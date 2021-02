Ruotsalaisten pakettimatkailu vaikuttaa tismalleen yhtä kaoottiselta kuin suomalaisten uudessa komediasarjassa

Palmuja, rantoja ja aurinkoa, kukapa ei niitä kaipaisi? Etelään suuntautuvassa pakettimatkailussa todellisuus ei aina vastaa mielikuvia – Ruotsissakaan.

Ollapa parhaillaan Kanarialla! Tällainen ajatus nousee mieleen Playa Del Sol -ruotsalaiskomedian (2019) ensisekunneilla, kun sarja esittelee Kanariansaarten värikkäät ja kauniit maisemat.

Mielikuva tosin muuttuu nopeasti, sillä elämä turistikohteessa ei ole tässä sarjassa välttämättä kovin auvoista.

Sarja seuraa matkatoimisto Shinen matkaoppaiden vaiheikasta elämää, johon turistit tuovat oman lisänsä.

Maisemat ovat kivat, mutta kaikessa muussa on toivomisen varaa.­

Avausjakso on niin samaistuttava kuin vain voi olla, mikäli on joskus matkustanut matkatoimiston tarjoamalla all inclusive -pakettimatkalla.

Ja mikä parasta, ruotsalaisten pakettimatkailu vaikuttaa tismalleen samanlaiselta kuin suomalaisten!

Oppaat ovat toki yhtä hymyä, ainakin aluksi.­

Kaksi kirkkaankeltaisiin paitoihin pukeutunutta ruotsalaisopasta hakee ensitöikseen – hieman myöhässä – lentokentältä bussilastillisen vaaleaihoisia, lierihattuisia ja hieman pyyleviä ruotsalaisturisteja ja pitää heille yli-innokkaan kohde-esittelyn bussin rätisevällä mikillä.

Matkaoppaat hymyilevät kilpaa auringon kanssa – ainakin näennäisesti, ja turistit näyttävät varsin happamilta ennen kuin saavat ensimmäiset drinkkinsä uima-altaalla.

Hotellissa on melko levotonta.­

Sarja on kuvattu jättimäisen hotellin ympäristössä, jossa rauhallisesta lomailusta ei ole tietoakaan.

Sarja on muistutus siitä, mitä koronaelämän jälkeinen lomailu voi taas parhaimmillaan ja pahimmillaan olla.

Playa Del Sol, maanantaina 22.2. TV5 klo 19.00 & 19.30