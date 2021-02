Muppettien kulisseissa kuohui – seksiä, pommiuhkaus ja Kermitin potkut

Alkuperäinen The Muppet Show tuli Disney+-suoratoistopalveluun. Lastenohjelma oli rakastettu, mutta skandaalejakin oli.

Viisi alkuperäistä The Muppet Show -kautta tehtiin vuosina 1976–1981. Jim Hensonin kehittämä nukkesarja oli supersuosittu ja sisälsi parodioivia ja anarkistisia vitsejä lapsille ja myös ohjelmaa katsoville aikuisille.

Show’n kaava on aina sama: kohtauksia teatterin vaudeville-esityksen kulisseista. Jaksoissa on mukana vaihtuvia julkkisvieraita.

The Muppet Show’n jaksoissa vieraili valtavasti ajan isoja musiikkitähtiä, joista osa on vieläkin megastaroja. Mukana olivat muun muassa Alice Cooper, Debbie Harry, Liza Minnelli, Sylvester Stallone ja Elton John.

Tähtenä loistaa Kermit-sammakko, johon rakastunut Miss Piggy haluaisi olla sarjan päähahmo. Myös koomikko Fozzie-karhu, stuntmies Gonzo, rumpali Animal ja ruotsalainen kokki sekä katsomon kaksi kärttyisää ukkoa ovat paljon esillä. Ohjelma sai jatkoa elokuvin ja oheissarjoin ja jopa jatkoa 2015. Taustalla kuohui usein, tässä viisi tapausta:

1. Biisi sexploitaatiodokkarista

The Muppet Show’n kuuluisiin ja hauskoihin esityksiin kuuluu Mahna Mahna -niminen koukuttava biisi, jota ei kuitenkaan sävelletty suinkaan lastenohjelmaan. Sen teki italialainen Piero Umiliani 1968 sexploitaatiodokumenttiin Sweden: Heaven and Hell. Kappale kuultiin saunakohtauksessa. Dokkari sisälsi myös pornoa ja kertoi muun muassa parinvaihdosta, huumeista ja itsemurhista Ruotsissa.

2. Henson suunnitteli hautajaisiaan

Jo neljä vuotta ennen kuolemaansa 50-vuotias Jim Henson lähetti lapsilleen kirjeen, jossa kertoi mieltä painavista ajatuksistaan. Hän uskoi kuolemanjälkeiseen elämään ja antoi ohjeita hautajaisiinsa. Kukaan ei saanut pukeutua mustiin, ja Dixieland-orkesterin piti soittaa When the Saints Go Marching In. Pitkään huhuttiin, että Hensonilla olisi ollut aids, mutta diagnoosia hänellä ei ollut. Henson kuoli 1990.

3. Pommiuhkaus radioasemalle

Muppet-elokuvassa (1979) Kermit lauloi kappaleen nimeltä The Rainbow Connection. Eräs katsoja Uudesta-Seelannista sai laulusta päähänpinttymän ja otti radioaseman pomon panttivangikseen vaatien, että kappale soitetaan. Hän uhkasi räjäyttää paikan, jos laulua ei soitettaisi 12 tuntia putkeen. Poliisin pommiryhmä sai tilanteen lopulta hallintaan.

4. Vastahakoinen nukettaja

Kuuluisien Miss Piggyn, Fozzie-karhun ja Animal-rumpalin esittäjä Frank Oz ei olisi halunnut uralle. Hänen vanhempansa olivat nukettajia, ja hän itse ansaitsi samassa työssä taskurahaa alaikäisenä – vastahakoisesti. Hän alkoi opiskella journalismia, mutta se jäi, kun Jim Henson tarjosi työtä The Muppet Show’ssa. Oz ryhtyi myöhemmin elokuvaohjaajaksi.

Frank Oz oli Miss Piggyn, Fozzie-karhun ja Animal-rumpalin takana.­

5. Seksi pysyi poissa – kunnes...

Amerikkalaiset vanhemmat hermostuivat The Muppet Show’n uudesta versiosta, jota alettiin esittää ABC-kanavalla 2015. Tiedonannossaan One Million Moms -järjestö ihmetteli: ”Kuinka moni vanhempi haluaa selittää lapsilleen seksuaalisesti latautuneita vitsejä?” Julkisuudessa sarjaa kutsuttiin perverssiksi, ja uusi versio jäi vain yhden kauden mittaiseksi.

Vanhoilla kausilla vain yhden hahmon eli Animal-rumpalin oletettiin olevan jollain lailla seksuaalinen olento. Frank Oz tiivisti Animalin mieleen mahtuvan viisi asiaa: rummut, nukkuminen, ruoka seksi ja tuska.

6. Onneton Miss Piggy

Miss Piggy on aggressiivinen kiipijätyyppi, mutta sen esittäjä Frank Oz on antanut hahmolle taustan, joka selittää paljon.

– Hän kasvoi pikkukaupungissa, isä kuoli kun tyttö oli nuori, äiti ei ollut kovin kiva hänelle. Hänen piti käydä läpi lukuisia kauneuskisoja selviytyäkseen. Hänessä on paljon kätkettyä haavoittuvuutta, Oz lausui New York Timesille Miss Piggystä 1979.

Kermit ja Miss Piggy aloittivat suhteen 1978, mutta 2015 kihlaus on purettiin.

– Jatkamme työskentelyä yhdessä televisiossa ja kaikissa medioissa universumin loppuun saakka. Henkilökohtaiset elämämme ovat kuitenkin nyt erillään ja me tapailemme jatkossa muita ihmisiä, porsaita, sammakoita ja niin edelleen, kaksikko kertoi Facebookissa.

7. Kermit-näyttelijä sai potkut

Vuonna 2017 Disney erotti 27 vuotta Kermit-sammakon äänenä toimineen Steve Whitmiren. Hän oli ollut mukana Muppeteissa jo vuodesta 1978 ja Kermitin roolin hän peri Jim Hensonilta tämän kuoltua 1990.

Whitmire itse on sitä mieltä, että sai potkut arvosteltuaan Kermit-sammakkoon tehtyjä muutoksia. Ne eivät olleet hänen mielestään Jim Hensonin taiteellisen perinnön mukaisia.

Disneyn mukaan erottamisen taustalla oli se, että Whitmire hoiti työtehtäviään epäasiallisesti. Jim Hensonin lapset ilmoittivat tukevansa Disneyn päätöstä.

The Muppet Show Disney+:ssa