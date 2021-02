Legendaarinen Highlander-tähti mukaan maailmanluokan suomalaisleffaan – ”Monella tavalla unelmien täyttymys”

Kotimaisen The Creeps -elokuvan kuvaukset alkavat maaliskuussa Vuokatissa. Elokuva on tarkoitus viedä myös laajaan kansainväliseen levitykseen.

Uuden kansainvälisen The Creeps -elokuvan kuvaukset käynnistyvät Suomessa. Vauhdikkaan toimintakauhukomedian tuottavat suomalaiset Black Lion Pictures ja Frozen Flame Pictures ja näyttelijöinä nähdään kansainvälistä tähtikaartia.

Kuvaukset alkavat Vuokatin Kajawoodissa maaliskuussa. Elokuvaa kuvataan myös Jyväskylässä, tuotantoyhtiön tiedotteessa kerrotaan. Kajawood on Sotkamon Vuokattiin rakenteilla oleva elokuvatuotantokeskittymä ja studiokylä.

The Creeps -elokuvan tähtiin kuuluvat muun muassa Highlander-elokuvista tuttu Hollywood-legenda Christopher Lambert ja Chris Cavalier (Hidden Figures – varjoon jääneet, Teenage Bounty Hunters, ja The Best of enemies)

Suomalaista väriä edustaa muun muassa Iiro Panula (Teit meistä kauniin, Sorjonen, Veljeni vartija ja Valmentaja).

Elokuvan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Marko Mäkilaakso (Sorjonen, War of the Dead, It Came from the Desert) ja tuottajina toimivat muun muassa Rendel-elokuvien tuottajina toimineet Miika J. Norvanto ja Timo Puustinen.

– The Creeps tulee olemaan erittäin viihdyttävä suurelle yleisölle tehty popcorn-elokuva ja on mielettömän upeaa, että Christopher, Chris ja muut näyttelijät ovat mukana tässä hauskassa seikkailussa, ohjaaja-käsikirjoittaja Marko Mäkilaakso kertoo.

Marko Mäkilaakso on The Creeps -elokuvan käsikirjoittaja ja ohjaaja.­

Tarinassa kaksi amerikkalaista nuorukaista valmistautuvat juhlimaan Vuokatin laskettelukeskuksessa järjestettävässä Monsterfest-tapahtumassa, mutta juhlat saavat yllättävän käänteen, kun pienet ja tappavat Creepsit valtaavat paikan.

Hollywood-tähti Christopher Lambert näyttelee elokuvassa yhden tärkeimmistä rooleista. The Creeps -elokuvan valmistelut ovat tällä hetkellä käynnissä Kajawoodissa ja kaikki näyttelijät julkaistaan myöhemmin.

– Christopher Lambertin mukanaolo elokuvassa on monella tavalla unelmien täyttymys. Tämä on mahtava lähtölaukaus Kajawoodille ja tuleville kansainvälisille tuotannoille, tuottaja Miika J. Norvanto kertoo tiedotteessa.

Kuvauksissa tullaan ottamaan huomioon olemassa olevat koronarajoitukset. Elokuva on alustavasti tulossa teattereihin Suomessa joulukuussa 2021. Elokuva tulossa myös laajaan kansainväliseen levitykseen.

Elokuva on saanut inspiraationsa 1980–1990-luvun klassikkoelokuvista, kuten Riiviöt, Critters, Highlander ja American Pie. The Creeps tuo oman nordic-otteensa kyseiseen genreen. Elokuvan hahmojen suunnittelusta vastaa Disney-veteraani Barry Atkinson (Leijonakuningas, Heavy Metal, Pocahontas, Fievel matkalla Amerikkaan, Maa aikojen alussa).

– Päästään vihdoin tekemään tätä rakastamaani genreä, jota olen jäänyt kaipaamaan lapsuudestani. 1980–1990-lukujen nostalgiaa, toimintaa, komediaa ja viattomuutta. Puhdasta anteeksipyytelemätöntä viihdettä, tuottaja Timo Puustinen sanoo.

Christopher Lambert ja Sean Connery tähdittivät vuoden 1986 Highlander-elokuvaa.­

Christopher Lambertin tähdittämä kolmiosainen Highlander-elokuvasarja nauttii kulttimainetta. Sarjan ensimmäinen osa Highlander – kuolematon sai ensi-iltansa vuonna 1986. Jatko-osat ovat julkaistu vuosina 1990 ja 1994.

Ensimmäisessa Highlander-elokuvassa näyttelee myös legendaarinen Sean Connery, joka kuoli lokakuussa 90-vuotiaana. Elokuvan soundtrackilla on useita Queen-yhtyeen kappaleita, kuten elokuvaan varta vasten kirjoitettu Who Wants to Live Forever.