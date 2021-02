Jukka Jalonen saa kuulla järisyttäviä tietoja suvustaan – esi-isä näki unen sudesta ja sen jälkeen Eurooppa ei ollut ennallaan

Jukka Jalonen on pitänyt itseään eteläkarjalaisen maaseudun väen jälkeläisenä. Sukupuu paljastaa hänellä olevan kuninkaallisia sukulaisia ympäri Eurooppaa.

Seuraavassa Sukuni salat -ohjelman jaksossa selvitetään Riihimäellä syntyneen Leijona-valmentaja Jukka Jalosen sukujuuria. Jalonen kertoo heti alkuun, että kolme neljästä hänen isovanhemmastaan on kotoisin Etelä-Karjalasta ja kyseessä olivat ”tavalliset ihmiset maaseudulta”.

– Mun suvusta pitäisi löytyä pelkästään tavallisia suomalaisia ihmisiä. Vaikea kuvitella, että löytyisi ylempää luokkaa.

Suomen menestynein jääkiekkovalmentaja pohtii jakson aluksi juontaja Maria Hintikalle uraansa ja uskoo kilpailuviettinsä periytyvän äitinsä puolelta.

Pian hän saakin eteensä kuvan valkoisesta, prameasta kartanosta. Hintikka paljastaa, että sen omistaja ja rakennuttaja oli muuan Peder Gudmunsson Strömberg, 1500-luvulla elänyt varsin menestynyt jönköpingläinen kangastehtailija, kauppias, velkoja ja pormestari, jolla oli läheiset välit itse kuningas Kustaa II Aadolfiin. Strömberg on Jalosen esi-isä suorassa polvessa tämän äidinäidin kautta.

Ruotsalainen tausta hämmentää Jalosta, mutta lisää on luvassa, kun äidinäidin sukupuuta seurataan pidemmälle.

– Kaikki nämä, joissa on vaakunan kuva, ovat aatelisia. Eipä siellä paljon muita olekaan, Hintikka selittää.

Vastaan tulee roppakaupalla venäläisiä prinssejä ja prinsessoja, kunnes huipulta paljastuu yksi nimi: 1300-luvulla elänyt Liettuan suuriruhtinas Gediminas. Kun Hintikka näyttää Gediminaksesta tehtyä piirrosta, Jalonen kiinnittää huomionsa tämän haarniskan olkapäässä olevaan leijonan kuvaan.

– Panee vähän hiljaiseksi, Jalonen toteaa.

Hintikka ja Jalonen seuraavat merkittävän esi-isän jälkiä Liettuan pääkaupunkiin. Siellä paikallinen historioitsija kertoo Gediminaksen tarinan. Gediminas oli pakanahallitsija, joka vastusti maan kääntymistä kristinuskoon. Tarina kertoo, että eräänä yönä hän näki unta rautakylkisestä sudesta kukkulalla. Aamulla herätessään hän tiedusteli pakanatietäjältä, että mitä uni tarkoittaa. Tietäjän mukaan Gediminaksen tulisi rakennuttaa linna ja kaupunki tuolle kukkulalle ja kaupungin maine kiirisi maailmalle kuin rautakylkisen suden ulvonta. Näin syntyi Vilna.

Joukkio siirtyy Gediminaksen mukaan nimettyyn torniin, jossa häkeltynyt Jalonen saa kuulla lisää suvustaan. Käy ilmi, että 14 lapsen isä Gediminas oli taitava johtaja ja poliitikko, joka naitti tehokkaasti 7 tytärtään ympäri Eurooppaa.

– Heistä tuli Unkarin, Puolan ja Böömin hallitsijoiden äitejä. Näin syntyi Gediminien tai paremmin tunnettuna Jagellon dynastian kulta-aika, historioitsija selittää.

– Minulla on siis sukulaisia pitkin Eurooppaa tärkeissä asemissa. Tämä on kuin satua, ei tunnu todelta, Jalonen sanoo hämmentyneenä.

– Kaikki aina toivovat olevansa sukua kuninkaallisille, mutta hän oikeasti on! Hintikka nauraa.

Jukka Jalonen kävi Vilnassa esi-isän tantereilla.­

Hintikka ja Jalonen pohtivat Gediminaksen huimaa perintöä, joka ei jäänyt vain Vilnaan.

– Mietit, miksi on pelkkiä aatelisia ja hallitsijoita, niin tästähän se on lähtenyt. Yksi meidän brittitutkija on sanonut, että Gediminas on sukua – tosin kaukaista, mutta sukua kuitenkin – myös Englannin kuningatar Elisabet II:lle, Hintikka kertoo.

– Vähän sama fiilis kuin silloin, kun maailmanmestaruuden voittaa. Eka tyhjä fiilis ennen kuin alkaa sisäistää. Aikamoinen shokki tämä on lähisuvulle äidin puolella, mutta positiivinen. Vien ilolla pojille tietoa, mistä ovat kotoisin.

Jalonen kertoo tunnistavansa itsessään jotakin samaa kuin muinaisessa hallitsijassa, vaikka välissä on kymmeniä sukupolvia.

– Voi siellä olla joku sellainen dominoiva geeni olla joka näkyy jossain jälkeläisessä voimakkaammin kuin toisessa. Voi se olla, että mulla on jotain sellaisia geenejä joita Gediminas tällaiseen on tarvinnut omassa johtamisessaan ja minä omassani. Voin lopun elämääni ajatella, että olen perinyt nämä jutut Gediminakselta.