut meille, että hänellä on koulukiusaamistaustaa ja se on ollut hänelle hirveän vaikeaa. Jotenkin mä vaan näin Tarun ilmeestä, että nyt se tapahtuu taas, Sointu toteaa kameroille.

– Mä ymmärrän, että Helenan tapa johtaa on vahva. Se on dominoiva, se on kärkäs. Välillä asiat särähtää. Mutta se, miten hän puki sen Tarulle, oli mun mielestä liikaa. Se oli epäreilua, hän jatkaa.

Diilin kovana kolmikkona nähdään Noora Fagerström, Jaajo Linnonmaa ja Toni Lähde.­

Diili on alun perin yhdysvaltalainen ohjelmaformaatti, jonka juontajana oli Donald Trump. Formaatti on levinnyt ympäri maapalloa, ja Suomessakin sarjaa on tehty jo kuusi kautta vuodesta 2005 lähtien. Linnonmaan juontama kausi on seitsemäs.

Diili maanantaisin 22. helmikuuta kello 21 alkaen Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.