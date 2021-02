Diili-pomona nähdään tänään ”täysin uudenlainen Jaajo Linnonmaa” – löysäilylle ehdoton ei

Jaajo Linnonmaa on tullut tutuksi juontajana, mutta nyt hän astuu Diili-pomon saappaisiin. Hänen neuvonantajansa uskovat, että Jaajon yrittäjäpuoli tulee monelle yllätyksenä. Jaajo itse tietää, mikä tekee hänestä jopa paremman Diili-pomon kuin edeltäjistään.

Jaajo Linnonmaa on piinkova sarjayrittäjä, jolla on tietyt tarkat kriteerit työntekijöilleen.­

Jari Sarasvuo, Hjallis Harkimo.

Diili-ohjelman aiemmat suomalaispomot ovat olleet menestyviä yritysjohtajia. Tällä kertaa Diili-johtajan saappaisiin astuu Jaajo Linnonmaa, joka tunnetaan toki yrittäjänä, mutta ennen kaikkea juontajana.

Tähän on tulossa muutos, mikäli on hänen neuvonantajiaan ja miestä itseään on uskominen.

– Monelle katsojalle tulee varmasti esiin ihan uudenlainen puoli Jaajosta. Moni ei tiedä sitä, että hän on piinkova sarjayrittäjä, joka on todella monessa firmassa mukana, sanoo Jaajon toisena neuvonantajana ohjelmassa nähtävä Toni Lähde.

– Jaajo on tehokas, hänellä leikkaa nopeasti ja hän on hyvä ideoimaan. Hän ei kalpene edellisten herrojen rinnalla ollenkaan – veikkaan, että taso vain paranee, Lähde jatkaa.

Hän on tuntenut Jaajon kuusi vuotta, ja heillä on yhteisiä bisneksiä.

– En ymmärrä, miten hänellä riittävät tunnit siihen kaikkeen, mitä hän tekee.

Jaajo Linnonmaan neuvonantajina nähdään yrittäjät Noora Fagerström ja Toni Lähde.­

Jaajo on neljän pienen lapsen isä, joka on arkiaamut töissä radiossa ja samalla mukana peräti kahdessatoista eri yrityksessä.

Hänen mukaansa ajan hallinnassa auttavat tiimityöskentely ja tehokas aikatauluttaminen.

– En pyöritä yhtään yritystä yksin, vaan meillä on kollegoiden kanssa selkeät pelisäännöt. Minä vastaan yleensä markkinoinnista, Jaajo selventää.

– Aamuradiossa minulla on niin ikään kollegat, jotka auttavat lähetysten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kotonakin tarvitaan yrittäjyyttä, luovuutta ja ideointia: kun on neljä lasta, se on aikamoista delegoimista ja aikatauluttamista.

Ideointirikkaus on Jaajon valtti, mutta nyt hän tarvitsee kaikille yrityksilleen yhteisen kehitysjohtajan, joka toteuttaa ideoista myös valmiita tuotteita.

– Jaajo on kova touhuaja, todellinen ideoija ja moniosaaja. Hänellä on niin monta yritystä, että minunkin piti kysyä monta kertaa, millaiseen työhön me sitä kehitysjohtajaa oikein etsimme, sanoo toinen neuvonantaja Noora Fagerström.

Diili-ohjelmaan valikoitui 14 hyvin erilaista ja persoonallista kilpailijaa, jotka joutuvat neljän viikon ajan äärimmäisen kovaan prässiin.

Yhteishenki ja ryhmätaidot ovat koetuksella, kun jokainen haluaa voittaa ja olla kilpailun paras.

– Ohjelman mentaalipeli on todella kovaa, ja kilpailijoilla on jatkuva paine. Monet heistä ovat yrittäjiä ja johtavissa asemissa, joten sellaisille ihmisille voi olla vaikeaa olla astumatta toisten varpaille, Noora sanoo.

Hän tiesi kilpailijoista etukäteen paljon, mutta Jaajo päätti toisin.

– Formaatista poiketen en halunnut tutustua kilpailijoihin etukäteen lainkaan, sillä halusin, että kaikki voivat lähteä kilpailuun samalta viivalta. Tahdoin antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden loistaa, sanoo Jaajo.

Jaajo kertoo, että formaatista poiketen hän ei tutustunut kilpailijoihin etukäteen.­

Toinen formaatista poikkeava asia nähdään finaalipäivänä.

– Finaalijakso on niin tajunnanräjäyttävä, että meidän piti kysyä formaatin omistajalta lupa, että saammeko tehdä sellaisen finaalin, Jaajo paljastaa.

Se, mitä tuleman pitää, jää nähtäväksi. Mutta tunnetta ja draamaa on matkan varrella luvassa.

– Välillä itselleni tuli ihan isällinen olo, kun toppuuttelin kilpailijoita, että yrittäkää nyt tulla toimeen.

Donald Trump -tyyppistä tylytystä Jaajo ei koe omakseen, vaan uskoo kannustavaan palautteeseen.

– Toki välillä räjähdän ja pinna on kireällä, sillä suhtaudun yrittäjyyteen intohimoisesti. En siedä sitä, jos mutkat vedetään suoriksi, löysäillään tai ei kuunnella asiakasta.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä Trumpin sielunmaisemaa tämän Diili-pomon roolissa.

– Kun olet tehnyt tällaisen monta viikkoa kestäneen tiukan työhaastattelun, olet myös löytänyt todella makeita persoonia ja saanut lahjakkaita, elämänmittaisia työntekijöitä.

Formaattiin kuuluu myös se, että Diili-pomo tekee tietyt asiat tietyllä tavalla.

– Rooliin kuuluu pettymys, suuttumus ja potkujen antaminen, mutta koen, että pystyin olemaan ohjelmassa oma itseni, Jaajo sanoo.

Haluatko miljonääriksi? -juontajanakin viihdyttänyt Jaajo uskoo myös, että hänen taustansa aiempiin Diili-pomoihin verrattuna saattaa olla jopa avuksi.

– Olen tehnyt pitkään mediauraa ja tiedän, mitä viihdeohjelma vaatii. Panostin kokonaisuuteen, osallistuin tehtävien tekemiseen, olin enemmän läsnä ja vietin aikaa neuvonantajien kanssa myös kameroiden ulkopuolella. En vain kävellyt johtoryhmään ja antanut jollekin potkuja.

Diili maanantaisin 22.2. alkaen Nelonen klo 21.00.