Suomen ”resupekkarykmentti” torjui puna-armeijan hyökkäyksen epätoivoisessa tilanteessa – talvisodan unohdetusta ihmeestä tehdään nyt elokuva

Lapissa Pelkosenniemellä käytiin joulukuussa 1939 yksi talvisodan ratkaisu­taisteluista. Yllättävän vähälle huomiolle jääneistä tapahtumista on nyt tekeillä elokuva. Projekti toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja lähes nollabudjetilla.

Puna-armeijan suunnitelma joulukuussa 1939 oli selkeä ja yksinkertainen. Rajan yli Kuhmon, Suomussalmen ja Sallan suunnilta tulleet joukot etenisivät aina Ruotsin rajalle saakka. Suomi katkeaisi kahteen osaan Oulun korkeudelta, ja puna-armeija juhlisi lännessä torvien soidessa.

Pelkosenniemen tapahtumista on tekeillä vapaaehtoisvoimin toteutettava elokuva. Yllä olevalla videolla pääset mukaan kuvauksiin.

Vihollisjoukot jakaantuivat Sallassa kahteen osaan. Toinen joukko suuntasi Joutsijärven kautta Kemijärvelle. Toinen taas liikkui Savukoskelle. Suunnitelma oli, että kummatkin etenisivät Kemijärvelle ja kohtaisivat siellä. Siitä marssi jatkuisi Rovaniemelle ja lopulta Tornioon.

Eteneminen hidastui kuitenkin Pelkosenniemen kirkonkylän lähistöllä.

Suomen armeijan ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim oli kääntänyt osan reservijoukoista pohjoiseen. Sodanjohto ei ollut uskonut hyökkäykseen pohjoisen suunnassa, ja siksi joukkoja oli alueella vähän – lähinnä rajavartijoita, suojeluskuntalaisia ja paikallisia reserviläisiä.

On vaikea sanoa, mikä tiedustelussa meni pieleen, mutta puna-armeijan hyökkäys pohjoisessa tuli joka tapauksessa yllätyksenä.

Pelkosenniemen taistelu on jäänyt varsin vähälle huomiolle, vaikka kyseessä on yksi talvisodan merkittävistä käännekohdista. Nyt taistelusta on tekeillä elokuva Pelkosenniemi 1939 – Unohdettu taistelu.

Olemme Parolassa, ja paikka on valittu tarkasti. Se kuvaa nyt Kitisen ja Kemijoen yhtymäkohtaa Pelkosenniemellä. Metsänreunasta jyristelee ”jäälle” puna-armeijan panssarivaunu mallia T-26. Viholliset rynnistävät perässä hyökkäykseen.

”Välirauha”, kuului huuto panssarivaunun päältä, kun näyttelijät kiipesivät yhteiskuvaan.­

Ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana toimiva Martti Takalo heiluttaa käsiään. Sotilaat ovat rynnistäneet väärään paikkaan.

Kyseisessä kohtauksessa jäälle liikkuu kolme T-26-panssarivaunua. Kuvaus on kuitenkin toteutettava yhdellä vaunulla, joten ottoja tarvitaan vähintään kolme. Kuvat on tarkoitus yhdistää leikkausvaiheessa. Siksi on tarkkaa, etteivät sotilaat päädy lopullisessa kuvassa toisen panssarivaunun taakse.

– Otetaan uudestaan. Älkääkä puhuko suomea siellä. Se kuuluu tänne. Jos puhutte, niin venäjäksi, Takalo ohjeistaa.

Käsikirjoittaja-ohjaaja-tuottaja Martti Takalo harppoi hangessa ohjeistamaan näyttelijöitä.­

Suomalaissotilas odottelee pusikossa kuvausryhmän kanssa Pystykorva valmiina.

– Eikö tämä ole vähän epäreilua, kun minä olen yksin panssarivaunua vastaan?

Porukalla näyttää riittävän intoa. Takalo harppoo hangessa edestakaisin ohjaamassa neuvostosotilaita, ja muut näyttelijät seuraavat ja kommentoivat tapahtumia.

Aamupäivän kohtaus on hyökkäyksen alkuvaiheesta. Päivä on 16. joulukuuta 1939.

Jalkaväkirykmentti 40 oli ryhmittynyt Kitisen rantatörmälle puolustus­asemiin tuona samaisena päivänä. Asemat oli kyhätty hätäisesti, eikä rykmentti ollut parhaassa iskussa.

Puna-armeijan panssarivaunut etenivät rantaan, ja yhden vaunun miehistö nousi ulos ja tutki aluetta. Suomalaiset avasivat tulen, ja taistelu alkoi.

Tuotantotiimi sai T-26-panssarivaunun lainaksi Panssarimuseolta.­

Tulikasteensa sai 16. joulukuuta Oulun seudun miehistä koottu JR 40:n II pataljoona. Vastassa oli neuvostoliittolainen eliittiyksikkö: 122. divisioonan jalkaväkirykmentti 273. Se oli koottu Arkangelissa Vienanmeren rannalla. Pakkanen ei ollut näin ollen kenellekään uusi asia.

Sen jälkeen kun ensikosketus viholliseen oli otettu, jäälle rymisteli kolme vihollisen panssarivaunua ja jalkaväkeä, aivan kuten elokuvassakin tullaan näkemään.

Jos neuvostojoukot olisivat päässeet läpi, marssi olisi voinut jatkua ensin Joutsijärvelle suomalaisjoukkojen selustaan ja edelleen Tornioon saakka. Näin ei kuitenkaan käynyt – epätoivoiselta näyttäneestä tilanteesta huolimatta.

Panssarivaunu odottelee lähtökäskyä. Näyttelijät keskustelevat kohtauksesta.­

Elokuvan käsikirjoitus on tehty niin, että se kunnioittaa mahdollisimman tarkasti oikeita tapahtumia. Asiantuntijana toimiva entinen hävittäjälentäjä ja Ilmavoimien kouluttaja Olli Seppänen on perehtynyt Pelkosenniemen taistelusta kertyneeseen lähdemateriaaliin. Hän seuraa kuvauksia ja kommentoi tarvittaessa yksityiskohtia.

– Käsikirjoitus etenee päivä päivältä ja oikeastaan tunti tunnilta niin, että se perustuu todellisiin tapahtumiin. Tässä työssä on käytetty apuna taistelu­kertomuksia ja sotapäiväkirjoja. Minä olen tukenut teknisellä tasolla, mutta Martti on vastannut käsikirjoituksesta, Seppänen kertoo.

Sotaelokuvan toteuttaminen vapaaehtoistyönä kuulostaa vähintäänkin haastavalta. Martti Takalon mukaan projekti lähti käyntiin reilu vuosi sitten.

– Kuvaajamme lähetti reilu vuosi sitten WhatsAppissa pienen videopätkän, jossa Olli Seppänen puhui Pelkosenniemen tapahtumista. Se oli niin vakuuttava esitys, että aloin miettiä, miksi kukaan ei ole tehnyt tästä elokuvaa.

Takalo otti yhteyttä Olli Seppäseen, ja ideasta alkoi muodostua vähitellen mahdollinen elokuvaprojekti.

– Varasin Rovaniemen kirjastosta Pelkosenniemeläiset isänmaan puolustajina -kirjan. Siellä oli niin koskettavia tarinoita Pelkosenniemen tapahtumista, että aloin tehdä käsikirjoitusta. Olemme olleet käsikirjoitusvaiheessa yhteydessä Ollin kanssa ja tehty sitä tarkasti.

Sotilasvarusteet tuotantotiimi on vuokrannut. Muuta rekvisiittaa ja puvustoa on kerätty lisäksi esimerkiksi takaumakohtauksiin kirpputoreilta ja teattereista.

– Tyttäreni ovat auttaneet etsimisessä. Meillä on omassa pihapiirissä yksi rakennus, joka on täynnä rekvisiittaa, Takalo kertoo.

Neuvostosotilaat ovat syöksyneet T-26-panssarivaunun rinnalle. Elokuvaan kuvataan tässä lähikuvia.­

Elokuvanteko nielee tunnetusti myös euroja.

– Ennen puhuttiin hartiapankista. Kyllä se on ollut oma lompakko ja muutamat yhteistyökumppanit, jotka tämän ovat mahdollistaneet.

Sotamies Airolaa esittävä Miko Puustelli kertoo, että kuvauksissa autenttisuutta on haettu projektin aikana usein improvisoinnin kautta.

– Meillä on vähän niin, että käsikirjoittaja-ohjaaja kertoo juuri ennen kohtausta, mitä tapahtuu. Vähän itseäkin jännittää, mitä sieltä tulee. Silloin tulee paras, kun ei ole liikaa miettinyt etukäteen.

Tulevasta kohtauksestaan Puustellilla on kuitenkin jo perustiedot.

– Sotamies Mäkitalon kanssa laitetaan laatikkomiina. Ensin se epäonnistuu.

Tauoilla läppä näyttää lentävän. Näyttelijät alleviivaavat kuitenkin suhtautuvansa historiallisiin tapahtumiin vakavasti.

– Vaikka elokuvassa on paljon huumoriakin, niin mukana on jatkuvasti se arvostus. Tuolla metsässä ovat mukana ajatukset siitä, mitä 1939 on tapahtunut. Se pistää hetkittäin hiljaiseksi. Välillä on helppo tirauttaa kyynel. Se tulee aidosti, Puustelli toteaa.

Sotamies Airolaa näyttelevä Miko Puustelli nostatti tunnelmaa kymmenen asteen pakkasessa.­

Miko Puustelli ja Timo Kovanen kertovat, että joulukuun 1939 tapahtumat Pelkosenniemellä ovat jatkuvasti mielessä ja saavat mielen herkäksi kuvausten aikana.­

Puna-armeijan sotilaana tankin perässä rynnistävä Timo Kovanen näyttelee elokuvassa myös everstiluutnantti Willamoa.

– Valtavan hienoa olla mukana. Touhuamme tässä lähes nollabudjetilla ja täysin ilman ammattilaisia, vapaaehtoisvoimin. Uskoisin, että jälki tulee olemaan kuitenkin sellaista, ettei uskoisikaan.

Panssarivaunu kulkee edestakaisin metsänreunan ja ”jään” välillä useaan otteeseen. Lopuksi otetaan vielä lähikuvia, joita varten tietysti huudetaan ja syöksytään naamat irvessä. Lumi pöllyää, ja T-26 puskee savua.

Lopulta aamupäivän kohtaukset alkavat olla purkissa, ja tuotantoryhmä lähtee marssimaan rennossa avojonossa kohti parkkipaikkaa. Siellä porukka järjestyy vielä yhteiskuviin panssarivaunun päälle.

– Välirauha, joku kiteyttää vaunun päältä.

Iltapäivän koitoksiin valmistaudutaan lounastauolla. Kuvaukset alkavat olla loppusuoralla.

Kuvaustiimi on asemissa. Suomalaissotilas tähtäilee ”Kitisen” jäälle.­

Hengitys höyrysi pakkassäässä. Aamupäivän kuvaukset keskittyivät vihollisen hyökkäykseen panssarivaunun perässä jäälle.­

Palataan vielä joulukuuhun 1939, sillä taistelu ei suinkaan ratkennut tulitaisteluun Kitisen jäällä.

Pelkosenniemen taistelun käännekohta lähti hahmottumaan Lapin ryhmän komentajan kenraalimajuri Kurt Martti Walleniuksen suunnitelmasta. Wallenius komensi nimittäin JR 40:n kiertoliikkeeseen vihollisrykmentin selustaan.

Pataljoona eteni vesisohjoisessa säässä kohti vihollisen selustaa – yön pimeyden suojaamana. Vähitellen pakkanen kiristyi. Samaan aikaan Pelkosenniemen kirkonkylässä valmistauduttiin jo rakennusten polttamiseen.

Lopulta pataljoona pääsi 1,5 kilometrin päähän rannasta Savukosken suuntaan, pahaa-aavistamattoman autokolonnan lähistölle. Vihollisjoukkojen selustassa jaettiin tarvikkeita, ja soppatykit kävivät kuumina. Kun suomalaisten tulitus alkoi, yllätys oli melkoinen. Pakokauhu repesi.

Puna-armeijan sotilaat ryntäsivät metsiin, Savukosken suuntaan ja kauempana jäälle. Auton äänitorvi soi, kun rattiin kuolleen kuljettajan pää painui nappia vasten.

Pelkosenniemi oli suomalaisten hallussa 19. joulukuuta.

Suomalaisia kaatui 117 ja haavoittui 103. Taistelun melskeessä katosi vielä lisäksi 50 suomalaista, mikä on hämmentävän suuri määrä niin pienellä alueella. Puna-armeijalta kaatui 300–400 miestä.

Joutsijärveltä Kemijärvelle yrittänyt vihollisosasto päätyi samoihin aikoihin lähitaisteluun suomalaisten kanssa Mäntyvaarassa. Käsikähmässä suomalaiset estivät vihollisen etenemisen.

Neuvostoliiton suunnitelma ja marssi Suomen katkaisemiseksi oli pysähtynyt.