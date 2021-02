Uutuussarjassa nähdään, miten korona-aika jysähti Lapin turismiin – Petro, 32, muutti Helsingistä unelmatyöhön, mutta sai potkut

32-vuotias Petro on yksi Ylen uutuussarjan päähenkilöistä, jotka muuttavat Lappiin oman unelmansa perässä. Kuvaukset aloitettiin ennen koronaa, mutta koko tarina sai uuden käänteen, kun koko Lappi hiljeni täysin.

Onko elämä Lapissa parempaa kuin esimerkiksi Helsingissä?

Näin uskoo ainakin 32-vuotias eräopas Petro Niskanen, joka muutti Helsingistä Saariselälle loppuvuodesta 2019.

Hänen ja neljän muun henkilön elämänmuutoksesta ja Lappiin muutosta tehty Unelma Lapista -dokumenttisarja osuu suoraan korona-aikaan, sillä sarjaa kuvattiin vuoden 2019 lopusta aina viime syksyyn.

Kymmenosainen sarja kuvaa realistisesti päähenkilöiden ja heidän perheidensä kamppailua, kun he etsivät oma paikkaansa uudessa ympäristössä. Lopussa kaikkien pitää tehdä päätös: jäädä vai lähteä.

Kuvausten alussa koronasta ei ollut tietoakaan, joten sillä ei ollut vaikutusta päähenkilöiden muuttopuuhiin.

Petron ensisijainen syy muutolle oli loppuunpalaminen. Viisi vuotta Helsingissä tarjoilijana ja baarimikkona työskennellyt Petro väsyi tekemällä kausitöitä kesäisin Helsingissä ja talvella Rukalla.

– Olin polttanut itseni loppuun, ja siitä saan kyllä syyttää itseäni. Ahnehdin liikaa, tein samaan aikaan töitä oppaana ja tarjoilijana ja osallistuin aktiivisesti vapaapalokunnan toimintaa, Petro kertoo.

Myös Helsingin ainainen kiire ahdisti.

– Annoin Helsingille monta mahdollisuutta, mutta se hektisyys on tarttuvaa – aina oli hirveä kiire. Lappi on täysin päinvastainen paikka.

Juankoskelta kotoisin oleva Petro halusi muuttaa pysyvästi Lappiin, jossa hän voi lasketella, moottorikelkkailla, perhokalastaa ja metsästää metsästyskoiriensa kanssa.

– Luonto on minulle se ykkösjuttu, Petro sanoo.

Petro matkaa avausjaksossa Lappiin, jossa häntä odottaa sekä työpaikka että sen myötä tullut asunto. Hän ei tunne Saariselältä entuudestaan ketään.

Helsinki ja Sydney jäävät taakse, kun viisi toisilleen tuntematonta osallistujaa muuttaa uuden elämän perässä Lappiin. Helpottaako burnout? Entä mitä tapahtuu perhesuhteille? Kuvassa Petro koiransa Rollen kanssa, Minna ja Pernilla Naomi-tyttärensä kanssa (keskellä) ja pariskunta Grit ja Annamari.­

Jaksojen edetessä nähdään, kuinka Petrolle lopulta käy, mutta sen hän paljastaa jo nyt, että hänen unelmaansa tuli nopeasti säröjä, kun korona iski päälle viime maaliskuussa.

– Vastaanotto Lapissa oli lämmin, paikalliset ovat hyvin ystävällisiä ja avosydämisiä. Aluksi töitä riitti todella hyvin, turisteja oli valtavasti. Maaliskuussa kaikki hiljeni hetkessä, ja työt loppuivat kuin seinään, Petro kertaa.

Petron työpaikka ei myöskään ollut aivan sellainen kuin oli lupailtu. Työsuhteen päättyessä työasuntokin lähti alta.

– Yhtäkkiä olin koditon, ja se oli ahdistavaa aikaa.

Jossain vaiheessa Petro myös mietti, onko hiihtokeskuksessa edes mahdollista elää normaalia arkea, jota hän niin kovasti kaipasi.

– Kävin monet tunnetilat läpi, kun asiat eivät olleet siten, mitä oli ennalta sovittu. Loppuunpalamisen läpikäyneenä olen onneksi oppinut kerrasta, etten päästä itseäni enää siihen pisteeseen.

Koronan tuoma ahdistus tulee esiin jaksoissa.

– Tämän sarjan kautta näkee hyvin sen, mitä elämä Lapissa oli ennen ja jälkeen koronan. Yhtäkkiä turistivilinä on poissa ja kaikkialla on aivan autiota. Ohjelmassa nähdään myös oppaan työn kohokohdat ja alamäet.

Kesällä työt olivat hyvin vähissä, jolloin Petrolla oli aikaa nauttia luonnosta ja kalastamisesta.

– Korona myös mahdollisti sen, että sain olla enemmän kalassa, vaikka rahat olivat toki tiukassa. Lapissa hienointa on se, että voi nauttia kunnolla kaikista neljästä vuodenajasta.

Jotain hyvääkin korona-ajassa on ollut: Lapista on tullut nimenomaan suomalaisille tärkeä matkailukohde myös kesällä ja syksyllä.

– Se on ollut todella hyvä asia, että suomalaiset ovat vihdoin löytäneet Lapin. Moni on ollut ihan ihmeissään, miten kaunista pohjoisessa on, koska he eivät ole aiemmin olleet siellä, Petro sanoo.

– Moni tuttavani myös haaveilee Lappiin muutosta. Olen sanonut heille, että mieluummin kokeilee kuin katuu myöhemmin. Lapista pääsee aina pois.

Unelma Lapista maanantaina 22.2. alkaen TV2 klo 21.00.