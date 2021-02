Vihervaaran Annasta kertova hittisarja alkaa tv:ssä – nousi nopeasti fanisuosikiksi

Anna-kirjasarjan uusin versio Anna, a lopussa alkaa nyt TV1:n iltapäiväsarjana. Orpotytön tarinaa on modernisoitu, ja mukana on synkkiäkin sävyjä.

Vihervaaran Anna on tyttö, jonka elämää kannattelee unelmointi. Annan maailma on täynnä kukkia, runoja ja romantiikkaa. Vaikka L.M. Montgomeryn luoman rakastetun sankarittaren elämän lähtökohdat ovat surulliset, orpotyttö näkee ympärillään pääasiassa kauneutta. Tosin on hänelläkin kipupisteensä: mikään ei ärsytä Annaa niin kuin oma punainen tukka ja pisamat.

Annan elämä saa uuden käänteen, kun iäkäs Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) saapuu hakemaan hänet adoptoitavaksi. Valitettavasti Matthew on sisarensa Marillan (Geraldine James) kanssa pyytänyt nimenomaisesti poikaa auttamaan talon hoidossa. Mukaan lähteekin tyttö, joka puhuu taukoamatta.

Anna-kirjasarja on tullut tutuksi monelle nuorelle naiselle. Kirjoista tehty kanadalainen Anna ystävämme -tv-sarja vuodelta 1985 on iki-ihana klassikko, jonka pääosissa säkenöi Annana Megan Follows ja Gilbert Blythenä Jonathan Crombie. Follows on luonut pitkän tv-uran, mutta Crombie menehtyi 48-vuotiaana aivoverenvuotoon vuonna 2015.

Kuvauspaikka on sama eli Prinssi Edwardin saari, jonne kirjojen tapahtumatkin sijoittuvat.

Sarjaa kuvattiin Kanadassa.­

Anna, a lopussa (Anne with an E) on sarjan uusintaversio, joka on nähty aiemmin Netflixissä. Annan tossuihin hypähtää irlantilais-kanadalainen nuori lahjakkuus Amybeth McNulty, joka oli vain 14-vuotias sarjan ensimmäistä kautta kuvattaessa. Netflixin fanisuosikiksi nousseen Anna, a lopussa -sarjan takana on Moira Walley-Beckett, joka on palkittu kolmesti käsikirjoittamisen Emmyllä sarjasta Breaking Bad.

McNulty sai roolin 1 800 halukkaan joukosta.

– Olen aivan järjettömän nuori tehdäkseni kaikkea tätä. Olen äärettömän otettu siitä, että olen päässyt tähän pisteeseen. En olisi koskaan uskonut sellaista näin nuorella iällä, McNulty kuvaili The Irish Timesille.

Yhtä kukkaistuoksuinen ja romanttisen suloinen Anna, a lopussa ei ole 1980-luvun edeltäjäänsä verrattuna, vaan uusintaversiossa on mukana tummempia ja modernimpia elementtejä. Toisella kaudella esimerkiksi puhutaan avoimesti rasismista ja naisten oikeuksista.

Marillaa uusimmassa sarjaversiossa näyttelee Geraldine James. Matthew’ta esittää R.H. Thomson.­

– Sarja ottaa esiin tärkeitä asioita. Esimerkiksi rasismi, seksuaalisuus ja kiusaaminen ovat aiheita, joista puhun paljon. Olen iloinen siitä, että voin tehdä sen tätä kautta, McNulty sanoo.

Yle näyttää sarjasta kaikki kolme kautta, joihin mahtuu 28 jaksoa. Sarjan lopettaminen reilu vuosi sitten kolmannen kauden jälkeen oli suuri isku faneille ja ohjelman tekijöille.

– Olemme saavuttaneet Vihervaaran tien pään kolmen ihanan kauden jälkeen. Tunteeni ovat raskaat, mutta olen erittäin ylpeä sarjasta: sen näyttelijöistä, tekijöistä, käsikirjoittajista ja ohjaajista, jotka työskentelivät niin intohimoisesti saavuttaakseen visioni elämään. Tiedän, että olette rakastaneet sarjaa yhtä paljon kuin minä, ja olen ikuisesti siitä kiitollinen, Walley-Beckett kirjoitti Instagramiin lopetuspäätöksen tultua julki.

Fanit ovat keränneet yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta anomukseen, jossa vaaditaan jatkokautta. Toistaiseksi turhaan, sillä Netflix ja alkuperäinen tuotantoyhtiö CBS eivät ole peruneet päätöstään.

Anna, a lopussa maanantaina 22.2. alkaen TV1 klo 17.10