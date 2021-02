Wonder Woman 1984 -seikkailussa on mukana näyttävässä avauskohtauksessa myös Jyväskylästä lähtöisin oleva tanssija Miranda Chambers. Ensi-iltansa elokuva saa suoratoistopalvelu HBO Nordicissa.

Supersankari Wonder Womanin toista omaa elokuvaseikkailua ei nähdä Suomessa lainkaan elokuvateattereissa.

Sen sijaan Wonder Woman 1984:n Suomen ensi-ilta siirtyy television puolelle: Gal Gadot’n näyttelemä amatsonisankari jahtaa roistoja ja heiluttaa lassoaan HBO Nordic -suoratoistopalvelussa perjantaista 26.3. alkaen.

– Elokuvaa ei nähdä Suomessa valkokankailla, vahvistaa SF Studiosin teatterilevityksen päällikkö Timo Räisänen Ilta-Sanomille.

– Tänään asiasta sammui viimeinen toivonkipinä, hän toteaa.

Uusi seikkailu sijoittuu 1980-luvulle.­

Räisänen sanoo ymmmärtävänsä hyvin, miksi elokuvan takana oleva Warner Bros. -studio veti elokuvan pois valkokankailta.

– Studio halusi oikeasti ihan viimeiseen saakka, että elokuva olisi tullut meillä elokuvateattereihin, mutta rahat loppuivat koronatilanteessa kesken. Iso tuotantobudjetti täytyy saada jollakin tavalla katettua. Studion täytyy saada jostain rahaa sisään, Räisänen kuvailee tilannetta.

Nyt rahaa tulee edes jonkin verran sisään suoratoistopalvelun kuukausimaksujen kautta.

Perimmäisenä syynä on vaikea koronatilanne, joka kurittaa pahoin elokuva-alaa Euroopassa: elokuvateattereita on kiinni monissa maissa. Koronarajoitustoimien vuoksi Suomessakin esimerkiksi monet pääkaupunkiseudun isot elokuvateatterit ovat toistaiseksi kiinni.

Patty Jenkinsin ohjaama elokuva jatkaa 2017 valmistuneen ensimmäisen Wonder Womanin tarinaa. 1980-luvulle sijoittuvassa jatko-osassa Diana Prince jahtaa kahta uutta vihollista, Max Lordia ja Gepardia. Heitä näyttelevät Pedro Pascal ja Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984 on kiinnostava elokuva myös suomalaisesta näkökulmasta, sillä elokuvan avauskohtauksessa nähtävistä amatsonisotureista yhtä näyttelee suomalainen tanssija Miranda Chambers.

– Treenasimme kuvauksia varten monta kuukautta. Harjoittelimme kuntosalilla kaksi tuntia viisi kertaa viikossa, Chambers kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa.

– Se oli ihan tappoa, mutta samalla tosi kivaa, koska se oli niin uutta ja jännittävää, hän kuvailee.

Räisänen kehuu Chambersin suoritusta.

– Olen nähnyt elokuvan, ja tämä kohtaus on hieno, elokuvan parasta antia, Räisänen kehuu.

Wonder Woman 1984 on Diana Princen (Gal Gadot) toinen oma seikkailuelokuva. Ensimmäinen valmistui 2017.­

Ihmenaisen jatko-osaa on odotettu ensi-iltaan pitkään, sillä Wonder Woman 1984 -seikkailun piti alun perin saapua Suomen valkokankaille 5. kesäkuuta 2020. Maailmanlaajuinen koronapandemia ja elokuvateattereiden sulku- ja rajoitustoimet siirsivät ensi-iltaa kuitenkin useaan kertaan eteenpäin myös Suomessa.

Yhdysvalloissa elokuva sai ensi-iltansa joulupäivänä 2020 yhtä aikaa elokuvateattereissa ja sikäläisessä HBO Max -suoratoistopalvelussa. Ennen HBO Nordicin maanantaista ilmoitusta Wonder Woman 1984:n valkokangasensi-illaksi oli vielä merkitty perjantai 5. maaliskuuta.

– Se ei toteudu, Räisänen vahvistaa.

Jo ennen omaa elokuvaansa Wonder Woman seikkailee ohjaaja Zack Snyderin minisarjassa Zack Snyder’s Justice League, jonka ensi-ilta suoratoistopalvelu HBO Nordicilla on torstaina 18.3.

Se on Snyderin kokonaan oma versio vuonna 2017 valmistuneesta supersankariseikkailusta, jonka tuolloin viimeisteli ohjaaja Joss Whedon.

Korona on vaikuttanut monien elokuvien teatteriensi-iltojen lykkääntymisiin ja peruuntumisiin. Esimerkiksi uuden James Bond -seikkailun ensi-iltaa on siirretty useasti. Tällä hetkellä 007 No Time to Die -elokuvaa odotetaan valkokankaille lokakuussa 2021.