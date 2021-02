Yllättävä henkilö nousee katsomosta ja puuttuu peliin The Voice of Finlandissa – Juha Tapion sutkautus saa yleisön repeämään nauruun

Voice of Finlandissa nähdään poikkeuksellinen hetki, kun Jannika B päättää kannustaa miehensä Toni Wirtasen tiimiä. Juha Tapio ei jää tilanteessa sanattomaksi.

Perjantaina 19. helmikuuta The Voice of Finlandissa kuullaan Sheila Bernalin, 35, esitys. Laulu vakuuttaa tähtituomarit, ja he kaikki haluaisivat Bernalin omaan tiimiinsä.

Voit katsoa yllä olevalta videolta, miten tähtivalmentajat houkuttelevat laulajaa tiimiinsä.

Erityisen palavasti laulajaa taivuttelevat Toni Wirtanen sekä Sipe Santapukki.

– Sanon vain tämmöisen asian, että mähän olen hyvin teknisesti orientoitunut ihminen ja nyt mä tässä mittaan Sipe Santapukkia. Sipellä värähti viisarit punaiselle, kun sä aloit laulaa ja se on asia, jota ei tapahdu kovin usein. Tuu meille, Toni Wirtanen pyytää.

Kesken kilpailijan mietinnän yleisöstä kuuluu yllättävä hihkaisu. Penkkiriveiltä nousee seisomaan Toni Wirtasen puoliso Jannika B, joka haluaa kertoa oman näkemyksensä tilanteeseen.

– Hei anteeksi! Sä voit luottaa muhun. Sä tiedät, mihin joukkueeseen kannattaa mennä, Jannika B huudahtaa yleisöstä.

Niin ikään tuolillaan kääntynyt Juha Tapio keskeyttää myyntipuheen.

– Muista, mitä sanotaan kokeista ja sopasta! Nyt ei ole kaksi, vaan tuossa on jo kolme kokkia, Juha Tapio huomauttaa.

– Meiltä saat niin paljon vegenakkeja ja keittoa, ettet mistään, Wirtanen sanoo ilahtuneena vaimonsa väliintulosta.

Juha Tapio ja Toni Wirtanen alkavat sanailla keskenään, mikä naurattaa muita valmentajia.

– Tämä on kuin pingismatsi! Redrama nauraa.

– Mä sanon, että vain nainen voi tietää, mitä toinen nainen tuntee! Maija Vilkkumaa kiilaa väliin.

Lopulta Juha Tapion letkautus saa koko yleisön repeämään nauruun.

– Mieti nyt sitä, kun te teette kaikkia päätöksiä, niin sitten tuolta noiden pitää kysyä aina vaimolta ensin, että onko se ok! Juha Tapio sivaltaa vitsaillen.

The Voice of Finland perjantaisin ja sunnuntaisin kello 20 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.